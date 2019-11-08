Опубликован второй официальный трейлер фильма «Союз спасения»

Потенциальный блокбастер с колоссальным для российского кино бюджетом о трагической судьбе декабристов выйдет на экраны кинотеатров 26 декабря. В картине снялись Максим Матвеев, Павел Прилучный, Иван Янковский, Александр Домогаров, Иван Колесников, Леонид Бичевин, Антон Шагин и другие. Режиссер фильма Андрей Кравчук («Адмирал») так говорит о своей работе:

«Свобода, политика, желание идти за мечтами... Это время людей, совершающих выбор. Кто из них герой, а кто подлец, сказать невозможно, потому что проиграли в этой истории практически все».

«Они - дети 1812 года, они были рождены в этой победе, - рассуждает Леонид Бичевин, сыгравший Сергея Муравьева-Апостола - подполковника, организатора восстания Черниговского полка. - И вот эти мальчики, которые были на пике славы и почувствовали дух вольности, видят, что конституция не принята, свободы фиктивные. И решают все изменить. Они были идеалистами и пострадали за свои идеалы».

Авторы сценария «Союза спасения» - Никита Высоцкий («Высоцкий. Спасибо, что живой») Олег Маловичко («Притяжение»), продюсеры Константин Эрнст и Анатолий Максимов.