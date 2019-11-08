2019-11-08T18:20:59+03:00
Общество

В московском кафе девушке принесли сырники со стеклом: Я достала изо рта два осколка, третий лежал в сметане

Посетительница рассказала о шокирующем завтраке в заведении возле Пушкинской площади
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
Поделиться:
Наталья Горячева поделилась в соцсетях фотографией кусков стекла, которые она обнаружила в сметане.Наталья Горячева поделилась в соцсетях фотографией кусков стекла, которые она обнаружила в сметане.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

О своем самом опасном завтраке москвичка Наталья Горячева рассказала в соцсетях. Девушка заказала сырники и чуть не поранилась.

- Будьте предельно внимательны. Сегодня за завтраком в кафе "Шоколадница" на Пушкинской в сметане к сырникам обнаружила стекло. Я достала изо рта два осколка стекла. Третий, самый острый, лежал в сметане, я достала его вилкой, - поделилась Наталья Горячева.

Как в сметану попало стекло? Битая банка, сметану соскребли вместе с разбитым стеклом? О реакции персонала "Шоколадницы" девушка не рассказала.

- Мы ничего не комментируем, - сказала администратор по телефону.

Иду в ту самую "Шоколадницу" на Пушкинской, заказываю сырники со сметаной. Признаюсь, что было как-то тревожно. А вдруг мне в пиалку (тарелочку) сметану положили из той же банки?

- А сметана без стекла? - спрашиваю.

- В смысле? - смотрит с удивлением официант.

- Сегодня утром у вас завтракала девушка и ей попались куски стекла...

- Да, вы что. Не знаю такого.

- А можете спросить у коллег?

Мне принесли сырники на большом блюде с двумя пиалками - с малиновым вареньем и сметаной. Проверяю вилкой - все мягко. Мне повезло - кроме сметаны в емкости ничего не было.

Сырники в кафе "Шоколадница". Фото: Алиса ТИТКО

Сырники в кафе "Шоколадница".Фото: Алиса ТИТКО

- Что-то никто не знает у нас о таком случае. А у вас все хорошо? - уточнила официант, глядя на мою пустую тарелку.

- Да. Стекла не было.

Пока в самой "Шоколаднице" от комментариев воздерживаются. Лишь представители в соцсетях ответили Наталье Горячевой: "Мы приносим извинения за подобную историю, она действительно является недопустимой и потенциально опасной". И обещали узнать, как такое могло произойти.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Трамп рассказал, что думает о приезде в Россию на Парад Победы в 2020 году
Комиссия ВШЭ посоветовала Гусейнову публично извиниться за заявления о русском языке
МВД РФ предложило ввести уголовные наказания за онлайн-пропаганду наркотиков
В Дании обнаружили причастного к авиакатастрофе А321 над Синаем
Внимание и контроль: «Единая Россия» запустила сервис «Нацпроекты глазами людей»
КНР не планирует присоединяться к переговорам РФ и США по разоружению
Вологодчина готовится к новой волне паводка
«Интер» собирается пригласить Оливье Жиру в зимнее трансферное окно
"Вызывает глубокое сожаление": Захарова прокомментировала выход США из Парижского соглашения по климату
Помпео раскритиковал КНР и Россию в канун падения Берлинской стены
В Нафтогазе предложили Газпрому начать с чистого листа, но со старыми бумагами
«Алиса» научилась будить любимой песней, но готова дать поспать «еще пять минуточек»
Польша оштрафовала французскую компанию Engie из-за «Северного потока 2»
Источник опроверг смерть пострадавшего во время стрельбы в воинской части в Забайкайле
В основу системы мониторинга реализации нацпроектов ляжет опыт Самарской области
В Кремле предложенные Макроном сценарии развития России назвали «вдумчивым подходом»
Украина и ДНР согласовали разведение сил в Петровском 9 ноября