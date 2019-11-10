2019-11-10T15:57:44+03:00
Происшествия

«Она смотрела на него с таким обожанием»: Дмитрий Пучков "Гоблин" рассказал об отношениях доцента СПбГУ Соколова с убитой аспиранткой

Как отмечает знакомый историка, они часто были вместе на исторических мероприятиях [видео]
Дина КАРПИЦКАЯ
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Профессор СПбГУ Олег Соколов и его жертва - Анастасию Ещенко.Профессор СПбГУ Олег Соколов и его жертва - Анастасию Ещенко.Фото: СОЦСЕТИ
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Знакомые вспоминают, что Олег Соколов — профессор СПбГУ — всем представлял 24-летнюю Анастасию Ещенко своей женой. Она часто сопровождала его на мероприятиях и всегда смотрела на 63-летнего с придыханием.

Громкое убийство, произошедшее в Санкт -Петербурге, потрясло всю Россию. Большой и признанный во всем мире историк, специалист по войне 1812 года, наполеонист убил и расчленил свою молодую сожительницу 24-летнюю Анастасию. Соколова схватили, когда он попытался утопить части тела убитой в реке Мойке.Кандидат исторических наук, доцент. Соколова знал весь Петербург.

- Он часто приходил ко мне на запись программы, - рассказал "КП" популярный писатель, блогер Дмитрий Пучков, больше известный интернет-сообществу под ником Гоблин. - Олег большой специалист в наполеонике. Ордена французского легиона просто так не дают, поверьте. Но это, конечно, никак не оправдывает этого ужасного убийства. Не знаю, что там могло случится, может ревность, может еще что-то. Но у него точно с головой что-то случилось.

Дмитрий Пучков "Гоблин" рассказал об отношениях доцента СПбГУ Соколова с убитой аспиранткой Фото: Александр ГЛУЗ

Дмитрий Пучков "Гоблин" рассказал об отношениях доцента СПбГУ Соколова с убитой аспиранткойФото: Александр ГЛУЗ

- Вы общались с ним? Ничего в его поведении не вызывало у вас вопросов? Опасений?

- Нет. Я же сам бывший полицейский, и могу распознать специфический контингент. Здесь же никаких вопросов или догадок не было. Только если излишняя эксцентричность Олега Валерьевича. Ну вы и сами можете посмотреть в моих выпусках, с каким жаром он рассказывал о войне, о Наполеоне. Это очень эффектно. Он прямо вживался в роль, эмоционировал. Так же он и на лекциях себя вел, потому-то послушать его собирались со всего вуза.

- Наполеон, случайно, не страдал склонностью к насилию над женщинами? Может Соколов что-то копировал?

- К Наполеону очереди стояли из женщин и он, скажем так, общался с ними не отстегивая сабли.

- А Анастасию вы видели? Общались?

- Да, несколько раз. Соколов представлял ее женой, вроде как третьей, но я вот точно не знаю расписаны они официально или нет. На исторических мероприятиях они часто бывали вместе. И, знаете, Анастасия всегда смотрела на него с таким обожанием. Даже завидно как-то было немножко. Такая молодая и красивая девушка и так влюблена в него, 63-летнего....

- Страдал ли Соколов вспышками агрессии? Припадками какими-нибудь?

- Да вроде нет. Но у него от злости, когда он слышал что-то нелицеприятное в свой адрес, прямо желваки ходуном ходил. Он очень бурно реагировал на такое. И весь этот скандал с Понасенко (имеется ввиду обвинения Понасенко Соколова в плагиате - ред). Ему же кто-то весь последний год устраивал настоящую травлю. И звонили, и угрожали, и весь подъезд исписали непристойностями какими-то. Подсылали на лекции к нему провокаторов. Я понятия не имею, кто это все делал, но травля продолжалась не меньше года. Все это Соколова, конечно, нервировало. Две недели назад Олег выиграл суд над Понасенко. И вроде бы все было хорошо, что вдруг случилось, повторюсь, я не пониманию. Ничего не может оправдать такое жестокое убийство. Ничего.

- Как Соколову будет в тюрьме? С его-то характером?

- Ой, не знаю... Как он вообще будет жить? И как вообще можно жить после такого поступка.

Профессора СПбГУ Олега Соколова подозревают в убийстве.Его задержали при попытке утопить в Мойке пакет с женскими руками

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ИСТОЧНИК KP.RU

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