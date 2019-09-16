2019-09-16T11:27:11+03:00
Звезды

Виталина в шоке: Шаляпина застукали с любовницей в детском магазине

Артист покупал вещи для своего маленького сына
Алина ЧЕРНОВА
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Прохор Шаляпин выбирал одежду для сына.Прохор Шаляпин выбирал одежду для сына.Фото: Алина ЧЕРНОВА
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С красавицей Татьяной Гудзевой певец Прохор Шаляпин был близок еще до своей интрижки с бывшей женой Армена Джигарханяна Виталиной Цымбалюк-Романовской.

А потом встречи с Татьяной возобновились. Виталина, понятное дело, до последнего об измене не знала. Недавно Татьяна родила певцу сына Федора. Родство мальчика с певцом доказал тест ДНК.

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Если вы встретите женщину тихую,Точно идущую в шорохах сна
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Виталина, видимо, в шоке от ситуации, поэтому препятствует встречам Шаляпина с сыном.

Шаляпин пришел в магазин с Татьяной Гудзевой, матерью своего сына Федора Фото: Алина ЧЕРНОВА

Шаляпин пришел в магазин с Татьяной Гудзевой, матерью своего сына ФедораФото: Алина ЧЕРНОВА

Однако в минувшие выходные журналисты «КП» застукали артиста в детском магазине с Татьяной Гудзевой. Вместе с матерью своего ребёнка Шаляпин выбирал вещи и игрушки для маленького Фёдора.

- Мы с ним ходим по магазинам, Прохор покупает сыну подарки, - рассказала в эксклюзивном интервью «КП» Татьяна Гудзева. - Пусть это и не очень дорогие подарки, но для меня важнее, что он тянется к Фёдору. Теперь Виталина начала Прохора ещё сильнее контролировать. Нам все труднее встречаться. Мы даже думаем снять квартиру в другом районе.

Новоиспеченный отец тщательно выбирал вещи для сына. Фото: Алина ЧЕРНОВА

Новоиспеченный отец тщательно выбирал вещи для сына.Фото: Алина ЧЕРНОВА

Он не может видеться с ребёнком, поэтому ищем апартаменты в районе подальше от жилья Виталины. Не знаю, чем она его держит. Все-таки у нас с ним общий ребёнок. Может, это приворот...

Шаляпин возобновил встречи с бывшей возлюбленной. Фото: Алина ЧЕРНОВА

Шаляпин возобновил встречи с бывшей возлюбленной.Фото: Алина ЧЕРНОВА

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Однако в свидетельстве о рождении малыша Федора отцом значится скандальный певец (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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