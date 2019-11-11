Льготы, о которых мы забываем: Государство оплатит учебу в Оксфорде, юбилей свадьбы и билеты в Крым

В России действует 380 видов льгот, которыми пользуются 40 млн россиян, заявил недавно премьер-министр Дмитрий Медведев. Но получателей социальной поддержки в стране могло бы быть значительно больше. По данным Минтруда, еще 40 млн человек (примерно треть взрослого населения) за положенными им льготами просто не обратились.

Причины, конечно, могут быть разными. Но чаще всего - это банальное незнание. Даже в социальных службах порой не в состоянии разобраться во всех хитросплетениях законов. А уж простому человеку перелопатить всю эту кипу бумаг и вовсе не под силу. Второй важный фактор - бюрократизм. Получение соцподдержки в нашей стране чаще всего носит заявительный характер. То есть порой нужно обить десятки порогов, собрать несколько справок, чтобы получить какую-нибудь компенсацию на 50 рублей. И оно того стоит?

Но иногда в официальных документах можно все же найти такие предложения, что остается только досадливо хлопнуть по столу: «Эх, и почему же я раньше этого не знала». «Комсомолка» решила составить своеобразный рейтинг государственных льгот, о которых вы, скорее всего, не знаете.

1. КОМУ ИНОСТРАННЫЙ ДИПЛОМ?

Государство частично оплатит учебу в самых престижных университетах мира, таких как, например, Оксфорд и Кембридж. По программе «Глобальное образование» можно отучиться в одном из 288 учебных заведений в 32 странах планеты - от США и Европы до Австралии и Новой Зеландии.

Вам компенсируют до 2,76 млн рублей в год на обучение, проживание и сопутствующие расходы. Действует программа с 2014 года. За это время гранты получили 707 человек. Для подачи заявки потребуется российский паспорт, отсутствие судимости, высшее образование и документ о поступлении в университет из перечня. А главное - обязательство вернуться после окончания учебы на родину и устроиться работать в одну из 948 аккредитованных организаций минимум на 3 года.

2. ЗОЛОТЫЕ ВЫ НАШИ, МОЛОДОЖЕНЫ!

Рублем государсво поддерживает настоящий семейный подвиг: начиная с золотой свадьбы (50 лет) и далее (55, 60, 65, ...). В каждом регионе своя поздравительная программа. Где-то дарят подарки, где-то деньги. К примеру, тем, кто прожил вместе 50 лет в Удмуртии, выплатят 3 тысячи руб., в Пензенской или Самарской областях - 10 тысяч, а в Москве - 20 тысяч. Для получения компенсации юбилярам или их законным представителям надо прийти в центр «Мои документы», принести паспорта, свидетельство о браке, указать банковские реквизиты.

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

3. ФОРМЕННАЯ ПОБЛАЖКА

Это для многодетных семей. По закону каждому ученику предоставляется комплект школьной формы и спортивной одежды. Или назначается компенсационная выплата раз в год или раз в три года. И снова каждый регион по-разному оценивает затраты на форму: в Москве - это 10 тысяч рублей, в Питере - 4400 рублей, а в Иркутской области - 1 тысяча.

Напомним, что детям из многодетных семей бесплатно положено:

- питание в столовых школ и колледжей;

- проезд в общественном транспорте и пригородных электричках;

- раз в месяц бесплатно посещать музей, выставки.

4. ДАЙ, ПОВОДЫРЬ, НА СЧАСТЬЕ ЛАПУ МНЕ

В официальных документах специально обученный пес называется «собака-проводник». Квалифицированное животное положено инвалидам по зрению I группы. Чтобы иметь поводыря, надо пройти медико-социальную экспертизу и получить свою программу реабилитации. Затем встать в очередь в кинологическом центре. Собаку выделят примерно спустя 8 месяцев.

Еще государство обязано предоставлять инвалидам множество средств реабилитации: к примеру, трости, кресла-коляски, противопролежневые матрасы и подушки, спецустройства для чтения «говорящих книг», телефоны, преобразующие звук в текст, а также памперсы и абсорбирующее белье.

5. ЭКОНОМКЛАСС ЗА ПОЛЦЕНЫ

Отправиться в Крым, на Дальний Восток или в Калининградскую область можно с серьезной экономией. Конечно, если вы соответствуете всем необходимым требованиям. А именно входите в одну из следующих групп:

- младше 23 лет;

- старше 55 лет (для женщин) и 60 лет (для мужчин);

- инвалиды I группы и лица их сопровождающие;

- инвалиды детства II или III группы;

- многодетные семьи.

В этом году по субсидированным билетам, к примеру, полететь «Аэрофлотом» в Хабаровск из Москвы (или обратно) можно за 7200 руб. (обычная цена - 14 - 15 тысяч), а полет из столицы в Калининград обойдется в 3800 руб. (обычный билет - 5600).

Купить такой билет через интернет невозможно. Надо прийти в билетные кассы и предъявить документ, подтверждающий право на льготу. Забронировать билет нужно заранее. К примеру, на этот год льготные билеты в Крым уже раскуплены.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Об этом нужно трубить из каждого утюга»

- Сегодня информация о льготах - как лоскутное одеяло. Нет единого ресурса, где размещена исчерпывающая информация о льготах, их размерах, форме и адресах обращения за ними, - комментирует Александр Сафонов, профессор кафедры управления персоналом Финансового университета. - Вот о маткапитале трубили из каждого утюга, и про него все знают.

Но даже если человек проштудировал все законодательство, то получить меры поддержки ему часто невозможно физически. Сельскому жителю потребуется ехать в районный или областной центр, а в электронном виде эти услуги не получить.

Та же налоговая исправно работает, только когда нужно деньги получить: приобрел квартиру или машину, данные о них автоматически идут к налоговикам, а те начисляют налог. Если же у человека есть право на налоговые послабления, то его придется добиваться: стал многодетным, получил удостоверение, будь добр, сходи в налоговую и засвидетельствуй - соцзащита за вас ничего отправлять не будет.

КОНКРЕТНО

Какие местные субсидии есть у москвичей

- Предпенсионеры (женщины от 55 и мужчины от 60 лет) сохранили пенсионные льготы: бесплатный проезд на общественном транспорте и электричках, бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов, бесплатные путевки в санатории по медицинским показаниям, помощь при переезде из домов, попавших в программу реновации (для одиноко живущих), скидка в 50% на квартплату (для ветеранов труда или ветеранов военной службы).

- Жители от 50 лет проходят бесплатную диспансеризацию в районных поликлиниках до достижения пенсионного возраста, а также имеют право на адресную социальную помощь в трудной жизненной ситуации.

- Бесплатное питание на молочной кухне для беременных и кормящих матерей (до достижения ребенком возраста в 6 месяцев) при условии наличия полиса ОМС и прикрепления к женской консультации (ребенка - к детской поликлинике).

- Компенсация по оплате за стационарные телефон (для отдельных категорий граждан, в т. ч. тружеников тыла, ветеранов труда, инвалидов Великой Отечественной войны, лиц, награжденных медалью «За оборону Москвы» или «Жителю блокадного Ленинграда» и других).

Полный список льгот смотрите на сайте www.mos.ru.