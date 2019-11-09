Осенний насморк у детей: 5 опасных заблуждений родителей

- Каждый ребенок, начинающий ходить в детсад, начинает болеть, поскольку знакомится с множеством вирусов, - говорит главврач одной из столичных детских клиник, педиатр, аллерголог-иммунолог Юлия Маринина. - Одно из самых распространенных явлений, ответ иммунитета на ОРВИ — насморк. Но вот сколько должен длиться «нормальный» насморк и когда он становится уже неправильным, может ответить только врач. Особенно, если ребенок еще совсем маленький. Главное, что стоит помнить - затяжное течение ринита (в том числе, аллергического) может привести к различным осложнениям, например, синуситу, а у маленьких детей, чаще всего, к воспалению среднего уха — отиту. Особенно опасен затяжной насморк (дольше 7-10 дней) у грудничков.

Даже если вы решили, что сможете вылечить насморк у ребенка сами, стоит помнить важные правила. Итак, что нужно знать о насморке.

1. Некоторые препараты могут вызвать отравления у малышей.

Препараты, содержащие нафазолин (например, самый простой нафтизин) - одна из распространенных причин лекарственного отравления у детей первого года жизни. Ни в коем случае не стоит применять эти средства у грудничков.

2. Не путайте насморк и легкую заложенность у грудничков.

Бывают ситуации, когда родители обычное сопение носом новорожденного принимают за насморк и начинают это активно лечить сосудосуживающими средствами.

- Вот пример из жизни, - рассказывает педиатр Юлия Маринина. - Ребенку всего три недели и уже неделю взволнованные родители капают ему сосудосуживающие, потому что, по их мнению, ребенок слишком сильно сопит. Только случайный взгляд на прикроватный столик и тщательные расспросы помогли разобраться в ситуации. И при этом родители считали, что делают все правильно и не собирались жаловаться на затрудненное носовое дыхание у малыша.

3. Соблюдайте строгую дозировку.

Сосудосуживающие препараты - это часто необходимые средства помощи при остром насморке, и врач их назначает, видя серьезные проблемы у малыша. Но важно строго соблюдать дозировку согласно возрасту и не увлекаться ими более недели! Это очень важно.

- Нередко приходится сталкиваться с тем, что пациенты (хотя все же чаще подростки и взрослые) настолько длительно и бесконтрольно применяют эти средства, что живут «без носа», т.е. с полной назальной обструкцией, когда носовое дыхание просто невозможно, - поясняет наш эксперт. - Со временем, присоединяются системные осложнения, например, головные боли из-за постоянной гипоксии. Отказаться от сосудосуживающих становится в таком случае крайне сложно, приходится подключать гормональную терапию.

4. Спреи с морской водой и аспираторы могут навредить.

Использование увлажняющих средств для слизистой носа (аптечный вариантов морской воды) в период осенних простуд — неплохой вариант. Особенно для школьников.

- Но надо внимательно отнестись к силе потока, т.к. распыление типа «стронг», может провоцировать распространение инфекции, особенно у грудничков, которые бОльшую часть времени находятся в положении лежа на спине, - предупреждает Юлия Маринина. - У малышей с задачей увлажнения и размягчения корочек в носу неплохо справляется и обычный физиологический раствор, который стоит значительно дешевле, чем дорогие спреи и капли с морской водой. Что касается аспираторов (отсос слизи из носа) — это хороший помощник для облегчения самочувствия у младенцев, но также надо быть очень аккуратным при его использовании, чтобы не повредить слизистую. Особенно это касается электронных устройств.

5. Не назначайте антибиотики и гормоны самостоятельно.

Родители, вырастившие одного или двух детей, уверены, что они знают о лечении «банального» ОРВИ все. Но, увы, то, что помогло одному ребенку, может не помочь другому. Именно поэтому так важно проконсультироваться с врачом, особенно, если насморк затянулся дольше, чем на 10 дней, а слизь стала слишком густой.

- Врач может назначить гормональную терапию или комбинированные препараты (антибиотик+гормон), - поясняет врач. - Звучит очень пугающе для родителей, но это порой необходимая мера, когда другими средствами справиться невозможно. Не надо чрезмерно пугаться этих препаратов, если они назначены врачом. Но при этом очень опасно назначать эти препараты самостоятельно: чрезмерное увлечение антибиотиками приводит к резистентности (невосприимчивости) бактерий к препаратам. А переизбыток гормональных препаратов для растущего организма тоже ни к чему хорошему не приведет.

БДИ!

Определи болезнь по цвету

* Обильная «водянистая» слизь из носа (сопли ручьем) отмечается в начале болезни при вирусных инфекциях. Самый частый спутник ОРВИ (при этом, как правило, при гриппе из-за высокой температуры насморка нет).

* Густая слизь с зеленоватым оттенком - это признак вероятной бактериальной инфекции (как правило, начинается спустя 7-10 дней после начала болезни). Но заметьте — вероятной бактериальной инфекции! Не лечите ее самостоятельно антибиотиками.

* Густая светлая слизь нередко отмечается при аллергии.

КСТАТИ

Чего точно не стоит делать детишкам до трех лет

* Закапывать в нос сок различных растений (алое, например): это не имеет особой эффективности, но может приводить к аллергическим реакциям.

* Дышать над паром (например, над картошкой): из-за расширения сосудов может нарастать отек слизистой, что лишь ухудшит течение болезни. К тому же можно получить ожог слизистой оболочки.

* Не увлекайтесь различными травяными сборами, даже если они аптечного производства. В наш век разгула аллергии это может только усугубить ситуацию.

* Не надо применять иммуномодуляторы при каждом ОРВИ, не стоит также закапывать интерфероны в нос. Это не поможет. Тем более, что у большинства иммуномодуляторов нет доказанной клинической эффективности, то есть полных клинических испытаний. А это значит, что неизвестны и побочные эффекты, которые могут быть у ребенка.

* Не стоит частый насморк у ребенка воспринимать как вселенскую трагедию, особенно, если ребенок переносит такие эпизоды без осложнений, то есть необходимости лечения системными антибиотиками. Но если вы чувствуете, что не справляетесь ситуацией, обратитесь на консультацию к ЛОР-врачу!