2019-11-10T16:10:39+03:00
Общество

Артем Шейнин: Может, у Галкина проблемы с цензурой в программе «Лучше всех» — так пусть расскажет, а надо мной цензуры нет!

Известный политобозреватель Первого канала дал комментарий «КП» по поводу пародии на него, показанной популярным юмористом в Новосибирске
Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ
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Максим Галкин показал на концерте в Новосибирске пародию на телеведущего Первого канала Артема ШейнинаМаксим Галкин показал на концерте в Новосибирске пародию на телеведущего Первого канала Артема ШейнинаФото: Борис КУДРЯВОВ
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На выступлении в Новосибирске топовый комик и пародист Максим Галкин представил репризу на программу своего коллеги Артема Шейнина «Время покажет». И сделал ряд заявлений, в том числе, о цензуре на телевидении.

«КП» просила прокомментировать рассуждения Галкина ведущего Первого канала Артема Шейнина.

- Один из лучших пародистов страны на выступлении в Сибири эффектно показал вас и заявил, что цензура давит со всех сторон...

- Максим решил сделать пародию на программу политическую - не в рамках того, что он, как прекрасный пародист и юморист, сам отлично знает. Он ее пародирует в рамках собственных переживаний и представлений о политике.

- Ну, вообще, в мире многое пародируют — даже правящих королев и трагедии...

- Я очень люблю зрителей нашей программы. И меня очень радует, что среди наших постоянных зрителей Максим Галкин - с которым я лично не знаком. Ведь профессиональный пародист должен отсмотреть много исходного материала. А Максим смотрит, судя по всему, не только как профессиональный юморист, но и как гражданин нашей страны

- Вас это радует?

- Меня это очень радует. И я рад, что, будучи зрителем нашей программы, он делится с аудиторией частью своей популярности, своей заслуженной узнаваемости. Делится со мной.

Политобозреватель Первого канала Артем Шейнин. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Политобозреватель Первого канала Артем Шейнин.Фото: Борис КУДРЯВОВ

- Вы то саму пародию увидеть успели?

- Я во взрослом возрасте стал публичным человеком, и у меня болезненной потребности смотреть на то, что обо мне пишут и говорят, нет. Но мне уже довольно много людей это прислали и подробно пересказали. Я видел пародии на нашу программу и на себя тоже и раньше. И представляю, что профессионал может в этих рамках сделать. Я рад, что Максим, который несравненно популярнее и меня, и других наших ведущих — считает, что пародия узнаваема. Значит, признает популярность нашей программы. Это хорошо и профессионально.

- Так все же о цензуре и о рамках, когда «не дают время обмозговать».

- Не знаю, кому сколько времени нужно, чтобы обмозговать. Есть широкий выбор программ, где человек имеет возможность обмозговать за большее количество времени или за меньшее — это называется жанр. И Максим Галкин прекрасно об этом знает. Он как юморист рассуждает, претендуя на некую экспертизу на поляне, на которой он пока мало закрепился. Рассуждает о той части телевидения, о которой он изнутри не знает, наверное, ничего.

- А может, и знает?

- Сложно сказать. Но, когда он говорит о цензуре — не знаю, откуда берет эти сведения и эти представления. Возможно, в замечательной программе «Лучше всех» у него возникают цензурные проблемы. Или в программе «Субботний вечер» — так пусть он об этом расскажет. Я не знаю, что у них там происходит. Если Максим так переживает и борется с явлением — пусть объяснит, что ему там процензурировали.

- Вам перед началом программы дают установки — об этом говорить можно, а об этом нельзя?

- Нет. Никто никаких установок не дает. Даже если бы мне их кто-то и ставил, то непонятно, на каком основании об этом рассуждает Галкин, который не работает в этой части телевидения. Это все равно, как если бы ему некто приказал сделать пародию на мою программу. Что ответил бы на это Максим Галкин? Как бы он ответил, если бы я сказал, что ему заказали эту пародию какие-то недруги нашей программы? Наверное, ответил, что я брежу. И что рассуждаю о том, чего не понимаю. Каждый волен думать и считать то, что он думает и считает. Но лично я думаю, что это точно не какой то заказ.

- То есть, вы в своей работе цензуру не ощущаете?

- Нет. Я много лет работал с Познером. Нужно понимать предмет. Владимир Владимирович сам много раз говорил, что никакой цензуры у нас нету. Потому что цензура — это когда есть четко оговоренные правила и рамки. И когда существуют специально назначенные люди, которые из письменных материалов вычеркивают, а из видеоматериалов вырезают - и так далее. Я ничего такого не ощущаю. Не знаю, что имеет ввиду под цензурой Галкин.

- Это вещи, модные сейчас для обсуждения.

- Возможно. Когда Максим пародирует мое общение с экспертами с разными точками зрения — то даже в этом он сам себе противоречит. Если бы цензура была — то никаких украинских, польских, немецких и критически настроенных наших экспертов просто не появилось в наших программах!

- Они есть и у ваших западных коллег.

- Неужели? Пусть Максим посмотрит на телевидение, где на его взгляд, видимо, цензуры нет — он увидит на американском, немецком, украинском телевидении хотя бы в том объеме, что есть у нас, российских экспертов? Или хотя бы местную точку зрения, но альтернативную господствующей..

Артём Шейнин о Галкине и цензуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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