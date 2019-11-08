В московском кафе девушке принесли сырники со стеклом: Я достала изо рта два осколка, третий лежал в сметане
О своем самом опасном завтраке москвичка Наталья Горячева рассказала в соцсетях. Девушка заказала сырники и чуть не поранилась.
- Будьте предельно внимательны. Сегодня за завтраком в кафе "Шоколадница" на Пушкинской в сметане к сырникам обнаружила стекло. Я достала изо рта два осколка стекла. Третий, самый острый, лежал в сметане, я достала его вилкой, - поделилась Наталья Горячева.
Как в сметану попало стекло? Битая банка, сметану соскребли вместе с разбитым стеклом? О реакции персонала "Шоколадницы" девушка не рассказала.
- Мы ничего не комментируем, - сказала администратор по телефону.
Иду в ту самую "Шоколадницу" на Пушкинской, заказываю сырники со сметаной. Признаюсь, что было как-то тревожно. А вдруг мне в пиалку (тарелочку) сметану положили из той же банки?
- А сметана без стекла? - спрашиваю.
- В смысле? - смотрит с удивлением официант.
- Сегодня утром у вас завтракала девушка и ей попались куски стекла...
- Да, вы что. Не знаю такого.
- А можете спросить у коллег?
Мне принесли сырники на большом блюде с двумя пиалками - с малиновым вареньем и сметаной. Проверяю вилкой - все мягко. Мне повезло - кроме сметаны в емкости ничего не было.
Сырники в кафе "Шоколадница".Фото: Алиса ТИТКО
- Что-то никто не знает у нас о таком случае. А у вас все хорошо? - уточнила официант, глядя на мою пустую тарелку.
- Да. Стекла не было.
Пока в самой "Шоколаднице" от комментариев воздерживаются. Лишь представители в соцсетях ответили Наталье Горячевой: "Мы приносим извинения за подобную историю, она действительно является недопустимой и потенциально опасной". И обещали узнать, как такое могло произойти.
ИСТОЧНИК KP.RU