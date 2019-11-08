2019-11-08T13:58:45+03:00
Спорт

Анна Щербакова победила Туктамышеву в короткой программе Гран-При Китая

Лиза допустила ошибки, которые заметили арбитры
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Анна Щербакова выступила лучше Туктамышевой в Китае.Анна Щербакова выступила лучше Туктамышевой в Китае.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В пятницу, 8 ноября, в китайском городе Чунцин стартовал четвертый этап серии Гран-При по фигурному катанию. В женской части соревнований российскую команду представляли три фигуристки. Это - Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и Софья Самодурова. Лучше всех выступила Аня, которая стала первой по итогам стартового проката. Результаты Лизы и Софьи - скромнее.

Туктамышева упала с тройного акселя, который был заявлен первым прыжком у фигуристки в короткой программе. А после тройного флипа она сделала тулуп только в два оборота. И арбитры все увидели, поставив ей 65,57 балла. Она - четвертая.

А вот у Анны Щербаковой дела пошли лучше. Она чисто сделала двойной аксель, тройной флип и каскад из тройного лутца - тройного риттбергера во второй половине программы. Она заработала 40,08 балла за технику и ее итоговая сумма составила 73,51 балла. Аня - строго первая перед произвольной программой. И у нее эта сумма - новый личный рекорд.

У Софьи Самодуровой дела еще более скромно - она только пятая с суммой в 63,99 балла.

Заслуженный тренер Татьяна Тарасова отметила особо выступление Щербаковой:

- За что я люблю Глейхенгауза. За то, что он делает вместе с Этери Тутберидзе. У Ани все очень сложные подходы и очень сложные выходы. У нее беговых шагов, перебежек – максимум два. Раз-два – смена направления, смена позиции. И таким образом она набирает большую скорость – это очень сложно.

Второе место после короткой программы - у японки Сатоко Мияхары (68,91 балла). А "бронза" промежуточная - у Амбер Гленн из США, набравшей 67,69 балла.

Произвольная программа в китайском городе Чунцин у женщин пройдет уже завтра, 9 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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