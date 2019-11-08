2019-11-08T19:57:14+03:00
Звезды

Прохор Шаляпин бросил Виталину ради матери своего ребёнка

Любовница певца выложила трогательные снимки с младенцем
Игорь ПОЛЯКОВ
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Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-РомановскаяПрохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-РомановскаяФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Как уже писала "КП", эффектная блондинка Татьяна Гудзева недавно родила скандальному певцу Прохору Шаляпину сына Федора.

О том, что мальчик - родной сын Шаляпина, подтвердил тест ДНК, сделанный парой на одном из телевизионных шоу.

Напомним: история любви Татьяны и Прохора напоминает мексиканский сериал. Заподозрив девушку в измене, Шаляпин ушел от нее к бывшей жене Армена Джигарханяна Виталине Цымбалюк-Романовской.

Но похоже, даже после разрыва Шаляпин и Гудзева тайно встречались.

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Татьяна Гудзева с малышом
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- Когда я поняла, что жду ребенка от Шаляпина, попросила Прохора помочь с деньгами, - вспоминает Гудзева. - Он мне обещал дать на роды 2 миллиона рублей. Но потом нашу переписку увидела Виталина, закатила ему скандал и все, денег он мне так и не дал. Кстати, год назад мы официально расстались именно из-за Виталины. Она заманила его своими деньгами, своими шикарными квартирами в Москве. Она запрещает нам встречаться. Ее задевает, что у Прохора есть любовница и он этого не отрицает.

Однако в минувшую пятницу Татьяна выложила у себя в Инстаграме фото Шаляпина, которой стоит у люльки и умиляется, глядя на своего сынишку Федора. Поклонники Шаляпина тут же решили, что певец наконец расстался с Цымбалюк-Романовской, чтобы создать семью с Татьяной и своим сыном. Впрочем, по словам Татьяны Гудзевой, в планах Виталины пока нет ссоры с Шаляпиным.

tati_millitati_milli
Father is back #дом #семья #дети
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- Она влюблена в него, как кошка. Думаю, она просто так не отпустит Прохора. Для меня главное, чтобы он помогал нашему сыну. Одной мне содержать ребенка будет тяжело. У меня же еще дочь-подросток от первого брака. Хочется верить, что Шаляпин не откажется от своего сына. Малыш так похож на отца, - призналась "КП" Татьяна Гудзева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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