2019-11-08T15:23:32+03:00
Общество

Осталась пара недель: Собянин и Воробьев объявили о запуске МЦД-1 и МЦД-2

В настоящее время на московских центральных диаметрах завершаются последние работы
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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До открытия первых диаметров наземного метро осталась пара недель.До открытия первых диаметров наземного метро осталась пара недель.Фото: Алиса ТИТКО
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До открытия первых диаметров наземного метро осталась пара недель - движение запустят в конце ноября. Мэр Москвы Сергей Собянин с коллегами 8 ноября проехали по части маршрута МЦД-1 и убедились в полной готовности инфраструктуры к перевозкам пассажиров.

- Высокая готовность для запуска МЦД-1 и МЦД-2. Мы сегодня представляем новый вид подвижного состава - "Иволгу", которая модернизирована под МЦД. В техническое задание мы заложили самые высокие требования к этому поезду. Выше, чем к известной "Ласточке", - рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

- Это важный проект, мы сегодня еще раз его протестировали. Самое главное - он доступен (и по цене, и по качеству). Проезд на данном поезде будет 45 рублей по совместной карте "Стрелка" или "Тройка", - рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Сергей Собянин и Андрей Воробьев проинспектировали пересадочные станции, уделили большое внимание благоустройству и парковочным местам.

Мэр Москвы Сергей Собянин с коллегами проехали по части маршрута МЦД-1 и убедились в полной готовности инфраструктуры к перевозкам пассажиров. Фото: Алиса ТИТКО

Мэр Москвы Сергей Собянин с коллегами проехали по части маршрута МЦД-1 и убедились в полной готовности инфраструктуры к перевозкам пассажиров.Фото: Алиса ТИТКО

Ранее были утверждены тарифы на проезд, получены и обкатаны новые 7-вагонные поезда "Иволга 2.0", которые вмещают более 2000 человек (сквозной проход между вагонами обеспечивает равномерное распределение пассажиров по составу). "Иволга" - это такой поезд-трансформер, в нем будет удобно ехать и стоя, и сидя. В нем предусмотрены крепления для велосипедов, специальные полки для багажа, зоны для маломобильных пассажиров и родителей с маленькими детьми. Мамы смогут воспользоваться пеленальными столиками в туалетных комнатах. На первом этапе на маршруты МЦД выйдут 39 поездов "Иволга" в смешанном режиме с обычными пригородными поездами.

Для запуска первых Московских центральных диаметров сталось только завершить благоустройство прилегающих территорий. Конечно, предстоит еще немало работы по реконструкции существующих и строительству новых остановочных пунктов, но это не помешает пуску движения.

"Иволга" - это такой поезд-трансформер, в нем будет удобно ехать и стоя, и сидя. Фото: Алиса ТИТКО

"Иволга" - это такой поезд-трансформер, в нем будет удобно ехать и стоя, и сидя.Фото: Алиса ТИТКО

На МЦД-1 ОдинцовоЛобня и МЦД-2 НахабиноПодольск будет 66 станций. На 27 из них пассажиры смогут сделать пересадки на метро, Московское центральное кольцо (МЦК) и радиальные направления железной дороги. В настоящее время завершаются последние работы.

Работать диаметры будут с 5.30 до 1.00 — так же, как и столичное метро.

- Важно выдержать те параметры, о которых мы договорились - интервалы между поездами 6-7 минут, - сказал генеральный директор, председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров.

Рассматривается возможность создания маршрутов, которые соединят Зеленоград и Раменское, Апрелевку и Железнодорожный, а также Пушкино и Домодедово.

На первом этапе на маршруты МЦД выйдут 39 поездов "Иволга" в смешанном режиме с обычными пригородными поездами. Фото: Алиса ТИТКО

На первом этапе на маршруты МЦД выйдут 39 поездов "Иволга" в смешанном режиме с обычными пригородными поездами.Фото: Алиса ТИТКО

КСТАТИ

На сайте московского метро появился тарифный калькулятор. Теперь можно заранее посчитать стоимость поездки по городу с учетом работы Московских центральных диаметров (МЦД).

Для того, чтобы сравнить стоимость поездок, нужно открыть схему диаметров и построить маршрут. Система выдаст информацию, сколько минут займет поездка и стоимость.

Например, маршрут по МЦД-1 от станции Одинцово до Белорусской - 45 рублей по тарифу "Кошелек" карты "Тройка". Сейчас стоимость поездки составляет 69 рублей.

Стоит напомнить, как только пассажиры въезжают в границы МЦД, они получат право на бесплатную пересадку на МЦК, метро и МЦД при оплате по карте "Тройка". Если оплата будет действующими билетами пригородных электричек, то пересадка на метро и МЦК не будет бесплатной.

В ТЕМУ

Московские центральные диаметры: что нужно знать

Поезда на МЦД будут ходить по стандартам метро: часто и быстро. Составы курсируют не по расписанию, а в тактовом режиме. Пассажир знает, что поезд долго ждать не придется, в часы пик — не дольше 5−6 минут (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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