Макрон поставил НАТО диагноз - смерть мозга

Президент Франции Эммануэль Макрон дал громкое интервью британскому изданию The Economist, в котором крайне нелестно отозвался о состоянии Североатлантического альянса.

- То, что мы сейчас наблюдаем, - это смерть мозга НАТО. У нас нет координации по стратегическим решениям между США и их союзниками по альянсу, - признался он. - НАТО была задумана для ответа врагу - Варшавскому договору. В 90-е мы совсем не переосмыслили этот геополитический проект в связи с исчезновением первоначального врага. То, что врагом продолжает оставаться Россия, - немыслимо.

Если канцлеру ФРГ Ангеле Меркель или генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу эти слова не понравились категорически, то в Москве их восприняли с благожелательной иронией.

- Что касается медицинского вопроса, по части диагнозов я не хотел бы вступать в какую-то полемику. Если президент Макрон почувствовал, что этот диагноз налицо, он имеет полное право его высказывать. Он знает НАТО гораздо лучше, чем я, поскольку он представляет страну, которая - один из лидеров Североатлантического альянса. В наших интересах, как и предусмотрено нашей внешнеполитической доктриной, развивать равноправное, взаимовыгодное сотрудничество с НАТО. Поэтому как только НАТО «выздоровеет», мы не заставим себя ждать, - пообещал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Отдельно в интервью Макрон остановился на России. По мнению французского лидера, у нашей страны есть три сценария развития: восстановить статус супердержавы, опираясь на собственные силы, что будет «невероятно тяжело» из-за нехватки экономической мощи и убыли населения; евразийская модель, которую соседний Китай делает «несбалансированной»; «восстановление сбалансированной политики с Европой». Третий вариант Макрону ближе. По его мнению, развитие России в будущем «не может быть ничем иным кроме партнерского проекта с Европой».

- Это гораздо более вдумчивый подход, тот подход, который импонирует российской стороне и, в том числе, российскому президенту, который высоко ценит свой контакт с президентом Франции и высоко ценит дискуссии по проблемам двусторонних отношений и по региональным вопросам, которые регулярно имеют место между двумя главами государств, - оценил парижский прогноз пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. - Но, конечно, сценарий нашего развития - это тот сценарий, который выбирает президент, которому люди на выборах делегировали право выбора этого сценария развития. Справедливости ради нужно признать, что они (варианты Макрона. - Ред.) выгодно отличаются от разных поверхностных и таких русофобских апокалиптических сценариев, которое нередко можно прочитать и услышать в разных экспертных кругах. (В реализуемом сценарии. - Ред.) есть все элементы, о которых говорил президент Макрон. Это и открытость России к сотрудничеству и со странами Европы, и со странами Африки, и со странами Дальнего Востока, и Юго-Восточной Азии, это ориентированность России именно на добрые, взаимовыгодные отношения.