Сезон гриппа: Какие вирусы придут к нам в этом году и почему нет универсальной прививки

Некоторые вопросы мы обсудили с одним из докладчиков конференции, экспертом Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаилом Лебедевым.

О гриппе

- Какие штаммы гриппа будут циркулировать в этом году?

В наступившем сезоне ожидается циркуляция штамма A (H1N1) Brisbane. Это антигенный вариант пандемического вируса «свиного» гриппа А (H1N1)pdm2009, первая встреча человечества с которым состоялась в 2009 году. Заболевание, вызванное штаммами вируса гриппа А (H1N1) «свиного» происхождения отличается более тяжёлым течением, более частым развитием осложнений и может потребовать назначения специфической противовирусной терапии. Вторым штаммом вируса гриппа А является A (H3N2) Kansas. Циркулируют и штаммы вируса гриппа B - В/Colorado и B/Phuket, знакомые нам по прошлым сезонам. Именно эти актуальные штаммы включены в четырехвалентную вакцину эпидсезона 2019/2020. В трехвалентной вакцине отсутствует штамм B/Phuket.

- Насколько вакцинация от гриппа эффективна?

- Если антигенные характеристики вакцинных и реально циркулирующих штаммов максимально совпадают, то своевременная вакцинация может снизить заболеваемость гриппом на 60-90%. И это доказывает многолетнее практическое применение вакцинной стратегии. Кроме того, вакцинация особо эффективно защищает от самого опасного штамма «свиного» гриппа A (H1N1) pdm2009 и его антигенных вариантов

- Почему не удается победить грипп полностью?

- Вирусам гриппа присущ механизм антигенной изменчивости: в период между эпидемиями происходят незначительные изменения в структуре поверхностных антигенов - антигенный дрейф, - поясняет Михаил Лебедев. - В результате появляются новые вирусы, в той или иной степени отличные от «прошлогодних». Тем не менее, защита от предыдущих контактов с вирусом у людей в основном сохраняется (хоть и неполная), эффективна и вакцинация. Опасность всегда представляет появление нового вируса – реассортанта («мутанта») в результате антигенного шифта. В этом случае изменения в антигенной структуре весьма значительны и люди перед таким вирусом беззащитны - иммунитет ещё не выработался. Именно такие «новые» вирусы и являются причиной тяжелых эпидемий и даже пандемий.

Победить грипп будет возможно, создав эффективную универсальную вакцину, не учитывающую сезонные антигенные изменения штаммов вирусов гриппа. И такие работы ведутся.

Какие инфекции мы победили благодаря вакцинации

- Эффективность вакцинации подтверждена всей историей человечества, достаточно вспомнить, что до изобретения вакцинации инфекционные болезни были основной причиной малой продолжительности жизни людей (примерно 35 лет) и высокой смертности, - рассказывает эксперт. - Если говорить о полностью побежденных инфекциях, то на сегодняшний день единственным заболеванием, которое полностью исчезло во всем мире, является оспа. Именно оспа стала первым заболеванием, от которого были разработаны вакцины. Первую вакцинацию от оспы провел 14 мая 1796 года английский врач Эдвард Дженнер.

Благодаря массовой вакцинации сегодня перестали представлять серьезную опасность такие болезни, как коклюш, корь, краснуха, дифтерия и столбняк.

Совсем недавно, в середине ХХ века, характер эпидемии в Европе и Северной Америке приобрел полиомиелит. И полиовирус рассматривался как общенациональное бедствие. И лишь благодаря вакцинации полиомиелит фактически исчез с медико-географических карт большинства регионов мира (единичные случаи регистрируются только на отдельных территориях). Сегодня Россия сертифицирована ВОЗ как страна, свободная от дикого полиовируса. Но расслабляться не стоит - соседство России с государствами, где полиовирус полностью не искоренен (Таджикистан, Украина и др.) не исключает возможный занос инфекции.

- То есть болезни могут вернуться?

- Увы. На фоне эпидемиологического благополучия не стоит думать, что раз болезни стали встречаться реже, то опасность полностью миновала. Начиная с 2017 года во всем мире регистрируются крупные вспышки кори. Также увеличилась заболеваемость коклюшем. И основная причина - недостаточный охват вакцинацией. И статистика последних лет это подтверждает. За долгие годы применения вакцин сформировалась так называемая «вакцинозависимость населения». Только достаточный уровень вакцинации (а это не менее 95%) формирует так называемый «популяционный иммунитет», значительно (а то и полностью) сокращая число людей, восприимчивых к той или другой инфекции. Это означает, что чем больше людей в данной стране или данном регионе привиты от какого-либо инфекционного заболевания, тем меньше шансов заболеть. И риск развития эпидемий минимален. Таким образом, вакцинация имеет две цели — защититься самим и защитить окружающих людей.

Прекращение (и просто сокращение) охвата плановой вакцинации неизбежно ведет к эпидемическому возврату болезней, управляемых средствами вакцинопрофилактики. Примеров тому много: полиомиелит в Таджикистане (2010 год), дифтерия в странах СНГ в 90-е годы, корь и коклюш в Европе, Канаде, Англии, США и др.

Болезнь может работать как вакцина

- Насколько стойкий иммунитет дает прививка от ветряной оспы и от кори? Существует мнение, что привитые могут переболеть этими инфекциями, но в легкой форме.

- Вакцины против ветряной оспы используются с 1994 года. По данным японских исследователей (а Япония – первая страна, в которой вакцина начала применяться), иммунитет против ветрянки сохраняется 10-20 лет. Кроме того, циркулирующий «дикий» вирус способствует «ревакцинации» привитых, тем самым увеличивая длительность иммунитета.

Вакцина от кори обеспечивает иммунитет на достаточно длительное время – 20-25 лет. Самая надёжная защита у переболевших корью – у них сформировался стойкий пожизненный иммунитет. Поэтому всем вакцинированным от кори в детстве целесообразно сдать анализ на напряженность иммунитета (наличие антител к вирусу кори). Если защитные IgG в крови есть, то вакцинироваться не нужно, если они отсутствуют - нужно привиться.

Вакцинированные от этих инфекций, даже при недостаточном (остаточном) уровне защитных антител, могут заболеть, но болезнь будет протекать в лёгкой форме, с низкой вероятностью развития осложнений.

КСТАТИ

Какие еще инфекции можно было бы победить с помощью вакцинации

По определению ВОЗ, ХХI век назван веком борьбы и ликвидации некоторых инфекционных заболеваний. На сегодняшний день есть все основания считать, что исчезнут такие болезни, как корь, полиомиелит, столбняк новорожденных, врожденная краснуха. Все предпосылки для этого есть и это является долгосрочной целью вакцинопрофилактики первых десятилетий ХХI века.