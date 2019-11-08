В Москве мигранты обманули пенсионера на 100 тысяч, продав ему фальшивые царские монеты

7 ноября в полицию обратился пенсионер Виктор К. Мужчина рассказал правоохранителям, что накануне днем, 6 ноября, он ехал забирать свою внучку из детского садика на улице Кедровая. Рядом с садом к его машине подошли двое мужчин в рабочих куртках азиатской внешности и рассказали захватывающую историю о современных кладоискателях. Якобы, оба они простые работяги и трудятся на стройке. В один день, во время работ, удача улыбнулась им и работяги откопали из земли старинный серебряный кувшин. А в том кувшине монеты золотые и серебреные, все царской эпохи. Виктору мужчины объяснили, что сами продать монеты никак не могут, поскольку находятся в России нелегально и имеют проблемы с документами.

"После красочной истории о случайной находке, неизвестные показали Виктору те самые монеты. Со слов потерпевшего, у них было 169 монет большого размера из серебристого металла, похожего на серебро, 9 монет большого размера достоинством 25 рублей из желтого метала похожего на золото, 25 монет меньшего размера достоинством 10 рублей из желтого металла, похожего на золото. За все про все кладоискатели попросили 300 тысяч рублей, однако купец смог сторговаться на 100 тысяч рублей, которые и передал злоумышленникам в обмен на "клад царской эпохи. На прощание мошенники оставили Виктору номер телефона, на случай, если тот захочет купить еще и серебряный кувшин, в котором находились монеты, а также золотое перо для письма." - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

Довольный покупатель забрал внучку из детского сада и спокойно направился домой. На специализированную экспертизу Виктор монеты не понес, решив провести самостоятельное расследование и свериться с каталогами старинных монет в интернете. Там мужчина и обнаружил, что купленные им монеты внешне разительно отличаются от настоящих монет царской эпохи. Раздосадованный обманом, Виктор обратился за помощью в полицию. В настоящий момент правоохранители проводят проверку и разыскивают двух ловких "кладоискателей", обманувших несостоявшегося нумизмата.