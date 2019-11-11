Кто из российских актеров первым покорил Голливуд

Достигнув вершин в отечественном кино, наши топовые артисты сразу же рвутся за рубеж. Данила Козловский, Светлана Ходченкова, Юлия Снигирь, Александр Петров - эти и многие другие молодые мастера экрана сейчас активно пытаются доказать свою состоятельность на Западе. Однако была и другая, первая волна российских актеров, мечтавших получить постоянную работу на «фабрике грез».

В боевике «Миссия невыполнима: Протокол Фантом» Машков по всему миру преследовал Тома Круза. Кадр из фильма «Миссия невыполнима: Протокол Фантом» (2011)

Владимир Машков

На одного из самых талантливых и харизматичных актеров гнезда Олега Табакова на Западе возлагали большие надежды. «Русский Бандерас» с хорошей школой, мускулатурой, брутальной внешностью и умением держать крупный план - что еще надо Голливуду? Но, увы, попытки тульского мачо покорить Лос-Анджелес оказались более робкими, чем его фирменный взгляд. Машков улетел в США после феерического успеха картин «Вор», «Мама» и «Русский бунт» - на самом пике - и несколько лет жил за океаном. Снялся в весьма известных фильмах, но звездного прорыва так и не случилось.

Среди самых заметных работ Машкова в Голливуде, конечно, «Миссия невыполнима: Протокол Фантом» с Томом Крузом (роль - офицер российских спецслужб Анатолий Сидоров), «15 минут славы» с Робертом Де Ниро (роль - быстро гибнущий эмигрант из Восточной Европы) и «В тылу врага» с Джином Хэкменом (роль - югославский снайпер). Сам актер уверяет, что предложения поступали, и довольно серьезные, но он был избирателен. Например, роль Абрама Шварца в фильме «Папа», который Владимир снимал сам, артист якобы предпочел работе с Анджелиной Джоли в блокбастере «Лара Крофт: Расхитительница гробниц». Кстати, гонорар за первую заокеанскую работу (драма «Давай сделаем это по-быстрому») Машков, по его словам, просадил в казино Лас-Вегаса, сделав это лихо - 600 тысяч долларов за 3 минуты.

Игорь Жижикин

Как ни странно, не самый популярный в России (по сравнению с Машковым и Серебряковым) актер и бывший воздушный гимнаст Игорь Жижикин в Голливуде был весьма востребован и успешен. Он объездил с Союзгосцирком полмира, в том числе и США, и решил попробовать остаться в Лас-Вегасе. Поначалу работал где попало: вышибалой в баре, газонокосильщиком. Потом начал трудиться по профессии, затем получил приглашение в цирк Дю Солей, снимался в рекламе, а после познакомился с продюсером Тедом Фоксом, который и позвал Жижикина в большое кино.

Актер с отличной фигурой и зловещим лицом снимался у Джей Джей Абрамса: режиссер «Звездных войн» в 2002 году сделал сериал «Шпионка», на съемках которого Жижикин даже завел роман с Дженнифер Гарнер, которая тогда еще не успела выйти замуж за Бена Аффлека. Также Игорь засветился в картине Клинта Иствуда «Кровавая работа» (2002), но самой известной его ролью стал образ советского полковника в ленте «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа» (2008), снятой Стивеном Спилбергом. За свои минуты славы пришлось дорого заплатить - Харрисон Форд, переусердствовав, сломал нашему актеру челюсть во время сцены драки.

Тут надо особо отметить, то Жижикин не просто сверкнул в США и вернулся - актер действительно живет на две страны и регулярно снимается в голливудских картинах: в 2012 году у него вышел сериал «Политиканы», а в 2018-м - боевик «Хантер Киллер», где партнерами Жижикина стали Гэри Олдмен и Джерард Батлер.

Помощник главного злодея в бондиане (Тоби Стивенс, слева) - роль, о которой Горевой мог лишь мечтать. Кадр из фильма «Умри, но не сейчас» (2002)

Михаил Горевой

Еще один представитель старой школы, мхатовец Михаил Горевой, на Западе больше известен как Майкл Гор. Если в театре он начинал осветителем, то в Голливуде - таксистом. Актер улетел в США сразу после распада СССР и, пока зарабатывал на пропитание чем придется, пробовался на всех кастингах, но его никуда не брали. До 1995 года Горевой боролся, а потом вернулся домой. И тут поперло!

После съемок в «Каменской» Михаила вдруг позвали сыграть работающего на плохих парней русского инженера Влада Попова в 20-й части бондианы - фильме «Умри, но не сейчас» (2002). Амплуа злодея накрепко прилипло к Горевому, и в итоге у актера случилось около дюжины зарубежных работ - от голливудских до китайских. Пожив в США несколько лет, Горевой прекрасно отдает себе отчет, почему русские актеры феноменального успеха там не добиваются: «Мы вроде похожи - руки-ноги-голова. Но мы все-таки другие. Разные мы. Разные мультики мы смотрели в детстве, по-разному все у нас. Поэтому мне сложнее, когда я работаю на английском языке, мне сложнее пробраться внутрь, менталитет другой».

Тем не менее в 2015 году Стивен Спилберг в своем историческом детективе «Шпионский мост» дал Михаилу большую роль советского дипломата Шишкина. «Моему агенту пришло приглашение на пробы в проект о холодной войне, где на одну из главных ролей искали англоговорящего русского актера, - рассказал потом Горевой. - В наше время актеров утверждают на роль даже по Skype. Так что мне выслали несколько сцен, мой сын Дмитрий записал мне пробы на камеру, и мы отправили материал в Америку. Меня сразу утвердили».

Образ пьющего и рефлексирующего автослесаря в «Левиафане» помог Серебрякову перезапустить зарубежную карьеру. Кадр из фильма «Левиафан» (2014)

Алексей Серебряков

Народный артист РФ Алексей Серебряков вместе с женой Марией, канадкой по паспорту, эмигрировал в соседнюю с США страну еще в 2012 году, до выхода «Левиафана» Андрея Звягинцева. И пытался строить карьеру там, в Канаде. Получилось так себе - вместо звездных ролей актеру «предлагали сыграть каких-то уродливых персонажей на местном ТВ». Чтобы не терять форму, он поставил пьесу Gotcha («Прищучил») в театре города Бари. И хотя Серебряков уверял, что «там комфортнее и сытнее» и даже дешевле жить, играть главные роли он вернулся в Россию. Роль вечно пьющего неудачника Сергеева, которому снесли дом, возродила интерес к артисту: поскольку «Левиафан» с помпой прокатился по Европе и отхватил «Золотой глобус», Серебряков начал получать интересные предложения дома («Доктор Рихтер», «Ван Гоги» и др.) и не только - признался, что недавно отснялся в Швейцарии и Польше. Канал Би-би-си позвал актера в сериал «МакМафия» (2018) на роль Марка Годмана, русского мафиози с еврейскими корнями и страшным лицом. А еще в следующем году на большие экраны выйдет канадская спортивная драма The Petrichor («Петрикор») с Алексеем в роли фигуриста Игоря Русского.

Александр Балуев. Кадр из фильма «Столкновение с бездной» (1998)

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр БАЛУЕВ, актер: «У меня была попытка сотрудничества с Голливудом - в фильме «Столкновение с бездной» играл члена экипажа космического корабля. Так финальную речь моего героя сильно вырезали в отличие от других таких же членов экипажа. После этого я понял, что в Голливуде русский артист не может быть на равных с американскими».