Три секрета семейного счастья: регулярно ссориться, ревновать и чтобы не скучно было

1. Скандалить раз в неделю

Супруги, которые часто ссорятся, счастливее тех, которые избегают выяснять отношения. К такому парадоксальному выводу пришли американские ученые из Университета Теннесси в Ноксвилле (University of Tennessee at Knoxville). Они вникли во взаимоотношения 120 семейных пар, которые прожили в браке от 9 до 42 лет, оставаясь довольными друг другом. И поняли: женам и мужьям противопоказано «жить дружно». Тишь, да гладь в семье - отнюдь не лучший способ ее сохранить — особенно на долгие годы.

По словам Эми Рауэр (Amy Rauer), руководившей исследованиями, эффект от регулярных ссор потрясающий. Они в 10 раз повышают шансы на счастливый брак. Правда, при одном условии: если ссориться правильно.

А как это правильно? Из большинства откровений счастливых жен и мужей следовало: выяснять отношения надо примерно раз в неделю. Но не оскорблять друг друга, не обзываться и не затрагивать сложных тем. Размолвки должны быть умеренными, - сообщает Daily Mail.

- У счастливых супругов стычки, как правило, происходят вокруг тех проблем, которые они могут решить, - поясняет профессор Рауэр. - В итоге, мужья и жены достигают взаимопонимания. Выходят из спора удовлетворенными. А это укрепляет доверие друг к другу, что, в свою очередь, укрепляет и семью.

Подавлять в себе гнев - вредно для здоровья.

По поводу чего чаще всего ругаются счастливые семейные пары? В основном по пустякам: как провести отпуск, куда поехать на Новый год, чем заняться в выходные, как распределить домашние обязанности и что купить первым делом. А вот ссор, затрагивающих «вечные темы» вроде секса, религиозных и политических убеждений, «правильные» супруги избегают. Равно как стараются не касаться тем, в которых какая-то из сторон плохо разбирается. То есть, если муж физик, не стоит спорить с ним о тычинках и пестиках. Или ругать его за «не те» помидоры, купленные на рынке. А жене — убежденной, к примеру, коммунистке— не надо внушать, что либерал-демократы лучше. Или отговаривать праздновать 7 ноября.

И еще одна особенность — возможно, самая главная, как считают ученые: люди, успешно сохраняющие свой брак, со временем приобретают умение отличать проблемы, которыми стоит сообща озаботиться «прямо сейчас» — даже посредством конфликта, от тех, которые лучше отложить, что называется, на послезавтра. Или вообще не ввязываться в их обсуждение.

Психологи из Университета Аризоны (University of Arizona), ведомые Кайлом Бурасса (Kyle Bourassa) выясняли, что правильные ссоры еще и здоровье укрепляют. Выясняли очень долго — 32 года, отслеживая все это время жизнь 194 семейных пар.

По версии аризонских ученых, супружеские ссоры становятся правильными тогда, когда оба участника — муж и жена — ссорятся примерно с одинаковой интенсивностью. То есть, симметрично отвечают на упреки противной стороны, а не подавляют свой гнев даже из самых, казалось бы, благих побуждений — быстрее прийти к примирению.

- Реакции супругов могут различаться по своему стилю, - объясняет Бурасса. - Одни способны закатить истерику в ответ на якобы несправедливые упреки, а другие смиренно замолкают. Несогласованные стили реагирования осложняют отношения. А это, в свою очередь, подрывает здоровье в долгосрочной перспективе. Как минимум одного из партнеров.

Статистика, собранная за 32 года наблюдений, продемонстрировала: чем чаще супруги сдерживали гнев в семейных ссорах, тем меньше жили — болели и умирали раньше времени. При этом «покладистые» мужчины страдали почти в 2 чаще, чем «сдержанные» женщины.

2. Подозревать, выяснять, обоснованы ли подозрения. И прощать

В мозг ревнивцев заглянули американские ученые из Университета Калифорнии (University of California). Объектами исследования, однако, стали отнюдь не люди, а небольшие обезьянки - медные прыгуны (Callicebus cupreus), обитающие в Южной Америке. В научной лаборатории они оказались из-за своей удивительной особенности сохранять моногамные отношения. Это когда один самец выбирает в спутницы жизни какую-нибудь одну самку. Мало того, что медные прыгуны именно так и поступают, они еще и ревнуют своих «жен» и «мужей», если замечают, что теми интересуются посторонние прыгуны. Ревнивцы размахивают хвостами, выгибают спины, причмокивают — словом, как могут, выражают свое недовольство. Этим и воспользовались экспериментаторы.

Ученые помещали «мужа» в одну клетку, «жену» - в другую, но рядом — так, чтобы «муж» ее видел. И подсаживали к ней других - свободных от брачных уз — самцов, которые начинали с самкой, мягко говоря, заигрывать. Бывало, что испытуемая не сильно противилась.

У «мужа», наблюдавшего за безобразиями, творящимися в соседней клетке, естественно, вскипала ревность. Что вызывало повышенную активность сразу в нескольких областях его мозга, а именно в левой передней и задней поясной коре и в правой латеральной перегородке.

Области мозга, формировавшие «муки ревности» у медных прыгунов, имеются и у людей. Поэтому результаты, добытые учеными, можно считать универсальными.

Вот самая суть происходящего: «мужу» нравится его «жена», от общения с которой он получает удовольствие. Об этом сигнализирует латеральная перегородка. При этом «муж» видит, что может лишиться привычного удовольствия в результате настойчивости чужих самцов. Вдруг уведут его «жену»? Тут включается поясная кора, возбуждая ревность. Усиливают ее гормоны — у ревнивцев были зафиксированы повышенные уровни полового гормона тестостерона и кортизола - гормона стресса.

У людей — существ более интеллектуально развитых, чем обезьянки, процесс зарождения и развития ревности усложняют дополнительные переживания и раздумья. Мужьям даже не обязательно наблюдать, как к их женам кто-то проявляет нездоровый интерес — можно просто представлять себе это в уме. Но принципиально животная и человеческая ревность похожи.

В естественной среде медные прыгуны, приревновавшие своих «жен», сначала бьют их — оплеухами возвращают легкомысленных партнерш в лоно моногамной семьи, потом прощают. Потенциальных «любовников» изгоняют в меру своих сил.

Принятые меры хорошо помогают. Семьи медных прыгунов одни из самых крепких в животном мире. Почему бы людям не брать с них пример? Ревновать обязательно, реагировать своевременно — лучше упреждающим образом. И разводов станет меньше.

Приревновал, обругал для профилактики, признал, что был неправ - укрепил семью.

3. Веселиться, веселиться и еще раз веселиться

Главную причину разводов обнаружили канадские ученые из Университета в Виннипеге в Канаде (University of Winnipeg in Canada). Это — скука.

Как уверяет руководитель исследования профессор Беверли Фэр (Beverley Fehr), скучать в браке можно 70 различными способами. И, в итоге, доскучаться до развода. В основе столь неожиданного вывода откровения супругов - 88 пар.

Выяснилось, что подавляющее большинство проблем, отравляющих совместное существование, так или иначе связаны с явлением, которое ученые идентифицировали как «семейная скука». Явление оказалось многогранным - набралось 70 вариантов. Целый список.

Далее ученые занялись другими супружескими парами, которым показывали составленный ранее «унылый список». И выясняли, анонимно, конечно, и не ставя в известность партнеров по браку, сталкивались ли они с аналогичными проблемами. Большинству супружеских пар действительно, было скучно друг с другом. Некоторым - до тошноты. Кому-то не хватало еще и любви, общения, радости. Кто-то называл совместную жизнь «рутинной домашней работой» и сожалел, что «внизу живота перестали порхать бабочки». Кто-то грустил от того, что оказался в тени своего партнера. Но скука занимала первое место в своеобразном антирейтинге семейных проблем - в «шкале усталости от семейных отношений», по определению ученых. И ее - именно такую скуку - они отличали от общей усталости или депрессии.

Фар полагает, что проведенные исследования раскрывают людям глаза на правду жизни. И указывают на главного врага семейных отношений, о котором большинство людей и не подозревают. Ведь если остановить их на улице и спросить, мол, что мешает долгой любви и ведет к разводам, то будут вспоминать про конфликты, предательства, эгоизм. А про скуку никто и не скажет… Но это единственно правильный ответ.

- Жены приходят в уныние в браке гораздо чаще мужей, - сообщает Фар еще об одном интересном открытии. Следствие из которого очевидно: больше радости в семейной жизни.

КСТАТИ

Рыдать или не рыдать?

Решая, осложнить ли семейную ссору истерикой или нет, знайте, что женские слезы снижают у мужчин уровень половых гормонов. И, соответственно, либидо. Этот удивительный феномен недавно обнаружил израильский нейробиолог Шани Гельштейн из Института Вайзмана. Его эксперименты впервые продемонстрировали, что слезы содержат некие химические вещества, которые действуют примерно так же, как феромоны. Только не возбуждают, а наоборот, угнетают половую функцию.

Слезами для экспериментов обеспечивали женщины, которые смотрели душещепательный сериалы и плакали. Добровольцы всего лишь нюхали эти слезы. Но заметно теряли тестостерон. И не возбуждались от «взрослых» картинок. Чего не наблюдалось в контрольной группе, представителям которой давали нюхать раствор соли.

Гельштейн сделал вывод, что слезы защищают женщин, когда те находятся в состоянии психологической слабости. Физически ограждают от домогательств мужчин, снижая их сексуальное желание.

Практический совет: жене не стоит обильно рыдать, если после истерики она планирует примирительный секс. Программа может сработать лишь наполовину.

А вот потоки слез каждый день в течении, скажем, недели, пожалуй, способны отвратить провинившегося мужа от поисков интимного общения где-нибудь на стороне.

Не всякому семейному горю можно помочь слезами.

И ЕЩЕ О ССОРАХ

Зима приближается: женщины и хомяки становятся злее

Сезонное изменение психики выявили американские ученые из Университета Индианы (Indiana University), экспериментируя с самками хомяков.

Плодотворная дебютная идея исследователей была такова: световой день зимой укорачивается. Темного времени суток, соответственно, становится больше. В результате организм начинает активнее вырабатывать мелатонин - гормон, который регулирует и перестраивает суточные ритмы сна и бодрствования. А это не может не влиять на психику.

Исследователи (Lauren M. Rudolph, Dale R. Sengelaub, Gregory E. Demas) под руководством Никки Рендона (Nikki M. Rendon) сначала неделю держали самок хомяков в условиях длинного светового дня - как бы летом, а потом на 10 недель устроили им короткий световой день - как бы зиму.

И «летом» и «зимой» самок провоцировали на конфликты. Они ссорились, но «зимой» гораздо чаще, чем «летом». То есть, становились заметно агрессивнее исключительно под влиянием короткого светового дня.

Анализы показали: чем больше мелатонина вырабатывал организм «скандалистки», тем злее она была.

Ученые полагают, что мелатонин влияет на уровень агрессивности не напрямую, а реагируя с гормонами надпочечников. А половые гормоны, на которые грешили прежде, большой роли в провоцировании злобного поведения у представительниц слабого пола не играют.

Самки хомяков и женщины, конечно же, имеют существенные анатомические различия. Но функционально они похожи - особенно в части синтеза мелатонина и работы надпочечников. Поэтому полученные результаты вполне можно перенести на весь слабый пол. Даже без сильной натяжки.

Можно не сомневаться - наукой доказано: зимой прекрасная половина человечества действительно становятся злее. Значит, и число скандалов в семьях увеличивается. Это следует принять во внимание. И

адекватно реагировать, как учит Кайл Бурасса. Просто зимой это придется делать чаще.

Лучше уж с начальником схлестнуться. Или с начальницей

Британские ученые под руководством профессора психологии Кэри Купера (Cary Cooper) из Университета Ланкастера (Lancaster University) провели масштабное исследование, опросив более 3 тысяч работающих мужчин и женщин, состоящих в браке. Стояла задача выяснить их источники стрессов и раздражения.

Примерно 43 процента опрошенных, конечно, указали на своих непосредственных начальников, как на «главных злодеев». Но 58 процентов «обвинили» жен и мужей. Мол, так кровь портят, что аппетит пропадает.

Хуже некуда , конечно, это когда и начальник - изверг, и жена - мегера. В таком психологическом тупике находятся примерно 5 процентов опрошенных.

Увы, методом Бурассы в офисе не воспользуешься — мало кто рискнет ответить своим - симметричным - гневом на гнев начальника.

Терпеть и портить здоровье? Отнюдь. Выход есть, правда, достаточно спорный: быстрее донести подавленный гнев до дома и там уже как следует поскандалить с пользой для здоровья.

И самое главное: прежде, чем приступить к ссоре, ознакомьте противоборствующую сторону с выводами исследования, проведенного Бурасса с коллегами.

А если все-таки решиться на конфликт с начальством, то разумным будет вспомнить о рекомендации ученых из Университета Теннесси: не затрагивать сложные темы.