Сегодня день снятия блокады Крыма

20 сентября 2015 года украинские националисты объявили о начале блокады Крыма. И это не было шуткой.

22-23 ноября были взорваны 4 высоковольтные линии электропередач, и прекращена подача электроэнергии на полуостров. Еще раньше – в апреле 2014-го перекрыт Днепровский канал. Четыре года назад 23 ноября 2015 года правительство Украины официально объявило о введении транспортной блокады Крыма.

Ирония и глупая бравада тут совершенно неуместна. Ее не было тогда, ей нет места и сегодня. Да, это была полноценная блокада. Теоретически все понимали ее возможность, но мало верил, что это действительно произойдет.

Блэкаут, организованный крымчанам в ноябре 2015 года, показал, что никаких рефлексий по поводу бывших соотечественников Украина не испытывает. Впрочем, это и так было понятно после артобстрелов и ударов с воздуха по Донецку и Луганску.

Россия не дала втянуть себя в войну, хотя военное решение крымской блокады горячим головам здесь казалось самым очевидным. Но Россия выбрала другой путь.

Тем не менее, нужно называть вещи своими именами. Сегодня мы празднуем полное снятие блокады Крыма. Нашего Крыма.

Россия продемонстрировала за эти четыре года совершенно удивительную способность к мобилизации всех своих ресурсов, а главное - не утраченный навык решать самые сложные инженерные и индустриальные задачи. Это обнадеживает больше, чем любая пропагандистская трескотня.

Не нужно лишних слов. Вот – Крымский мост. Вот – по нему идут поезда.

Десятки тысяч людей вложили огромный труд, чтобы это произошло. Это восстанавливает правильную и гармоничную картину мира, в которой Крым — это место для счастья.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/734271" frameborder="0"></iframe> Железнодорожная часть Крымского моста: видео из кабины тепловоза.

Крым начинался почти для каждого советского и русского человека с белоснежного симферопольского вокзала. А перед этим было настоящее путешествие на поезде с обязательным чаем в чернёном подстаканнике, с мелькающими столбами за окном, весёлым ветром, который врывался в окно, и неторопливым разговором в купе, потому что некуда было торопиться.

Ведь впереди было целое лето и целая жизнь

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Пять лет эти стены не слышали таких слов – с тех самых пор, как Украина в 2014 году прекратила транспортное сообщение с Крымом, не приняв тот факт, что полуостров вернулся в состав России. Из-за этого перестали ходить и поезда, связывавшие полуостров с Москвой и Санкт-Петербургом: железная дорога была проложена через территорию незалежной (подробности)

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