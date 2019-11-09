2019-11-09T15:52:37+03:00
Звезды

«Он трехногий»: Ляйсан Утяшева призналась, что по ночам устает от ненасытности Павла Воли

Оказывается, резидент «Comedy club» - очень темпераментный мужчина
Ирина СУХАНОВА
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Оказывается, муж Ляйсан Утяшевой Павел Воля - очень темпераментный мужчина.Оказывается, муж Ляйсан Утяшевой Павел Воля - очень темпераментный мужчина.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Ляйсан Утяшева и Павел Воля стали гостями шоу ведущей Лауры Джугелии на канале Peopletalk в YouTube. Супруги рассказали о семейной жизни, и в том числе ответили на довольно интимные вопросы. Ляйсан неожиданно разоткровенничалась про то, какой Павел в постели. Гимнастка призналась: у ее супруга большой сексуальный аппетит, и это иногда утомляет ее.

Ведущая задала Утяшевой вопрос: что ее раздражает в муже.

- Я иногда ночами устаю, а он ненасытный. Он трехногий, - рассказала Ляйсан.

Услышав вопрос: а каковы гимнастки в постели, - спортсменка смутилась и предложила узнать это у Павла. В этот момент Воля ужинал в ресторане, поэтому ответил в свойственной ему юмористической манере:

- Претензий нет никаких к Лясе, я ем. Ребят, смотрим на краба и фантазируем. Ой, мне такая пошлость пришла в голову: смотрим на краба, думаем про рака, - отшутился шоумен.

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Павел и Ляйсан поженились в 2012 году.
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Ляйсан также рассказала о том, как она поддерживает форму. Закончив в 20 лет карьеру в спорте, гимнастка набрала 39 килограммов лишнего веса. Ей пришлось сесть на жесткую диету и много тренироваться, чтобы снова обрести стройность. Ляйсан появляется в спортзале несколько раз в неделю и не позволяет себе расслабляться даже на отдыхе. Павел тоже никогда не пропускает тренировки, ведь когда твоя жена — чемпионка мира по художественной гимнастике, не дружить со спортом и отставать от любимой женщины просто нельзя.

В разговоре Утяшева опровергла бытующий стереотип – мол, всех гимнасток «пристраивают» замуж. Ляйсан привела в пример несколько пар, доказывающих, что это не так, и в том числе назвала свой брак с Павлом Волей.

Звезда «Comedy Club» и спортсменка — любящие родители: у пары двое детей, шестилетний Роберт и четырехлетняя дочка София. Знаменитые супруги предпочитают не светить на публике фотографии детей, и до сих пор ни разу не показывали поклонникам лиц своих наследников. Если в Инстаграме Ляйсан и появляются снимки Роберта и Софии, то малыши всегда сняты исключительно со спины.

Напомним, младшая дочь пары появилась на свет в мае 2015 года. Роберт – в мае 2013-го. Павел и Ляйсан поженились в сентябре 2012 года, однако некоторое время скрывали этот факт от прессы и публики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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