2019-11-11T01:32:02+03:00
Звезды

Семейная жизнь под угрозой: Милла Йовович призналась, что вынуждена отказываться от секса с мужем

Актриса откровенно рассказала об интимной жизни с режиссером Полом Андерсоном
Ирина СУХАНОВА
Поделиться:
Милла Йовович с мужем Полом Андерсоном.Милла Йовович с мужем Полом Андерсоном.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Милла Йовович сейчас находится в счастливом ожидании третьего ребенка: о беременности актрисы стало известно в августе. 43-летняя актриса и 54-летний режиссер Пол Андерсон уже воспитывают двух дочерей. В интервью телеведущей Виолет Бенсон Милла разоткровенничалась об интимной жизни с мужем. И призналась, что они с Полом уже давно не занимаются сексом в своей постели. Причина – в том, что их дочери спят вместе с ними.

- Когда мы с Полом работаем, не видим детей до конца дня, поэтому нашей семье так важно побыть вместе хотя бы ночью, - рассказала актриса, добавив, что не видит в этом ничего особенного.

- Девяносто девять процентов людей на планете спит таким же образом. Когда вы покидаете страны Запада, отправляетесь, например, в Таиланд или Африку, замечаете, что это нормально. В некоторых деревнях дети спят со своими родителями, бабушками и дедушками в одной комнате, - поведала голливудская звезда.

millajovovichmillajovovich
Knocked up again. After I found out I was pregnant 13 weeks ago
518423 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

В такой ситуации супругам приходится идти на всяческие ухищрения, чтобы побыть вдвоем.

- Мы больше не занимаемся сексом в постели. Что же мы делаем в такой ситуации? Раз в неделю устраиваем себе свидания в отелях, куда отправляемся без детей, - рассказала Милла. - Кроме того, у нас дома есть большая гардеробная. Она просторная и звуконепроницаемая. Когда дети ложатся спать, я могу зажечь в гардеробной свечи, разложить подушки. Это потрясающе. Пещера любви. Так я забеременела вторым ребенком.

Ребенок, которого ждет Милла, появится на свет весной. Это будет уже третья девочка в семье голливудской актрисы с русскими корнями и американского режиссера Пола Андерсона. Они воспитывают 12-летнюю Эву и 4-летнюю Дэшиел. Супруги женаты десять лет, а вместе они уже целых семнадцать!

millajovovichmillajovovich
Милла и ее муж воспитывают двух дочек - 12-летнюю Эву и 4-летнюю Дэшиел.
202030 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Таблоиды время от времени «разводят» пару, намекая, что у них проблемы в браке, но супруги то и дело дают повод усомниться в этом. И будущий ребенок — яркое тому подтверждение. Впрочем, Йовович всегда отличалась смелым нравом, острым язычком и умением подшутить над собой. Так что мнение окружающих о ее личной жизни волнует актрису в последнюю очередь. Эту особенность не раз подмечала мама звезды — советская артистка Галина Логинова. В одном из интервью Галина рассказывала, что ее дочурка невероятно талантлива, но при этом очень независима и никогда никого не слушает. Возможно, именно эти качества на заре карьеры и помогли Милле пробиться в Голливуде.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Милла Йовович, досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Эксперты назвали регионы с самой доступной арендой жилья
Президент Боливии Эво Моралес заявил о своей отставке
Британского рокера Пита Доэрти задержали в Париже за драку
Появилось видео, на котором видно, как подозреваемый в убийстве преподаватель СПбГУ, выбрасывает в Мойку останки девушки
Президента Боливии призвали уйти в отставку
Житель Подмосковья получил пожизненный срок за поджог квартиры с людьми
В ДНР рассказали об обстреле украинскими националистами автомобиля ВСУ
В США заявили о невозможности вечной помощи Украине
США пригрозили Турции санкциями за покупку российских С-400
В Пентагоне заявили, что США намерены охотиться за преемником аль-Багдади
Британские пограничники задержали в проливе Ла-Манш лодку с мигрантами
В США заявили о планах оставить в Сирии до 600 американских военнослужащих
В Пентагоне заявили о важности предоставления военной помощи Украине
"Действовать целеустремленно": Путин призвал к решительным действиям в борьбе с коррупцией
Игоря Мазура, которого ранее задержали в Польше, передали на поруки украинскому консулу
"Ваша музыка проникает в самую душу": Путин поздравил Пахмутову с юбилеем на сцене Большого театра
В МИД Польши прокомментировали задержание украинского националиста Мазура
Президент Боливии объявил о проведении внеочередных выборов в стране
Трамп встретится с генсеком НАТО Столтенбергом 14 ноября
Новым главой партии "Слуга народа" стал Александр Корниенко
Асад рассказал о попытках Запада повлиять на сирийский народ
РПЦ может пересмотреть вопрос об окормлении соотечественников в Африке
Глава МИД Германии заявил, что Европа не способна защитить себя без Вашингтона