Внутрь РАН имплантирован «Диссернет»

Судя по всему, легитимность ближайших выборов в РАН, запланированных на следующую неделю, будет поставлена под вопрос вне зависимости от их результатов. Интриги при выборах в Академию наук были всегда. Но нынешняя ситуация оказалась беспрецедентно грязной за все без малого 300 лет существования этого государственного учреждения.

Причина тому – неожиданное для сообщества проникновение внутрь РАН активистов «Диссернета» - заурядных кандидатов наук, кошмарящих теперь отечественную элиту. Нет, в академики диссернетовцев не избирали. Их по-тихому включили в некую периферийную по статусу комиссию по борьбе с лженаукой. Разумеется, изначально шла речь о борьбе с различными фальсификациями за пределами РАН. Поскольку попадание слабых, тем более – недобросовестных учёных в академики исключено «по определению». Членство в РАН – уже знак качества, проставляемый по итогам тщательного, многоступенчатого отбора.

Но вдруг произошло, казалось бы, немыслимое. Безвестные, серые лошадки, болтавшиеся где-то на пыльных окраинах научного мира, чьи имена академикам никогда ни о чем не говорили, вдруг выпрыгнули, как чертики из табакерки. И оказались боевыми скандалистами из «Диссернета». Наплевав на все внутренние регламенты Академии, они принялись мордовать самих её членов, обвиняя во всевозможных и невозможных несусветных грехах. И разразился грандиозный скандал.

Немного истории

Как известно, «Диссернет» прославился в России с 2013 года организацией нападок на известных людей, публикующих научные работы и защищающих диссертации. Любители «разоблачений» – формально независимые люди, в основном – резиденты стран Запада. Часть из них – научные работники незначительного масштаба, другая часть – блогеры и журналисты, связанные с оппозиционными изданиями. Так называемое «вольное сетевое сообщество», глава которого Сергей Пархоменко постоянно проживает в США. Там же базируется сайт, на котором размещаются материалы этой группы.

Публично провозглашенная задача «Диссернета» - борьба с недоброкачественными диссертациями. Методика борьбы нехитра, если не сказать – примитивна. Выбираются лица, подлежащие атаке, затем их публикации подвергаются компьютерной сверке с прочими текстами, содержащимися в интернете. При нахождении каких-либо совпадений авторы объявляются плагиаторами, следует скандал, преподносимый в СМИ как «сенсационное разоблачение».

При всей внешней убедительности применяемой методики для людей, далеких от науки, в среде ученых «Диссернет» особой поддержки не нашел. Отчасти это было связано с изначально прозападной ориентацией «разоблачителей» и их восприятием как проекта министра Ливанова, нацеленного на разрушение российской науки и образования. Очевидна была и политическая ангажированность «борьбы с лженаукой».

Но главная причина все же – в профанации претензий. Дело в том, что в отличие от школьных списываний контрольных и вузовского использования шпаргалок, во «взрослой» науке совпадение текстов чаще всего ничего не значит. Тем более, когда речь идет о работе компьютера. Те, кто хотя бы раз использовал программу «Антиплагиат», это хорошо понимают.

Серьезными специалистами в диссертациях оценивается не степень совпадения текстов с другими работами, а то, что не совпадает. Наличие в работе нового, оригинального вклада в науку, возникшего на ранее известной базе.

Тот же министр Ливанов, пытаясь отмежеваться от «Диссернета» под давлением научного сообщества страны, вынужден был заявить в 2014 году в интервью «Коммерсанту»: «факт необоснованного заимствования может устанавливать только эксперт в соответствующей области знания. Никакой компьютерный анализ не может этот факт установить. Любое заключение должно быть выполнено квалифицированными людьми, специалистами в соответствующей области науки. Результаты, которые выдает «Диссернет», этому требованию не удовлетворяют».

Не удивительно, что государственные экспертные комиссии, проводившие анализ диссертаций по шумным заявлениям «борцов за науку», практически никогда их не поддерживали.

Воскрешение усопшего

Казалось бы, «Диссернет» уже переставал в России кого-либо интересовать и уходил в небытие. И вот – счастливая реинкарнация.

В аккурат под выборы на вакантные места в Академию, которые не проводились уже несколько лет, на сайте РАН комиссией по фальсификации публикуется доклад со списком из 57 кандидатов, якобы уличенных в научной недобросовестности. Может быть, скандал был бы не столь грандиозен, если бы в числе обвиненных не оказался ряд известнейших ученых, членов-корреспондентов РАН, претендующих на следующую, более высокую ступеньку академической иерархии.

Эти люди входят в отделения РАН по различным научным направлениям, по много лет работают в системе Академии и имеют давно сложившиеся репутации, сокрушить которые не просто, если вообще возможно.

Тут же выяснилось, что за комиссией по фальсификациям фактически стоит одиозный «Диссернет». В итоге публикация списка вызвала возмущение едва ли не всех отделений РАН. Члены Академии – люди, обычно не проявляющие эмоций. Но на этот раз негодование было столь серьезным, что публикацию списка был вынужден осудить и президент РАН, академик Сергеев. И не мудрено. Оказалось, что действия комиссии противоречат не только положению о ней, но и уставу Академии. Кроме того, авторы доклада тут же сами оказались обвинены в фальсификациях и подлоге.

Материалы доклада «о нарушениях» были направлены в отделения для изучения академиками – специалистами по отраслям. И профильные академики отнеслись к этим материалам, мягко говоря, без доверия. Практически все обвинения были отвергнуты.

То ли суть претензий была смехотворна, то ли учёным не понравилось, что право судить их работы присвоили себе научные лилипуты, то ли и то, и другое. В общем, «Диссернет» академики, мягко говоря, послали...

Тогда комиссия заметалась. Начались закулисные попытки «поиска компромиссов», частные переговоры, частичные признания «Диссернетом» ошибок и неточностей. Однако, совсем отступить «борцы с лженаукой» не пожелали. И присвоили себе статус верховных судей над РАН, выдвинув в итоге отделениям Академии ультиматум: «снимите с выборов ряд кандидатур по нашему списку, или устроим скандал на общем собрании». Очевидно, что впереди у Академии – шоу неслыханного масштаба.

Кто бенефициар скандала

На первый взгляд, главные выгодоприобретатели от скандала – функционеры «Диссернета». Финансовая основа деятельности этой структуры – дело мутное. Но в Академии полагают, что живет эта публика в основном на зарубежные гранты. Формально руководит комиссией В.А. Васильев, имеющий репутацию блестящего математика и человека «не от мира сего» – что-то вроде городского сумасшедшего. По отзывам академиков, Васильев любит быть в центре внимания. И обожает скандалы настолько, что в свое время получил приговор суда по статье 26.2 КоАП за сопротивление сотрудникам полиции при задержании.

Но по мнению наших источников в аппарате РАН В.А. Васильев – декоративная, подставная по сути фигура. Конечно, активисты из «Диссернет» не могли попасть в комиссию РАН без мощного покровительства.

Роль серого кардинала здесь играет вице-президент Академии А.Р. Хохлов. Формально Алексей Ремович входит в комиссию в качестве рядового члена и никак себя не проявляет. Что само по себе странно. Примерно, как если бы в военном совете армии маршал находился бы в подчинении полковника. Однако, именно Хохлов «рулит» скандалом, ведя переговоры с наиболее напуганными из идущих на выборы кандидатов. И он же командует Васильевым. Считается, что лично А.Р. Хохлов определял имена всех ученых, ставших мишенями «Диссернета» на этих выборах. Таким образом, властный статус этого вице-президента в ходе текущей выборной кампании резко повысился.

Видимо, не в накладе и зарубежные покровители «Диссернета». И российские разрушители науки не в накладе. Академия, избивающая себя своими же руками, – мечта многих чиновников. «Потому, как нечего умничать» - как сказал нам на условиях анонимности один из руководителей Минобрнауки.

Конечно, все детали разворачивающейся интриги станут ясны в ближайшем будущем. Одно понятно уже сегодня: у России больше никогда не будет дееспособной академии наук.