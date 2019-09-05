Цымбалюк-Романовская обеспечила себе безбедную жизнь до конца дней

Скандальные подробности из жизни звезд всегда интересуют обывателей. Именно поэтому такой популярностью пользуются различные ток-шоу, где знаменитости, смакуя детали, раскрывают подробности семейных конфликтов и шокирующие факты своей биографии. Особенно преуспела на этом поприще бывшая жена Армена Джигарханяна.

Виталина Цымбалюк-Романовская - частый гость различных ток-шоу. Многие съемки с ее участием заканчиваются скандалами. Так, во время записи одной из программ пианистка подралась со своей бывшей подругой Элиной Мазур. Хрупкая блондинка публично выясняла отношения чуть ли не на кулаках и с бывшей женой Джигарханяна Татьяной Власовой.

А ведь все это Виталина делала не бесплатно. Она столько раз посетила шоу, что уже обеспечила себя до конца жизни. Как сообщают инсайдеры, предприимчивая блондинка сумела сколотить неплохое состояние в браке с Джигарханяном. Однако развод и вовсе приносит ей нескончаемый золотой дождь.

vitalinaromanovskaya Вы любите вечернюю Москву, как люблю еe я?

Однажды Виталина запросила за свое участие в одной из передач миллион рублей. "Случайно выкрал ведомость и увидел, что Виталине за каждый эфир платили по миллиону рублей. Поэтому говорить о ней просто мерзопакостно", - цитирует продюсера Марка Рудинштейна Собседник.ru.

Сложно даже подсчитать, сколько раз за последнее время выходили ток-шоу, посвященные Цымбалюк-Романовской. Но, похоже, Виталина заработала на праздном любопытстве зрителей кругленькую сумму, обеспечив себе безбедную старость.

vitalinaromanovskaya Прохор Шаляпин и Виталина

Понятное дело, что в соцсетях эта информация вызывает всплеск негодования. Пользователи возмущаются размером заработка Виталины и ее предприимчивостью.

А недавно по Сети стали распространяться слухи, что бывшая жена Армена Джигарханяна беременна. Якобы отцом будущего малыша является ее нынешний возлюбленный, 35-летний Прохор Шаляпин. Сама артистка подобные домыслы отрицает. Она собирается на гастроли вслед за молодым избранником, о чем и поведала в блоге: "Прохор Шаляпин выступит на сцене Калининградской филармонии. Лично я обязательно поеду на этот замечательный концерт".