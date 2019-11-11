Семейная жизнь под угрозой: Милла Йовович призналась, что вынуждена отказываться от секса с мужем

Милла Йовович сейчас находится в счастливом ожидании третьего ребенка: о беременности актрисы стало известно в августе. 43-летняя актриса и 54-летний режиссер Пол Андерсон уже воспитывают двух дочерей. В интервью телеведущей Виолет Бенсон Милла разоткровенничалась об интимной жизни с мужем. И призналась, что они с Полом уже давно не занимаются сексом в своей постели. Причина – в том, что их дочери спят вместе с ними.

- Когда мы с Полом работаем, не видим детей до конца дня, поэтому нашей семье так важно побыть вместе хотя бы ночью, - рассказала актриса, добавив, что не видит в этом ничего особенного.

- Девяносто девять процентов людей на планете спит таким же образом. Когда вы покидаете страны Запада, отправляетесь, например, в Таиланд или Африку, замечаете, что это нормально. В некоторых деревнях дети спят со своими родителями, бабушками и дедушками в одной комнате, - поведала голливудская звезда.

millajovovich Knocked up again. After I found out I was pregnant 13 weeks ago

В такой ситуации супругам приходится идти на всяческие ухищрения, чтобы побыть вдвоем.

- Мы больше не занимаемся сексом в постели. Что же мы делаем в такой ситуации? Раз в неделю устраиваем себе свидания в отелях, куда отправляемся без детей, - рассказала Милла. - Кроме того, у нас дома есть большая гардеробная. Она просторная и звуконепроницаемая. Когда дети ложатся спать, я могу зажечь в гардеробной свечи, разложить подушки. Это потрясающе. Пещера любви. Так я забеременела вторым ребенком.

Ребенок, которого ждет Милла, появится на свет весной. Это будет уже третья девочка в семье голливудской актрисы с русскими корнями и американского режиссера Пола Андерсона. Они воспитывают 12-летнюю Эву и 4-летнюю Дэшиел. Супруги женаты десять лет, а вместе они уже целых семнадцать!

millajovovich Милла и ее муж воспитывают двух дочек - 12-летнюю Эву и 4-летнюю Дэшиел.

Таблоиды время от времени «разводят» пару, намекая, что у них проблемы в браке, но супруги то и дело дают повод усомниться в этом. И будущий ребенок — яркое тому подтверждение. Впрочем, Йовович всегда отличалась смелым нравом, острым язычком и умением подшутить над собой. Так что мнение окружающих о ее личной жизни волнует актрису в последнюю очередь. Эту особенность не раз подмечала мама звезды — советская артистка Галина Логинова. В одном из интервью Галина рассказывала, что ее дочурка невероятно талантлива, но при этом очень независима и никогда никого не слушает. Возможно, именно эти качества на заре карьеры и помогли Милле пробиться в Голливуде.