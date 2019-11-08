2019-11-08T13:43:55+03:00
Происшествия

В Москве школьник сбежал из дома, потому что мама заставила его подстричь волосы

Назло родительнице парень побрился налысо и ушел из дома, захватив с собой учебник по математике
Анастасия ВАРДАНЯН
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Удалось установить, что у пропавшего ребенка были постоянные конфликты с родителямиУдалось установить, что у пропавшего ребенка были постоянные конфликты с родителями
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Во уже десять суток полиция и волонтеры ищут 15-летнего московского школьника Артемия Кремлянского. Парень ушел из дома 28 октября и как под землю провалился: мобильный телефон выключен, а про его местонахождение не знают, ни одноклассники, ни друзья. Записку парень не оставил, но в его комнате полицейские нашли необычный сверток. В пакете были волосы подростка.

- Удалось установить, что у пропавшего ребенка были постоянные конфликты с родителями. Мама настаивала на том, чтобы он подстриг волосы. Парень долго сопротивлялся и, судя по всему, именно накануне побега он на зло родительнице побрился налысо, - сообщили «КП» собственные источники в правоохранительных органах. - К побегу он готовился заранее. С собой взял паспорт, деньги и учебник по любимому предмету — математике.

Отношения с отцом у подростка тоже не ладились. По словам друзей, Артемий часто жаловался на то что папа унижает его.

- Он мог прямо на улице отвесить ему оплеуху, - рассказал «КП» один из одноклассников пропавшего мальчика.

С причинными побега из дома все предельно ясно. А вот с тем, где прячется подросток — нет. В полиции просят откликнуться всех, кому что-либо известно о местонахождении ребенка.

- Просим звонить по телефонам 02, 112 или (495)4380810, - обратился к москвичам Дмитрий Пичугин, руководитель 8-го отдела УГРО УМВД РФ по Москве.

На вид Артемию 14-15 лет. Рост 176 сантиметров, худощавого телосложения. Особая привета: коротко подстриженные волосы. Подросток был одет в серую толстовку, джинсы и шапку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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