2019-11-08T12:14:04+03:00
Спорт

Россияне Синицина и Кацалапов выиграли ритм-танец на Гран-При Китая с личным рекордом

Наша пара опередила американцев Чок и Бэйтс
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Виктория Синицына и Никита Кацалапов - первые в Китае.Виктория Синицына и Никита Кацалапов - первые в Китае.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В китайском городе Чунцин в пятницу, 8 ноября, стартовал 4-й этап серии Гран-При по фигурному катанию нового сезона. Первыми на льду появились представители танцев на льду. И тут победу в первом прокате одержали российские фигуристы.

Личный рекорд установили Виктория Синицина и Никита Кацалапов, получив от судей 85,39 балла. Сильные американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс - вторые, получив 80,34 балла за свое выступление. Третье промежуточное место - у канадского дуэта Лоуренс Фурнье Бодри и Николай Соренсен. У них 78,41 балла.

Шестое место у нашего второго дуэта - Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин (Россия). Их первая оценка в Китае – 69,19 балла. Следом за ними Софья Евдокимова и Егор Базин (Россия), которые получили 64,07 балла и пока что идут седьмыми.

Второй прокат у фигуристов и итоговые оценки - уже завтра, 9 ноября. Будет представлен произвольный танец в этом виде соревнований.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Ритм-танец, итог выступлений

1. Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия) – 85,39 (личный рекорд)

2. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США) – 80,34

3. Лоуренс Фурнье Бодри – Николай Соренсен (Канада) – 78,41

4. Шиюэ Ван – Ли Сяннин (Китай) – 74,77

5. Кейтлин Гавайек – Жан-Люк Бэйкер (США) – 74,70

6. Анастасия Скопцова – Кирилл Алешин (Россия) – 69,19

7. Софья Евдокимова – Егор Базин (Россия) – 64,07

8. Чэнь Хонг – Сунь Чжуомин (Китай) – 61,83

9. Юзу Гуо – Пэнгкун Чжао (Китай) – 57,10

10. Мисато Коматсубара – Тим Колето (Япония) – 56,60

ИСТОЧНИК KP.RU

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