Домашнее обучение: Физику штудируем на диване, математику - на море

Достало! Достало вставать каждое утро в 6, будить дочь, которая ни в какую не хочет просыпаться. Скандалить из-за вечно медленных сборов в школу, куда моя 12-летняя отроковица влетает ровно за минуту до звонка. Порой читаю в соцсетях, как дети учатся дома, и завидую: живут же люди!

Может, и нам попробовать забыть про школу и учиться самостоятельно? Физику будем штудировать в комфорте на любимом диване, на биологию выберемся в парк, изучим местные газоны... Тем более в самом переходе нет ничего сложного: написал заявление в школе - и раз в полгода приходи на аттестацию по всем предметам.

Я решила изучить вопрос. Моим консультантом стала Лейла САЗОНТОВА, мама пермского семиклассника, который уже шестой год осваивает школьную программу на дому. Вместе с Лейлой мы выяснили, что правда, а что миф в семейном образовании.

МИФ 1.

Семейное образование подходит не всем

- На домашнее обучение может перейти каждый, - говорит Лейла. - Но для начала родители должны спросить себя - готовы ли они? Ведь вам придется погрузиться в учебный план (взять его можно в школе, к которой вы остаетесь прикреплены. - Авт.), вникнуть в процесс. Больше времени понадобится, чтобы выбрать нужные учебные пособия. При этом все повседневные дела и работа останутся в прежнем объеме. Второй момент - надо спросить ребенка. Ему-то это нужно? Может быть, ему нравится школьная движуха. В таком случае, выдергивая ребенка на семейное образование, родители больше теряют, нежели приобретают.

Почему мы ушли на семейное обучение? Было много поводов, в том числе конфликт в классе, некомпетентность педагога, но основная причина - так было удобнее для всей семьи.

МИФ 2.

Одному из родителей надо бросать работу

- Многие мамы уверены, что для обучения ребенка на дому им нужно уволиться с работы, - объясняет Лейла Сазонтова. - Это крайность. Мой сын шестой год на семейном образовании, а я работаю. Правда, универсальной хитрости для совмещения своей работы и учебы ребенка нет. У всех семей график строится по-разному.

Мы пробовали разные варианты. Был период, когда сын учился дома по 5 уроков в день, как в школе. Когда это показалось нам неэффективным, перешли на другой вариант, когда сын несколько дней подряд глубоко изучал только один предмет. Сейчас этот предмет - биология. Закончит его - перейдет к другому. Но есть две дисциплины, которые он учит каждый день: математика и английский. Некоторые предметы мы вообще изучали по видео. Окружающий мир, например, или географию.

- Вы строго следуете учебникам?

- Нет. Всегда по-разному. Так же, как не имеет значения, где учить. Иногда мы решали примеры по математике, лежа на морском берегу. Формулы - скорость, время, расстояние - учили во время прогулки.

- Сложно ли вам было примерить роль учителя?

- По образованию я филолог, работаю в издательском бизнесе, но никогда не была учительницей и не хочу ею быть. Прежде всего я мама. И для сына я тот человек, с которым можно пройти по образовательному пути наравне.

Лейла Сазонтова и ее сын довольны учебой дома. Фото: Личный архив

СПРАВКА «КП»

Кто переходит на семейное обучение:

- если дети профессионально занимаются музыкой или спортом, а совмещать график тренировок и выступлений с уроками проблематично;

- религиозные убеждения вступают в противоречие с атмосферой в школе;

- ребенок плохо социализируется, у него не складываются отношения с одноклассниками, он становится объектом травли;

- родители много путешествуют вместе с ребенком или по работе часто меняют места жительства.

ВОПРОС - РЕБРОМ!

Как получать аттестат и сдавать ЕГЭ?

С организационной точки зрения никаких проблем с семейным обучением нет. Пока ребенок учится дома, он все равно продолжает ходить в свою школу на аттестации и контрольные работы - обычно раз в четверть. По итогам этих проверок ему выставляются оценки за год, которые потом идут в аттестат. То же самое и со всеми экзаменами - сдавать ГИА и ЕГЭ семейники должны в том же формате, что и обычные ученики. Если ребенок завалил аттестацию, то его автоматически снимают с семейного обучения и возвращают в класс.

- Ребенок на семейном обучении обладает тем же правовым статусом и льготами, что и любой ученик, который получает образование в стенах школы, - напоминает министр просвещения Ольга Васильева. - Например, при надомном обучении ребенок может принимать участие во всех школьных олимпиадах и пользоваться льготным проездом в автобусах и электричках.

ЗВОНОК ПСИХОЛОГУ

Римма ГЕРАСИМОВА:

Нельзя лишать ребенка класса, если ему там нравится

- Может оказаться хорошим решением забрать ребенка из школы, если у него научный склад ума. Если он любит постоянно заниматься каким-то одним делом. Изучать букашек, растения, решать сложные задачи и т. д. Таких детей наша школьная система, построенная на уравнивании всех учеников, на стремлении к золотой медали, может сломать. Ребенка долбят: если ты хочешь поступить в хороший вуз, ты должен успевать по всем предметам. А ему, наверное, это не нужно. Так он свой талант может утратить. В семейном же образовании вы как раз можете нацелиться на то, что интересно ребенку. А по остальным предметам он все равно подтянется - на тройку многого знать не надо. И если ребенку нравится учиться в школе, не забирайте его. Это ведь не просто учебное заведение, это школа жизни. Там очень много ситуаций возникает, когда ребенок может постоять за себя, учиться находить компромисс, договариваться с учителями, одноклассниками.

КОНКРЕТНО

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*По оценке Лейлы Сазонтовой.

МНЕНИЕ СКЕПТИКА

Взрослые просто не наигрались

Ксения КОНЮХОВА

В науке есть явление, которое называется «ошибка выжившего». Это когда мы делаем выводы, не имея перед глазами всей картины в целом. Например, мы думаем, что дельфины спасают тонущих, подталкивая их к берегу, потому что те люди, кого они толкали в море, уже не смогли ничего рассказать.

То же самое и с семейным обучением. Мы видим только самые удачные примеры. Прежде чем нарушать правила, нужно понимать, почему они возникли. Школьный звонок нужен, чтобы дети привыкали к дисциплине. Класс и педагог нужны для того, чтобы ребенок учился решать поставленные задачи, а не бегать и прыгать, потому что прямо сейчас хочется. А повторение уроков раз-два в неделю нужно для закрепления и отработки материала. И вот этих-то примеров сотни.

Нарушать все эти правила можно, если знаешь, как и чем их заменить. Например, даже самые прекрасные онлайн-уроки не сложатся у ребенка в единую картину мира, если учитель не покажет, как собрать эти отрывки в общий пазл.

Способные педагоги понимают, что к чему, и могут адаптировать школьный курс под конкретного ребенка. Если вы не из таких, то лучше все-таки подыскать подходящую школу или же нанять профессиональных репетиторов. Потому что все ваши ошибки отразятся на вашем же ребенке, и виноваты в них будете только вы сами. В конце концов, если вы сами не наигрались в школу, это не повод поиграть в нее дома, да еще и с живой «игрушкой».