Счастье – любить свою профессию!

В Национальном музее Республики Алтай имени А. В. Анохина состоялось открытие фотовыставки «Лица труда», организаторами которой стали издание «Комсомольская правда» и всероссийская политическая партия «Партия Дела».

Выставка представила порядка 50 фотографий, на которых запечатлены представители самых разных рабочих профессий: сталевары, строители, шахтеры, агрономы, фермеры – те люди, на которых держится экономическая мощь нашей страны.

Всероссийский фотоконкурс «Лица труда» проводится уже второй год подряд. В этот раз на конкурс было прислано более полутора тысяч работ со всех уголков России - от Приморья до Калининграда. Участие принимали как профессиональные фотографы, так и любители. В их числе были и представители Алтая. И что особенно приятно – фотограф из Горно-Алтайска Роман Карамышев вошел в число пяти победителей. Он представил на конкурс портрет Елены Зык, мастера-сыродела Чергинского маслосырзавода.

- На самом деле это фото было сделано случайно, - признается победитель Роман Карамышев. – Я возил по Республике французского фотографа, помогал ей делать репортаж об Алтае. С большим трудом мы попали на маслосырзавод, где я тоже буквально мимоходом сделал несколько кадров. И один из этих снимков занял призовое место. Для меня это стало большим удивлением. Очень приятно!

На выставке присутствовала и героиня фотоснимка – Елена Зык. На вопрос о том, в чем секрет того, что от нее даже на фото веет душевностью, она скромно ответила:

- Я очень люблю свою работу! И это главное. Если любишь дело, которым занимаешься – все будет получаться. Думаете, почему наш сыр самый вкусный? Потому что он сделан с большой любовью!

Кстати, Елена даже и не знала, что Роман ее сфотографировал, поэтому победа этого снимка в конкурсе стала для нее большой неожиданностью.

-Тема, которую затронул наш победитель Роман Карамышев в своей фотоработе - труд людей, занятых в переработке сельхозпродукции, для Республики Алтай очень актуальна. В ближайшие годы в рамках национальных проектов региону будут выделяться значительные средства, предназначенные для развития именно сельскохозяйственного производства. Это поможет решить и социальные проблемы людей, которые в нем заняты, - сказал во время своего выступления вице-премьер Республики Алтай Игорь Коршунов.

- Для нас очень важно, что эта выставка демонстрирует людей труда, она очень созидательна. На фото показаны люди, которые осваивают бескрайние просторы нашей страны, которые своим трудом куют экономическую самостоятельность индустриальной и сель хозяйственной отрасли, - говорит Алексей Лапушкин, секретарь Федерального Совета «Партии Дела». – Этот конкурс проходит уже второй год. Приятно, что в этот раз на него было заявлено в пять раз больше работ. Мы рассчитываем, что на следующий конкурс придет еще больше фотографий.

И в этом не стоит сомневаться. Например, во время своего выступления депутат Эл Курултай Сергей Мазалов заявил, что в следующем году тоже обязательно примет участие и отправит на конкурс фото:

- Я сам – из людей труда. Занимаюсь производством изделий из бетона, поэтому мне близка эта тема.

- Надеюсь, что данная выставка станет традиционной. Сегодня популяризация рабочих профессий крайне необходима. Нужно привлекать к рабочим специальностям молодежь, – сказал Алексей Санаров, заместитель министра труда Республики Алтай.

Спикеры также отметили, что выставка напоминает нам о необходимости чествовать людей труда, как это было в Советском Союзе.

- Я вспоминаю советский период, когда люди труда были на первом плане. Сегодня же у нас в центре внимания - то олигархи, то миллиардеры, то политики. Данная выставка – как первая ласточка, когда на первом месте показан рабочий класс. И это правильно! – говорит Владимир Петров член Генерального Совета ПАРТИИ ДЕЛА.

Все гости в один голос говорили о том, что главные люди в нашей стране, это люди дела, представители рабочих профессий. И их труд, как никакой другой, достоин уважения.

- И чем чаще мы будем говорить о рабочих, прославлять эти профессии, тем сильнее будет наше государство, и тем сильнее будем мы сами. Нужно сделать так, чтобы молодое поколение было воспитано на героических примерах представителей рабочих профессий и знало, что быть рабочим - это престижно и почетно, - считает Наталья Екеева, член Комитета Госудерственного Собрания Эл Курултай Республики Алтай по социальной защите и охране здоровья населения.

И знаете, что самое приятное – на открытие выставки пришли не только приглашенные высокопоставленные чиновники. Было много людей из народа, тех самых людей труда, а также молодежи.

- Я увидела объявление о выставке и решила обязательно сходить, ведь у нас в городе еще ничего подобного не было, – говорит Екатерина Табакаева, студентка, посетительница выставки. – Честно сказать, я очень впечатлена! Но не все-таки на выставке не хватает истинно наших местных, горно-алтайских профессий – мараловодов, доярок, скотников, пчеловодов. Вы знаете, я недавно посещала проект «Счастье - это….». И когда пришла сюда, поняла да, ведь это и есть то самое счастье – когда видишь лица людей, которые отдают всего себя своей профессии! Счастье – когда ты любишь свою профессию, свою работу. Очень надеюсь, что тоже буду так счастлива!

Организаторами запланировано проведение фотовыставки «Лица труда» в разных регионах России. А жители Горно-Алтайска смогут посетить ее до 6-го декабря включительно.