Доктор Гугл — он совсем не айболит! Не излечит нас не исцелит

Опрос более 2000 граждан США продемонстрировал: люди охотно лезут в интернет в надежде выяснить, о чем свидетельствуют обнаруженные у них симптомы. Общение с «доктором Гугл» (Dr Google), как называют в США подобные «консультации», привело к тому, что более 40 процентов опрошенных нашли у себя серьезные заболевание, которых на самом деле не было. Это показали обследования, проведенные, что называется, живьем — в настоящих поликлиниках.

Три четверти опрошенных обращаясь к интернету, чтобы успокоить самих себя. Но в итоге, испугавшись вероятного диагноза, волновались пуще прежнего.

В среднем, если верить собранным данным, диагнозы, почерпнутые из интернета, оказываются неверными в 60 процентах случаев.

Есть шансы умереть от какой-нибудь опечатки в интернет-совете.

У нас в России граждане, пожалуй, обратятся «доктору Яндексу», но очевидно, что с тем же успехом, что и американцы. «Доктор Яндекс» ничем не лучше «Dr Google». Или «доктора Википедия». Или даже «профессора Большая российская энциклопедия». В смысле анализа симптомов, конечно.

Американцы называют три главных причины повышенного интереса к самодиагностике и самолечению. Это недоверие к системе здравоохранения, высокая стоимостью платных медицинских услуг, дефицит времени у пациентов, которым хотелось бы быстрее сдавать анализы, получать лекарства и лечиться. Сколько людей умерло, потребляя лекарства, которые они сами себе по сути прописали, исследователи не сообщают. Но уверяют, что так или иначе вредят себе 65 процентов «доктора Гугл».

Опрос, выявивший «болезненную» интернет-зависимость провела компания OnePoll по заказу LetsGetChecked, - сообщает Daily Mail. К чести американцев он показал, что разумных среди них все-таки больше, чем дурных — хоть и не на много: в первую очередь к реальным докторам обращаются 51 процент опрошенных.

Не прописанные врачами таблетки только вредят.

ЦИТАТА ИЗ КЛАССИКИ

История повторяется

Ситуация, сложившаяся ныне — в XXI веке — отнюдь не нова. Просто люди очень любопытны, а еще и мнительны. В этом смысле мы — нынешние — ничем не отличаемся от своих предков. Свидетельство тому строчки из незабвенного романа Джерома К. Джерома «Трое в лодке, не считая собаки», написанном в конце позапрошлого века:

«Как-то раз я зашел в библиотеку Британского музея, чтобы навести справку о средстве против пустячной болезни, которую я где-то подцепил, – кажется, сенной лихорадки. Я взял справочник и нашел там все, что мне было нужно, а потом от нечего делать начал перелистывать книгу, просматривая то, что там сказано о разных других болезнях. Я уже позабыл, в какой недуг я погрузился раньше всего, – знаю только, что это был какой-то ужасный бич рода человеческого, – и не успел я добраться до середины перечня «ранних симптомов», как стало очевидно, что у меня именно эта болезнь.

Все трое, не считая собаки, чувствовали себя неважно. И это сильно беспокоило.

Несколько минут я сидел, как громом пораженный, потом с безразличием отчаяния принялся переворачивать страницы дальше. Я добрался до холеры, прочел о её признаках и установил, что у меня холера, что она мучает меня уже несколько месяцев, а я об этом и не подозревал. Мне стало любопытно: чем я еще болен? Я перешел к пляске святого Витта и выяснил, как и следовало ожидать, что ею я тоже страдаю; тут я заинтересовался этим медицинским феноменом и решил разобраться в нем досконально. Я начал Прямо по алфавиту. Прочитал об анемии – и убедился, что она у меня есть и что обострение должно наступить недели через две. Брайтовой болезнью, как я с облегчением установил, я страдал лишь в легкой форме, и, будь у меня она одна, я мог бы надеяться прожить еще несколько лет. Воспаление легких оказалось у меня с серьезными осложнениями, а грудная жаба была, судя по всему, врожденной. Так я добросовестно перебрал все буквы алфавита, и единственная болезнь, которой я у себя не обнаружил, была родильная горячка...»

Согласитесь, интернет тут не при чем.