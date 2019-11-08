2019-11-08T21:05:00+03:00
Звезды

«Не хотим торговать своим лицом»: Старшие сыновья отказались сниматься в шоу Яны Рудковской

Первый выпуск скандального реалити выйдет на экраны 9 ноября
Мария РЕМИЗОВА@Maria_Remizova
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Яна Рудковская. Фото Юлия ИВАНКОЯна Рудковская. Фото Юлия ИВАНКО
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Телеканал «Супер» запускает реалити-шоу с Яной Рудковской «ЯнаСупер». Камера канала будет повсюду следовать за красавицей-блондинкой и ее знаменитой семьей.

- Мы разрабатывали формат несколько месяцев, чтобы на выходе получить оригинальный продукт, включив в него лучшее, что предлагает современная индустрия реалити, - рассказывает о проекте генеральный продюсер программы Ксения Собчак. - Шоу расскажет про жизнь самой известной и обсуждаемой светской персоны нашей страны, вокруг которой уже многие годы не стихают разговоры и слухи. Я уверена, многие подробности жизни Яны Рудковской, Евгения Плющенко, их близких друзей и коллег станут для зрителей большим сюрпризом. Потому что за закрытыми дверьми ее особняка идет совсем другая жизнь, - говорит Ксения Собчак.

В первом выпуске шоу зрители узнают скандальные подробности развода Яны Рудковской и олигарха Виктора Батурина. О том, как хрупкая Яна в войне за своих старших сыновей прошла тысячи судов.

- Жизнь заставила стать такой сильной, - вздыхает на камеру Яна. - Бывший сказал, что после развода мне достанутся ослиные уши. У него была обида на меня. Все-таки я ушла от Виктора Николаевича к мужчине, который на 26 лет его моложе, - говорит Яна о своем нынешнем муже, олимпийском чемпионе и фигуристе Евгении Плющенко.

Однако старшие дети Рудковской отказались сниматься в реалити.

- Я не хочу торговать своим лицом, - объяснил Яне ее средний сын Николай.- Я не девочка, я- пацан. А пацаны такими вещами не занимаются.

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Happy birthday dear Kolechka
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Младший Саша тоже поначалу протестовал против съемок в шоу.

- Не буду даже за игрушки и деньги. Мне деньги и так дают за двойные прыжки, - заявил маме юный фигурист.

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Первый урожай,но пока негусто,дождей под Питером совсем нет, но у природы то нет плохой погоды,ждём настоящую грибную осень
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Плюс ко всему в реалити «ЯнаСупер» мы узнаем о кризисе в отношениях Яны и ее мужа Евгения Плющенко, который, как оказалось, записан у нее в телефоне, как «Котофей Петрович».

По словам Яны, Евгений тоже отказывался от съемок. Мол, пришлось осуществить его мечту — дать согласие на покупку автодома.

- Этот проект - большой эксперимент и для меня, - говорит Яна Рудковская. - В реалити я хочу показать свою жизнь изнутри, без купюр, такой, как она есть на самом деле.

Ведь, помимо прочего, мы поднимем разные темы, которые волнуют и касаются многих, в том числе и меня. Это темы воспитания детей, отношений между супругами, в том числе и бывшими.

Премьера реалити «ЯнаСупер» состоится на телеканале «Супер» 9 ноября в 17:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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