Прохор Шаляпин бросил Виталину ради матери своего ребёнка

Как уже писала "КП", эффектная блондинка Татьяна Гудзева недавно родила скандальному певцу Прохору Шаляпину сына Федора.

О том, что мальчик - родной сын Шаляпина, подтвердил тест ДНК, сделанный парой на одном из телевизионных шоу.

Напомним: история любви Татьяны и Прохора напоминает мексиканский сериал. Заподозрив девушку в измене, Шаляпин ушел от нее к бывшей жене Армена Джигарханяна Виталине Цымбалюк-Романовской.

Но похоже, даже после разрыва Шаляпин и Гудзева тайно встречались.

tati_milli Татьяна Гудзева с малышом

- Когда я поняла, что жду ребенка от Шаляпина, попросила Прохора помочь с деньгами, - вспоминает Гудзева. - Он мне обещал дать на роды 2 миллиона рублей. Но потом нашу переписку увидела Виталина, закатила ему скандал и все, денег он мне так и не дал. Кстати, год назад мы официально расстались именно из-за Виталины. Она заманила его своими деньгами, своими шикарными квартирами в Москве. Она запрещает нам встречаться. Ее задевает, что у Прохора есть любовница и он этого не отрицает.

Однако в минувшую пятницу Татьяна выложила у себя в Инстаграме фото Шаляпина, которой стоит у люльки и умиляется, глядя на своего сынишку Федора. Поклонники Шаляпина тут же решили, что певец наконец расстался с Цымбалюк-Романовской, чтобы создать семью с Татьяной и своим сыном. Впрочем, по словам Татьяны Гудзевой, в планах Виталины пока нет ссоры с Шаляпиным.

tati_milli Father is back #дом #семья #дети

- Она влюблена в него, как кошка. Думаю, она просто так не отпустит Прохора. Для меня главное, чтобы он помогал нашему сыну. Одной мне содержать ребенка будет тяжело. У меня же еще дочь-подросток от первого брака. Хочется верить, что Шаляпин не откажется от своего сына. Малыш так похож на отца, - призналась "КП" Татьяна Гудзева.