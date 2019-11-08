Британский кот провожает усопших в последний путь

Простые англичане Кристин Джонс и Стюарт Хог узнали о тайной жизни своего восьмилетнего рыжего кота Пэдди лишь недавно.

Беспородный котенок родился на далекой сельскохозяйственной ферме, где и провел первые годы жизни, ловя мышей в полях. Потом его привезли в Ливерпуль, но так и не отучили гулять, где ему вздумается. Рыжий кот почти каждый день выходил в город, а к ужину возвращался домой. Но однажды Пэдди пропал. Хозяева развесили по городу объявления, и через некоторое время им позвонили. Из похоронного бюро.

Оказалось, что Пэдди там давно знают. Ведь он с завидным постоянством посещал это заведение, всякий раз каким-то образом появляясь в разгар церемоний прощания с покойными. Всего в бюро насчитали больше ста случаев, когда кот участвовал в траурных процессиях, а потом подходил к родственникам умерших. И работники бюро клянутся, что присутствие животного, а также возможность погладить Пэдди всякий раз позволяло скорбящим людям хотя бы чуточку утешиться.

- Его точность просто безупречна, - рассказала ливерпульскому новостному порталу «Echo» организатор похорон Кэрол Пэтон. - Во время одной службы он объявился в окне, когда речь зашла о любви покойного к кошкам. А в другой раз я устраивала похороны молодого человека, когда выяснилось, что он очень хотел завести рыжего кота, а его девушка была категорически против. И тут появляется Пэдди, который поднял ей настроение, будто принеся весточку из потустороннего мира.

Убедившись, что кот реально оказывает поддержку людям в в тяжелейший момент, работники похоронного бюро на полном серьезе назначили Пэдди "Главным кошачьим утешителем". Они, правда, не признаются, как именно оплачивают труд четвероногого работника. Однако нет никаких сомнений, что такое сотрудничество всех устраивает.

Хозяева Пэдди своего питомца к работе не ревнуют. "Его любовь к людям абсолютна, он знает стольких местных жителей, что ему хочется делиться своим вниманием с теми, кто в этом нуждается, - делятся эмоциями Кристин и Стюарт. - Нам очень приятно знать, что он утешает стольких людей, когда им это просто необходимо».