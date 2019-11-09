Страна несбывшихся программ: Почему провалилась Стратегия-2020?

Еще год, и мы будем жить в стране развитого капитализма. Или просто в развитой стране. Именно такие планы ставили чиновники, когда в далеком 2007 году разрабатывали «Концепцию социально-экономического развития России до 2020 года» (сокращенно Стратегия-2020). В преддверии часа икс «Комсомолка» решила проверить, что сбылось из обещаний правительства.

УТОПИЯ ТУЧНЫХ ГОДОВ

Очень советую найти этот документ и насладиться им самостоятельно. Особенно первые - наиболее пафосные - строки читать невозможно без смеха (сквозь слезы).

Ну вот, например.

«Уровень доходов и качество жизни россиян к 2020 году достигнет показателей, характерных для развитых экономик. Это означает высокие стандарты личной безопасности, доступность услуг образования и здравоохранения требуемого качества, необходимый уровень обеспеченности жильем, доступ к культурным благам и обеспечение экологической безопасности».

Или такое.

«В России сформируется общество, основанное на доверии и ответственности, включая доверие населения к государственным и частным экономическим институтам. Значительно снизится социальная поляризация. Это будет достигнуто за счет обеспечения равных возможностей для социальной мобильности талантливых представителей всех слоев общества, реализации социальной политики по поддержке уязвимых слоев населения».

Утопия, да и только! Но тогда она таковой не казалась. Когда разрабатывали стратегию, цена на нефть била все рекорды. Бюджет пух от шальных денег, а чиновников да и многих россиян распирало от оптимизма. Вот только одних лозунгов оказалось мало.

«КОНЦЕПЦИЯ УСТАРЕЛА УЖЕ В 2008 ГОДУ»

- Эта концепция сразу же в 2008 году и устарела. Все должно было расти и колоситься, но международный кризис повел нашу жизнь по другому сценарию, - говорит Владимир Назаров, директор Научно-исследовательского финансового института.

- Темпы роста в 6 - 7% в год были вполне достижимы. У Китая же получилось, - спорит экономист Игорь Николаев. - И идеи правильные были: развитие несырьевых отраслей, ставка на человеческий капитал, повышение доверия к государству. Но мы просто не выполнили того, что задумали. Конечно, были объективные сложности. Тот же мировой кризис. Но после него прошло больше 10 лет.

Наверное, это самое любимое занятие наших чиновников - писать стратегии. Причем большие и пафосные. Но когда приходит время исполнять написанное, что-то всегда идет не так.

- Часто получается, что реформы задумывают одни люди, проводят другие, а отвечают за них третьи. Поэтому и такой результат, - констатирует Владимир Назаров.

- У нас еще как происходит. Стратегию написали, но на следующий год о ней забыли, - говорит Игорь Николаев. - Стратегия должна быть честная. Не просто хотелки. Пусть она будет менее амбициозной, но более реалистичной.

МЕНЬШЕ СЛОВ - БОЛЬШЕ ДЕЛА

И что теперь, раз ничего не получается, то не стоит и планировать?

- Стратегия нужна. Одна из главных задач этого документа - мобилизация элиты и общества, - считает Владимир Назаров. - Нет большой беды, если мы поставили задачу увеличить ВВП в два раза за 10 лет, а выросли всего в 1,8 раза. За это не надо никого наказывать, это на самом деле успех. Но если за это время мы вообще не выросли или выросли очень мало, тогда это серьезный вопрос к исполнителям.

По словам главы НИФИ, самая первая стратегия развития (ее приняли в начале нулевых) была очень полезной. Ее выполнили больше чем наполовину. Тогда провели налоговую и земельную реформы, отдали гигантский внешний долг, стали вовремя платить пенсии и копить кубышку. Теперь вопрос: какие цели ставить сейчас?

- Нужно отталкиваться от опросов бизнеса, - говорит Игорь Николаев. - Предприниматели из года в год жалуются на высокие налоги, неподъемные ставки по кредитам, разгул проверяющих и на общую неопределенность в экономике. Вот это и нужно исправлять, решать эти проблемы.

По мнению Владимира Назарова, стратегия должна быть простой, понятной и лаконичной.

- Максимум 10 страниц с основными целями-слоганами. И одновременно с этим должны появиться дорожные карты, чтобы было понятно, как этих целей достигать, - говорит директор НИФИ. - Первое, что нужно сделать, - провести судебную реформу. Должно быть равенство всех перед законом и адекватность самого закона. К сожалению, этого не было ни в одной стратегии.