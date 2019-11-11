Ким Кардашьян показала восемь лишних килограммов в обтягивающем платье из змеиной кожи

На днях Ким Кардашьян пожаловалась в Инстаграме: за минувший год она поправилась на целых восемь кило. В каких именно местах они отложились, поклонники смогли увидеть во время вручения премии People's Choice Awards. Каждый год эту премию присуждают самым популярным знаменитостям по итогам зрительского голосования. Ким Кардашьян появилась на красной дорожке церемонии в облегающем платье от Versace из змеиной кожи.

Видимо, все набранные моделью восемь килограммов отложились исключительно в правильных местах: выглядела Ким как всегда сногсшибательно. Пышный бюст подчеркивало глубокое декольте — лиф наряда держался на тоненьких бретельках. А облегающая юбка позволила Кардашьян похвастаться своей знаменитой «пятой точкой».

Ким пришла на церемонию в платье з змеиной кожи.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вместе с Ким на премию пришли ее сестры Хлое и Кортни, а также мама Крис Дженнер. Фотографы поначалу не узнали Хлое Кардашьян: за последние месяцы представительница звездного клана сделала несколько пластических операций, изменившись практически до неузнаваемости. Кроме того, Хлое сильно похудела и перекрасилась в блондинку — словом, стала совсем другим человеком. Пластические хирурги зарабатывают на сестренках Кардашьян миллионы — все без исключения члены звездного семейства не раз ложились под нож. Даже бывший муж Крис Дженнер, олимпийский чемпион Брюс Дженнер после серии пластических операций обзавелся бюстом и стал женщиной — теперь его зовут Кейтлин Дженнер.

Почти весь клан в сборе: Крис Дженнер и ее дочери Кортни, Хлое и Ким Кардашьян.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На церемонию клан Кардашьян пришел за очередной призовой статуэткой — их вновь выбрали в качестве победительниц.

- Для нас это наивысшая оценка. Мы благодарны всем нашим фанатам за то, что они сопровождают нас в этом путешествии, наблюдают за нашей жизнью и любят нас. Мы очень стараемся быть для них интересными, - сообщила журналистам 39-летняя Ким.

Да уж, звездное семейство не устает делиться с поклонниками подробностями своей жизни, не скрывая от фанатов практически ничего. То же заявление Ким о том, что она поправилась на 8 кило — не что иное, как очередная попытка привлечь к себе внимание. На днях в Сториз Кардашьян пожаловалась, что нужно срочно что-то делать с фигурой. Модель призналась, что назначила себе еще одну, дополнительную тренировку в спортзале.

- Итак, перед ужином у меня будет тренировка, хотя я этого никогда не делала раньше, но решила, что пора когда-то начинать, - рассказала Ким.

Хлое Кардашьян сделала несклько пластических операций и стала совершенно другим человеком.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Модель твердо намерена похудеть к своему 40-летию, которое будет еще только через год. Так что у нее еще есть время, чтобы сбросить вес.

- Чтобы чувствовать себя хорошо, я хочу сбросить лишний вес, и это означает, что нужно тренироваться любой ценой, - поведала Ким фолловерам.

Теперь поклонники, конечно, будут ждать новостей и следить, в какую сторону качнется стрелка на весах Ким. А уж она не преминет проинформировать общественность о результатах контрольного взвешивания, можете не сомневаться.