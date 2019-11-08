Анатолий Вассерман: «Сейчас лучшее время, чтобы быть предпринимателем»

- Подчас я слышу рассуждения о том, что наш народ не слишком-то склонен к предпринимательству. Мол, вот в Америке - предпринимательский дух, а наши люди тушуются, неважно разбираются в реалиях рыночной экономики. И в этой связи я могу сказать коротко: чушь и словоблудие. В России люди подготовлены практически ко всему, в том числе к ведению своего дела. Одна из ключевых особенностей российской, русской цивилизации - та, что на протяжении всей своей истории она развивается в условиях крайнего дефицита людей, задач у нас всегда было гораздо больше, нежели исполнителей.

Эта нехватка людей привела к тому, что наши люди подготовлены к выполнению различных задач намного разнообразнее, чем люди любой другой цивилизации. К слову, именно по этой причине я бы не стал переводить российское образование на западный формат и добиваться ранней узкой специализации. Каждый из нас вынужден быть разносторонним. В связи с этим мне странно слышать о «боязни россиян организовывать собственный бизнес». Особенно сейчас, когда для организации своего дела или его развития условия весьма выгодные.

Поясню.

Малое и среднее предпринимательство (МСП), без сомнения, один из важнейших элементов современной экономики, один из его рычагов. Если тормозит развитие малого и среднего бизнеса - начинает тормозить и экономика в целом. Но я убежден: МСП может работать только в условиях эффективно развивающегося крупного хозяйства - как действенная и хорошо адаптирующаяся в рыночных реалиях система координат. С моей точки зрения, малым и средним предпринимателям по силам стать успешными, пока и поскольку они с кем-то сотрудничают и быстро осваивают новые технологии, реагируют на потребности времени. Например, на Западе большая часть малого и среднего бизнеса, который позиционируют как успешный и дающий серьезную прибыль, - это либо предприятия-партнеры каких-то крупных производств, выполняющие их узкоспециализированные задания, либо это бизнес, обслуживающий сотрудников этих крупных предприятий и т.п. В большинстве случаев это так.

Исходя из данного факта, я считаю, что лучшее время для формирования и развития МСП - когда в стране эффективно действует крупное производство. Что нужно для внедрения новых разработок на предприятиях? Формирование мощного рынка сбыта, удовлетворяющего потребности быстро. Малый и средний бизнес чутко воспринимает эти потребности, тем самым создавая и новые разработки, и новые рабочие места. Если же крупное хозяйство начинает замедлять свой рост, не говоря уже о его падении, то даже очень щедрые государственные вливания могут лишь смягчить экономическую обстановку, но качественно изменить ситуацию в таком случае не получится.

Нынешняя мощная поддержка государством малого и среднего предпринимательства - своевременна и, безусловно, очень благоприятна для развития деловой среды. Это во многом связано с тем, что потребности страны в оборонной сфере и курс на импортозамещение привели к серьезному развитию в стране крупного производства. Эти производства формируют большие запросы к малому и среднему бизнесу. Поэтому подобным моментом надо непременно воспользоваться. Сегодня нельзя ждать: уже не паровоз, а ракета технологического развития несется с бешеной скоростью. Найдите для себя место в этом процессе, только не надо вскакивать на подножку - так и свалиться недолго. Дерзайте, все получится.

Малые и средние предприниматели сегодня участвуют в международных форумах-выставках наравне с крупными компаниями. Кстати, среди мер господдержки – помощь в выводе продукции компаний на зарубежные рынки. Фото: РОСКОНГРЕСС

НАША СПРАВКА

В рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» государство оказывает беспрецедентные по объемам финансирования и многообразию меры поддержки бизнесу. Бюджет национального проекта до конца 2024 года составляет 481,5 миллиарда рублей. По инициативе Минэкономразвития РФ во всех регионах страны создаются центры «Мой бизнес», оказывающие серьезную поддержку как начинающим, так и действующим компаниям. Уже открыто 50 таких центров. К концу 2024 года будет открыто 100 центров во всех регионах России. В центрах «Мой бизнес» предприниматели имеют возможность воспользоваться многочисленными мерами поддержки, их более 200.

ТОП-10 системных мер поддержки предпринимателей сегодня

1. Программа льготного кредитования МСП по ставке 8,5%.

2. Увеличение доли выдачи льготных кредитов по ставке 8,5% для МСП в сфере туризма.

3. Выдача микрозаймов.

4. Грантовые программы Фонда Бортника для инновационного предпринимательства.

5. Услуги региональных гарантийных организаций.

6. Выдача разнообразных субсидий (возмещение компаниям части расходов - на приобретение оборудования, участие в выставках, при размещении ценных бумаг на бирже, при приобретении франшизы и т.д.).

7. Программа «Регуляторная гильотина».

8. Проект «Белая книга» для кафе и ресторанов.

9. Поддержка МСП на территории опережающего социально-экономического развития (ТОР).

10. Открытие центров «Мой бизнес» (консультационные, образовательные, имущественные и финансовые меры поддержки).