Юнна Мориц: Лекарство от хандры - помни все лучшее, что было в твоей жизни

В минувший вторник журналисты «Комсомолки» побывали в гостях у Юнны Мориц.

Сначала был ужин, который приготовил для Великой Поэтессы и для нас, гостей, удивительный муж Юнны Петровны - бесконечно влюбленный в нее Юрий Васильев.

Потом Юнна Петровна ответила на вопросы читателей сайта kp.ru.

И, конечно же, специально для вас прочитала стихи.

Впрочем, все по порядку...

В минувший вторник журналисты «Комсомолки» побывали в гостях у Юнны Мориц. Фото: Личный архив Александра Гамова

НАШИ СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ И ЕЕ ТАКИЕ ПРОСТЫЕ ОТВЕТЫ

- ...Юнна Петровна, у вас есть стихи – «Антидепрессант против хандры». Хотя - многие ваши произведения имеют такое предназначение... Сейчас все думают, как избавиться от осенней хандры? Что вы можете посоветовать нашим читателям, да и нам тоже?

- Помнить все лучшее, что было в твоей жизни.

И всех лучших людей, которые были в твоей жизни.

Я как раз сегодня поставлю на свою страницу Фейсбука стихи о том, что у каждого должна быть своя копилка чистой радости. (У нас эти стихи уже стоят - сразу после беседы - пожалуйста, читайте! - А.Г.) И это копилка не для монет, а это копилка для чистой радости - оттого, что ты жил, и вокруг тебя были прекрасные люди.

- И что, это помогает?

- Это спасает.

- Это всех спасает или избранных?

- Это, Саша и Люба, спасает всех.

Я помню, как один молодой процветающий человек спросил своего отца, политического заключенного в прошлом, о том, как он переносил одиночество в одиночной камере, где не было никого, и можно было сойти с ума, не с кем было поговорить. А его отец, человек очень мудрый, талантливый, ему ответил: «Ну как же не с кем было поговорить? Прилетала муха, и я с ней разговаривал. Она – творение Божье».

- Скажите, а любовь в эту хандрическую осеннюю пору спасет нас?

- Любовь, которая случается между двумя людьми, - это совсем другая любовь... Чем та, которая случается, когда ты помнишь людей, которые были рядом с тобой - в дни лучших надежд, лучших твоих поступков, твоего лучшего представления о том, что хорошо и что плохо.

И ты был доволен тем, что мог сам совершить, и тем, что могли совершить они. Я думаю, что один человек, спасающий другого в трагической ситуации, - это не любовник, это нечто иное. И таких людей много.

Нас многие люди спасали, спасают и будут спасать в трагических ситуациях, они не любовники.

- Счастье близко?

- Счастье зависит только от самого человека – считает ли он счастьем каждую минуту своей жизни. Я считаю, что каждая минута моей жизни – это дар Божий.

- Спасибо вам огромное, Юнна Петровна, за такие светлые ноябрьские рецепты. Спасибо за лекарство от хандры!

Журналисты «Комсомолки» гостях у Юнны Мориц. Фото: Личный архив Александра Гамова

...ТЕПЕРЬ - СТИХИ ПРО КОПИЛКУ ЧИСТОЙ РАДОСТИ

* * *

Копилка чистой радости, звеня

Присутствием сияющего дня,

Где все родные живы, вся родня

Любви живой с тобой идёт сквозь детство, -

Так выглядит спасительное средство

Сейчас и здесь, в любой из худших дней!..

Копилка чистой радости, сильней

Звени, верни мои сокровища, они

Бессмертны - от ветвей и до корней.

Когда отчаянья издёвка и ухмылка

Нас превратить в подобие обмылка

Желает, - будь добра, моя копилка,

Копилка чистой радости моей,

Звени сильней в любой из худших дней,

Звени, верни мои сокровища, они -

Сокровища любви моей родни,

Для Господа - все живы, мёртвых нет!

И речь не о копилке для монет,

Речь о копилке чистой радости, где свет

Любви живой с тобой идёт сквозь детство:

Так выглядит спасительное средство -

Сейчас и здесь! - от всех летящих в нас камней.

Юнна МОРИЦ.