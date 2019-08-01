Бывшая жена Джигарханяна в ярости: У Прохора Шаляпина родился внебрачный сын

С блондинкой Татьяной Гудзевой певец Прохор Шаляпин закончил отношения больше года назад. Однако, судя по тому, что Татьяна недавно родила сына и объявила его отцом Шаляпина, их общение с артистом продолжилось и после разрыва. По словам Татьяны, их встречам помешала новая спутница Шаляпина, бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская, которая узнала об их связи.

- Все беды свалились на меня, когда меня, беременную, уволили с работы. Я работала в большой компании, которая занимается железнодорожными грузоперевозками. Я там была специалистом по негабаритным грузам и перевозке нефтяного оборудования. Очень хорошая работа, зарплата высокая. И как гром среди ясного неба - увольнение.

Я и старшую дочь 14 лет ращу одна, а тут внебрачный ребенок! Одной мне двоих детей не поднять. Поэтому я попросила Прохора помочь с деньгами. Он мне обещал дать на роды 2 миллиона рублей. Но потом нашу переписку увидела Виталина, закатила ему скандал, и все: денег он мне так и не дал. Кстати, год назад мы официально расстались именно из-за Виталины. Она заманила его своими деньгами и квартирами в Москве.

«От ее звонков мне стало плохо»

Как рассказывает Гудзева, после того как у нее с певцом родился сын, к ней в роддом пыталась наведаться бывшая жена Джигарханяна.

- Рожала я в Москве, в обычной больнице, потому что платные роды не могу себе позволить, денег нет. Прохор мне так ничего и не перечислил. Виталина в ярости. Когда мы с ней впервые поговорили, от ее угроз мне стало плохо. Меня забрали на «Скорой» и положили на сохранение. Ее задевает, что у Прохора есть любовница и он этого не отрицает. Виталина вела себя странно, грозила ко мне в роддом приехать.

Татьяна Гудзева решила назвать сына Федором - в честь знаменитого певца Федора Шаляпина. Фото: Личный архив

- Зачем? Она ведь говорит, что не верит, что это ребенок Прохора...

- А зачем же она тогда мне звонит? Виталина сказала, что хочет приехать, поговорить. Я не разрешила, потому что у меня были сложные роды, я лежала в реанимации. Сначала ужасно перенесла эпидуральную анестезию, потом кесарево сделали. А тут Виталина со своими истериками. Меня только вчера выписали. Честно, чуть не плакала, когда поняла, что Прохор нас с сыном не встретит. Думаю, боялся, что Виталина узнает. Но мы с ним созванивались, я ему фото сына отправила. Виталина увидела у него в телефоне, снова начала меня атаковать звонками со словами: «Держись от него подальше, не надо никаких фотографий, принеси лучше бумагу с тестом ДНК!»

Прохор Шаляпин не стал отрицать свою связь с Татьяной. Правда, тоже потребовал с Гудзевой (в лучших традициях ток-шоу) анализ ДНК.

- Если это действительно мой сын и Татьяна готова пройти тест ДНК, то малышу я буду помогать. Но только в случае прохождения теста, - сказал в интервью «Комсомолке» певец.

«Копия отца»

Но, похоже, Татьяна не намерена участвовать в телесъемках. По крайней мере пока не поправит здоровье после тяжелых родов.

- Меня оскорбило заявление Прохора, что я должна пройти тест ДНК. Я порядочный человек, я была ему верна, - делится с «КП» Татьяна Гудзева. - Плюс ко всему я до сих пор не оправилась после родов, отлеживаюсь дома пока. Так что мне не до экспертиз... Еще месяц назад он мне обещал: «Танечка, мы с тобой сходим купим все для малыша - коляску, пеленки!» Тогда он ДНК не требовал. А сейчас что изменилось? Снова везде уши Виталины торчат.

- Почему Шаляпин так боится Виталину?

- У нее приличное состояние, которое она заработала, будучи женой Джигарханяна. Пока Виталина не знала о нашей связи, Прохор был заботливым. Он мне говорил, что их роман поможет ему в продвижении карьеры. Мол, у Виталины хорошие связи в театральных и эстрадных кругах. Я отнеслась к этому с пониманием. И, честно говоря, думала, что их роман - это пиар. А теперь смотрите, как она его к себе привязала! Общие знакомые мне сказали, что Виталина держит его своей беременностью. Якобы она сказала Прохору, что ждет ребенка от него. Во-первых, думаю, она врет. Во-вторых, я уже родила ему сына. Пусть помогает, несет финансовую ответственность.

Врачи в роддоме сказали: «Ваш сын - копия Шаляпина!» И я решила назвать нашего мальчика Федором, в честь знаменитого оперного певца, кумира Прохора, чью фамилию он носит. Пусть малыш продолжит карьеру отца.

МНЕНИЕ БЫВШЕЙ

«Ей нравится все контролировать»

- За год отношений Виталина успела влюбиться в Прохора, - считает бывшая невеста Шаляпина певица Анна Калашникова. - Цымбалюк-Романовская очень ревнива, а кроме того, ей нравится все контролировать. Однако Прохор не тот человек, который любит подчиняться. У него непростой характер. Если сын Татьяны действительно от Прохора, то, думаю, он и правда должен поступить, как настоящий мужчина, помочь Тане деньгами. Она мать-одиночка с двумя детьми, без мужа ей будет тяжело.

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- На днях в гипермаркете в московском районе Фили я столкнулась с необычной парочкой, - рассказала женщина. - С огромной тележкой по магазину вышагивал певец Прохор Шаляпин. И не один, а с бывшей женой Джигарханяна Виталиной. Они покупали какие-то булки, яблоки, присматривались к вину. Мне удалось снять их на мобильный телефон. Из магазина они вышли вместе и сели в одну машину - красный «Мерседес». За рулем была Виталина. Лично меня это не удивило. Виталина теперь завидная невеста: квартиры в Москве, хорошая машина. Для Шаляпина, который прославился как любитель состоятельных дам, неплохая партия! (подробности)

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