Как относятся к ограничению скорости в разных странах мира

Германия: закон суров, но это закон

Правила движения во всех странах Европы почти не отличаются от российских. А вот отношение к ним, их пониманию и исполнению в разных странах разное.

Главное отличие - в Европе нет поблажек на пол, возраст и марку автомобиля. Девушкам на Западе не придет в голову кокетничать с полицейским, чтобы избежать штрафа, а солидным мужчинам - апеллировать к своему положению. Дорогой автомобиль не имеет никаких «законных» преимуществ перед стареньким и бюджетным. Немецкое правило – на дороге все равны: женщины, старики, марки автомобилей (их размер и стоимость не имеют никакого значения). Дисциплину на дорогах подкрепляет суровая система штрафов. Поэтому рачительным немцам и в плохом сне не привидится нарушать предписания. Результат – высокий уровень порядка на немецких дорогах, которые по праву считаются лучшими в мире.

Интересный факт: россияне с завистью думают, что на образцовых немецких автобанах нет ограничений по скорости, и можно ехать так быстро, как позволяет мощность двигателя. В целом это так: разрешено двигаться со скоростью не ниже 60 км/ час. Но максимальное значение определяется окружающими условиями. Ни один уважающий себя житель Германии не будет рисковать собственной безопасностью на автобане.

Другое дело – поведение на дорогах в городах. В городах с узкими улицами скоростной режим соблюдается строго. И на улицах полно дорожных знаков (местные называют свои улицы «лесом знаков» - «Schilderwald»), поэтому важно быть предельно внимательным. Ограничение максимальной скорости составляет 50 км/ч. И даже небольшое превышение - ощутимый удар по кошельку. Если превысили на 10 км/чи меньше, то заплатите 15 евро. Разгонитесь до 70 км/ч- рискуете расстаться с 680 евро и водительским удостоверением на 3 месяца.

В Германии нет никаких двусмысленных трактовок правил дорожного движения и разночтений дорожных знаков.

Израиль: почти святые водители

Скоростные ограничения в Израиле - такие же как в Европе: в черте города - 50 км/ч, вне населенных пунктов допускается скорость до 90 км/ч. Двигаться со скоростью 100 км/ч можно только на участках дорог, где есть соответствующие знаки.

Израильские автомагистрали почти так же хороши, как и немецкие. Мчаться по ним – одно удовольствие. Останавливают только крупные штрафы и риск лишиться водительских прав. Так, превышение скорости на 1-25 км/ч вне населенного пункта будет стоить 250 евро. На 20-40 км/ч — уже 750 евро, или лишитесь права управления транспортным средством от четырех до шести месяцев. Нарушение скорости более, чем на 40 км/ч грозит штрафом в 1500 евро или лишением права управления транспортным средством на срок от шести месяцев до одного года. В черте города— аналогично и даже строже.

В Израиле все приучены соблюдать чужие границы, в том числе и на дорогах. Там ты просто обязан держать дистанцию и не приближаться к движущемуся перед тобой автомобилю ближе, чем на 2-3 метра. Иначе снова оштрафуют.

Пешеходы в Израиле - почти «священны». В особенности на нерегулируемых пешеходных переходах, где человек «на своих двоих» имеет абсолютное преимущество. Пока последний пешеход не перейдет проезжую часть, темпераментные, но воспитанные в уважении к другому человеку местные водители терпеливо ждут. Хамство здесь пресекается моментально и технично - все перекрестки и светофоры оснащены оборудованием, тут же фиксирующим нарушение. На большинстве перекрестков разрешен правый поворот вне зависимости от сигнала светофора – но только при условии, что дорога свободна.

Автомобилист, совершающий поездку по крупным автомагистралям, должен иметь в машине сигнальный жилет со светоотражающими элементами. Если что-то случилось в пути и необходимо остановиться, покидать салон автомобиля без такого жилета запрещено. К слову, с недавнего времени это условие стало обязательным ив России.

Система контроля соблюдения правил дорожного движения в Израиле организована на высоком уровне, и предписания соблюдаются неукоснительно.

Как бы ни были темпераментны израильтяне, они стараются не нарушать скоростной режим, зная, что это чревато экономическими и житейскими неудобствами. Никому не нравится перспектива остаться без «железного коня» и без денег в кармане.

Канада: вежлива и пристегнута

Движение в городах Канады ограничивается скоростью не 60 км/ч, как в России, а 50 км/ч. Движение на междугородней автомагистрали в большинстве провинций ограничено не 110 км/ч, а 100.

Любопытный нюанс: иногда местные водители разгоняются до «неположенных» 60 или 110км/ч, но общая манера вождения здесь настолько деликатная, что аварийные ситуации почти не возникают. И все же местные жители стараются не нарушать скоростного режима и идут в общем потоке – так значительно удобнее, да и штрафные санкции в этой стране применяются относительно часто, в том числе и в отношении туристов.

Так, за регулярное нарушение скоростного режима предусмотрена многоуровневая административная система штрафования (AMPS) и начисление поинтов (очков). Можно и без автомобиля остаться, точнее - без водительского удостоверения. За каждое нарушение полагается снимать от 1 до 7 баллов (поинтов). Цифра зависит от обстоятельств, в которых было совершено правонарушение, а также от опыта водителя. При накоплении 12 баллов (поинтов) полиция изымает водительское удостоверение и устанавливает срок запрета на вождение. По истечении срока водителю необходимо пройти все тесты (теорию и практику) и получить права заново. Это может занять довольно много времени, потому что на сдачу экзаменов существует предварительная запись, иногда на несколько месяцев вперед. А подготовку к теоретической части экзамена предстоит осуществлять самостоятельно по предложенным учебникам, которые еще придется купить.

За «гонки» на дорогах или за опасное вождение могут снять сразу 6 поинтов. Это много, учитывая, что 3-4 балла списываются медленно, в течение двух лет, если не происходит повторных нарушений. А также 6 штрафных очков можно получить, если водитель не останавливается за школьным автобусом, высаживающим пассажиров - это считается серьезным нарушением, за которое придется заплатить еще и 400 - 2000 долларов. А если водитель скрылся с места аварии, то он сразу получит 7 очков. Накопив 9 баллов, человек может готовиться к лишению прав на вождение сроком до 2 месяцев.

Кроме начисленных «поинтов», водитель получает и денежный штраф. Размеры штрафа зависят не только от тяжести нарушения, но и от провинции Канады (разница в 20 – 30 долларов). За превышение скорости накажут денежным взысканием от 380 долларов.

Кстати, за непристегнутый ремень безопасности тоже строго наказывают.

Поэтому жители Канады всегда используют ремни безопасности -как на передних сиденьях, так и на задних. За пренебрежение этим правилом штрафуют здесь не водителя, а самих легкомысленных пассажиров. Их, кстати, в автомобиле не может быть больше, чем штатных ремней безопасности.

А еще в Канаде во время управления автомобилем нельзя разговаривать по мобильному телефону, если сотовый не снабжен «handsfree». За это могут оштрафовать в зависимости от провинции - на сумму от 167-199 долларов до 1000. По статистике, большая часть случаев аварий со смертельным исходом происходит именно из-за того, что водитель отвлекся на беседу или переписку по сотовому телефону. Обьективы специальных камер, установленных на дорогах, позволяют офицерам отслеживать правонарушителей, использующих телефоны во время вождения, на расстоянии до 1,2 км.

А КАК У НАС?

Поведение россиян за рулем тоже становится более ответственным. У нас уже стесняются признавать, что не всегда бывают пристегнуты за рулем. Не бравируют этим, как раньше. А это уже кое-что - некоторые подвижки в сознании. Водители стали более внимательны и к пешеходам на дорогах. Отчетливо прослеживается тенденция к проявлению хороших манер: водители притормаживают перед пешеходными переходами, пропускают и терпеливо ждут медленно пересекающих дорогу людей. Соблюдать скоростной режим также постепенно становится трендом. Правда, за превышение скорости от 20 до 40 км/ч в черте города в России штрафуют всего лишь на 500 рублей, что приблизительно равно 7 евро. Не поэтому ли наш человек к дорожному знаку «Ограничение максимальной скорости» готов мысленно прибавить еще несколько километров и позволить себе хоть слегка, но нарушить предписанный скоростной режим?

Однако, если мы хотим стать частью цивилизованного международного автомира, нам надлежит упорядочить свое поведение на дороге, равняясь на передовых. Нам есть чему поучиться у граждан других стран в области безопасности на дорогах.

Мы, русские люди, хоть и любим быструю езду, как писал классик, однако умеем держать себя в руках и добиваться блестящих результатов, когда есть цель. Достаточно вспомнить нашу родную поговорку: «Тише едешь - дальше будешь». И мы умеем перенимать все лучшее, творчески перерабатывая чужой опыт. Значит, и на дорогах вскоре будем дисциплинированнее немцев, вежливее канадцев и ответственнее израильтян. Однозначно!