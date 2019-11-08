«Сильно ударился»: Шоу Билана чуть не закончилось серьезной травмой

Если суммировать два минувших концерта "Планета Билан" в столичном Крокусе, посмотреть на Диму пришел практически стадион - более 14 тысяч зрителей.

За счёт более камерной площадки шоу получилось более театрализованным и исповедальным, чем в прошлом году в "Динамо-Арена".

Концерт певца открывала его младшая сестра Аня. Она учится в Америке и мечтает о карьере певицы.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Хочу трезвыми глазами на вас смотреть, - шутил про нашумевший концерт в Самаре Дима Билан. - Спасибо, что принимаете во мне человека, сделанного из такого же мяса, как и все. Спасибо, что вы принимаете не только мои победы, но и поражения. Самое страшное - стать синтетическим холодным человеком. Спасибо, что вы всепрощающие и искренние. Накуролесил я, конечно... Самара - испытание жизни и моей стойкости.

В шоу было много опасных трюков.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как и в прошлом году, шоу Билана было максимально технологичным - 3d-экраны (их стало больше, поэтому даже галёрка смогла разглядеть кубики на прессе певца), декорации в виде земного шара, космического корабля.

Ну и конечно, же трюки с полетами, которые артист порой делал без страховки.

Например, во время этого трюка Билан неудачно приземлился на сцену, едва не получив серьезную травму.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Нештатные ситуации, безусловно, бывают. Сегодня я на декорации упал, когда в самом начале опускался к зрителям на тросе. Сильно ударился, - признался после концерта Билан. - Почему порой трюки без страховки? Хочу чувствовать жизнь максимально. Это не сумасшествие. Бывает, конечно, очень страшно. Я стою и молюсь.

Ни один концерт Димы не обходится без его фирменных прыжков.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Хочется сделать такие зарубки, чтобы до них никто из коллег не добежал.

Впрочем, количеством хитов (а их мы насчитали за концерт более 25 -Ред.), Дима может посоревноваться разве что с Юрием Антоновым. Плюс порадовало, что все песни, включая танцевальные, без обмана были исполнены живьём и отыграны театрально в жанре трехминутного спектакля. В вип-ложе своего друга и партнёра поддерживала Яна Рудковская и ее очаровательный сынишка - крестник Димы Билана Сашенька Плющенко. Малыш вместе с мамой бойко отплясывал под хиты своего крёстного.

В вип-партере крестного поддерживал Саша Плющенко.Фото: Михаил ФРОЛОВ