Круче, чем в «Основном инстинкте»: Шэрон Стоун в платье с экстремальным декольте заставила зал аплодировать стоя

Шэрон Стоун доказала, что в 61 год она по-прежнему остается одной из самых сексуальных женщин планеты. Актриса повторила свою знаменитую сцену из фильма «Основной инстинкт» на церемонии вручения премии «Человек года» GQ в Берлине. Шэрон вышла на сцену в платье с впечатляющим декольте и сорвала овации зала.

Актриса приехала на церемонию с 19-летним сыном Роаном.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Голливудская звезда приехала на церемонию, которая проходила в берлинской опере, с 19-летним сыном Роаном. Шэрон вышла из лимузина в элегантном блестящем пальто и с миниатюрной сумочкой в руках.

Шэрон вышла из лимузина в элегантном блестящем пальто.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Когда актриса скинула верхнюю одежду, под ней оказалось мини-платье с глубоким вырезом до самой талии. Наверняка дизайнеры французского модного дома Saint Laurent создавали этот наряд с прицелом на самых отважных молодых модниц. Но Шэрон всегда с легкостью ломала стереотипы. И снова сделала это, продемонстрировав шикарный бюст в эффектном декольте.

Для своего возраста Шэрон выглядит просто феноменально.Фото: EAST NEWS

При движении вырез платья то и дело расходился, обнажая чуть больше, чем того требуют приличия. Но актриса совершенно не обращала на это внимания. Для своего возраста Шэрон выглядит просто феноменально: она до сих пор может себе позволить наряды любого фасона, даже самого смелого. К тому же звезда никогда не скрывала, что делала пластические операции: она подкорректировала грудь и прошла через возрастные подтяжки лица.

При движении вырез платья то и дело расходился, обнажая чуть больше, чем того требуют приличия.Фото: EAST NEWS

Когда Стоун вручили награду в номинации «Женщина года», и она вышла на сцену для благодарственной речи, стало ясно: такое дерзкое платье актриса надела с определенной целью. Шэрон предложила зрителям разделить с нею момент, который изменил всю ее жизнь. Поняв, о чем идет речь, зал взорвался аплодисментами.

- Я хочу рассказать вам о вопросе, который мне задают на каждом интервью, - сказала Шэрон в микрофон.

После того, как на сцену вынесли стул, стало ясно, что Стоун имеет в виду знаменитую сцену из фильма 1992 года. В кадре героиня Шэрон закидывает ногу на ногу, при этом на ней нет ни намека на нижнее белье.

Звезде вручили премию "Женщина года".Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Много лет назад я сидела на съёмочной площадке, и мой режиссёр сказал мне: «Ты не могла бы снять трусы, потому что они заметны в этой сцене, а их на тебе быть не должно. Ничего не будет видно». И я сказала: «Конечно». Я не знала, что этот момент изменит мою жизнь, - призналась актриса.

После этого она предложила зрителям повторять ее движения, скомандовав: «На старт, внимания, марш!»

Опустившись на стул, голливудская дива непринужденно закинула ногу на ногу, точь-в-точь как в «Основном инстинкте». Даже еще круче, ведь на этот раз к мини прибавилось еще и откровенное декольте. Люди в зале повскакивали с мест и аплодировали стоя.

Шэрон предложила зрителям разделить с нею момент, который изменил всю ее жизнь.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Каждый из нас имеет полное право на ту форму сексуальности, которую мы выбрали для себя, и никто не может лишить вас этого, - заявила Шэрон. - Я хочу поблагодарить вас за то, что вы выбрали меня женщиной года. Потому что было время, когда никто не воспринимал меня всерьёз.

В этот момент сын актрисы Роан Бронштейн аплодировал маме из зрительного зала, как и все остальные зрители.

Стоун непринужденно закинула ногу на ногу, точь-в-точь как в «Основном инстинкте».Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В недавнем интервью журналу «Vogue Portugal» Шэрон более подробно рассказала о том, почему на заре карьеры в Голливуде ее никто не воспринимал всерьез. Актриса поведала о своих первых шагах в кино до того, как "Основной инстинкт" сделал ее суперзвездой:

- Когда я только начинала работать в индустрии кино, руководители студии использовали термин «fuckable» (в мягком варианте перевода – сексуальная» - Ред.), чтобы оценить, есть ли у вас данные, чтобы получить роль, - вспоминает Шэрон в интервью «Vogue Portugal». - Они сидели за столом и обсуждали, насколько каждая из нас действительно сексуальна. Меня они такой не считали.

Шэрон не раз шла наперекор судьбе.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Помимо невероятной внешности природа наделила Шэрон Стоун еще и острым умом: актриса может похвастаться одним из самых высоких IQ среди американских знаменитостей. Возможно, именно поэтому она никак не найдет свое счастье – мужчины просто тушуются перед ней. В Голливуде у Шэрон большой дом и большая семья: она воспитывает троих приемных сыновей, заботится о пожилой маме, а еще у нее есть кот и собака.

В 1998—2004 годах Стоун была замужем за вице-президентом и редактором газеты «San Francisco Chronicle» Филом Бронштейном. После свадьбы супруги усыновили своего старшего сына. Уже в разводе Шэрон усыновила ещё двоих мальчиков — Лэрда Вонна Стоуна (сейчас ему 14 лет) и Куинна Келли Стоуна (13 лет). До того, как в 2000 году впервые стать матерью, актриса перенесла несколько выкидышей. Но желание быть мамой перевесило все.

Актриса повторила свою знаменитую сцену из фильма «Основной инстинкт».Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Шэрон – настоящий боец: внешне может показаться, что у нее просто блестящее здоровье, но это далеко не так. Актриса с детства страдает сахарным диабетом. Кроме того, в 2001 году она перенесла инсульт. На несколько лет, пока длился процесс реабилитации, Шэрон выпала из профессии. На этот же период пришелся ее развод, который осложнился жесткой судебной тяжбой: Стоун и ее бывший муж судились за опеку над приемным сыном. Актриса вспоминала, что тогда многие отвернулись от нее: «Голливуд – жестокое место, если ты болен – ты никому не нужен», - рассказывала она.