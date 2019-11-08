«Хочу умереть, чтобы стало легче», пишет сирота, которому после детского дома ничего не светит, кроме психушки

Мальчик вырос, ему 18. Своего дома нет. Зато есть инвалидная коляска, к которой он прикован на всю жизнь. И призрачный шанс найти хоть кого-то неравнодушного к своей судьбе. Иначе умный и очень добрый Леша навсегда уедет в психо-неврологический интернат (ПНИ). У него нет ментальных отклонений, просто он никому не нужен, а один тоже жить не может.

Психо-неврологический интернат (ПНИ) - это можно сказать тюрьма. Ну, если по-другому, то больница, обнесенная высоким забором. Ни зайти, ни выйти. Сюда попадают люди с психиатрическими проблемами, которые не могут жить одни. Сюда же после детских домов определяют сирот, которые тоже не могут жить одни. Глухой, слепой, с задержкой развития (а такая у большинства воспитанников госучреждений), на инвалидной коляске... 18 стукнуло - и вперед во взрослую жизнь, в ПНИ.

Леша из Приморья. Когда-то у него были мама и папа. Но их лишили родительских прав. Шустрый и улыбчивый парень имел все шансы попасть в приемную семью. Но попал в детский дом, в 16 лет они с ребятами пошли кататься на тарзанке, Леша упал и больше не встал - сломан позвоночник, вся нижняя часть тела не работает.

Мальчика перевели в детский дом инвалидов. И так как он лежачий, то поместили в отделение для самых тяжелых детей. Так и лежал Леша, постепенно теряя и двигательные способности - не работали уже и руки, практически атрофировалось шея.

Лёшу любят в интернате, жалеют, но помочь не могут. Именно поэтому сотрудники обратились в фонд «Дорога Жизни».

- Леша умеет писать и читать. - говорит Савельева Валентина, соучредитель фонда. - Врачи сразу определили, что ходить парень не сможет никогда. Но есть потенциал сесть в активную коляску, разработать руки.

Мы забрали Лешу в Москву, благодаря дружественному фонду собрали на два курса лечения в реабилитационном центре "Три сестры".

С сентября по ноябрь Леша здесь. И уже есть успехи. Из полностью лежачего он смог сесть уверенно. Врачи говорят, что у него сильные руки и скоро он вполне сможет обслуживать себя сам, передвигаясь на коляске.

- Но вот только в ПНИ некуда особо ездить. Если только из палаты в коридор, посмотреть телевизор, - рассуждает Валентина. - Подростком он не успел побыть из-за роковой травмы, и взрослым не сможет. Взрослые могут ходить куда хотят, есть, когда проголодались, а не по расписанию. И не выключать свет после 21:00, а смотреть кино, если не спится. Обычная взрослая жизнь будет проходить где-то там, за окнами палаты Леши.

Мы срочно ищем ему опекуна. Леша очень благодарный, добрый. Он прекрасно понимает, что его ждет и пишет грустные статусы в соцсетях: " Хочу умереть, чтобы стало легче ". Разве можно это так оставлять?

К сожалению, судьба этого сироты очень печальная, и очень типичная для нашей страны.

Если вы хотите помочь Алексею получить шанс в жизни, звоните +7 (499) 381-79-75 или пишите fond@doroga-zhizni.org