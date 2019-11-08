2019-11-11T11:17:55+03:00
Общество

Директор НМИЦ профилактической медицины Минздрава России Оксана Драпкина: Позитивный настрой полезен для здоровья

Эксперт рассказала «КП» об особенностях диспансеризации людей старшего возраста, о самых распространенных возрастзависимых заболеваниях в нашей стране и о правилах, которые помогают сохранить здоровье
Лилия МИХАЙЛОВА
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Здоровый образ жизни в пожилом возрасте не менее важен, чем в молодом.Здоровый образ жизни в пожилом возрасте не менее важен, чем в молодом.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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ДОЛЬШЕ ЖИТЬ - ЧАЩЕ БОЛЕТЬ?

- Оксана Михайловна, проект «Старшее поколение» предусматривает расширение профилактических осмотров для людей старшего возраста. Предполагается, что к 2024 году профосмотры пройдут не менее 70% граждан. А 90% из тех, у которых будут выявлены заболевания, - поставят на диспансерное наблюдение. В чем особенности диспансеризации для людей старшего поколения?

- Россияне стали жить дольше. Это хорошая новость. Плохая заключается в том, что граждане, дожившие до преклонных лет, скорее всего, столкнутся с возрастными недугами, до которых раньше люди просто недоживали. И таких болезней у одного человека может быть несколько. Исследования показывают, что от 30% до 80% людей старшей возрастной группы имеют более трех хронических заболеваний. Чтобы успешно лечить, важно выявить эти недуги своевременно.

Для этого и была разработана программа диспансеризации и профилактических осмотров населения, которая действует в нашей стране с 2013 года и позволяет бесплатно получить полный объем медицинских обследований.

ОТ ДИАБЕТА ДО ОНКОЛОГИИ

- Каждый гражданин, начиная

с 40 лет, может ежегодно пройти диспансеризацию, которая включает в себя методы, направленные на выявление сердечно-сосудистых заболеваний и их факторов риска, сахарного диабета, бронхолегочных и онкологических недугов (семь наиболее часто встречаемых локализаций), - продолжает Оксана Драпкина. - Все исследования у людей разного возраста выполняются с разной частотой.

Так, для выявления колоректального рака (который занимает в России третье место по распространенности) проводится иммунохимический анализ кала на скрытую кровь. С 40 до 64 лет - 1 раз в 2 года; с 65 до 75 лет включительно - ежегодно.

Золотым стандартом для выявления рака пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки считается эзофагогастродуоденоскопия. ЭКДС проводится однократно в возрасте 45 лет.

Чтобы не пропустить рак кожи и слизистых, всем гражданам с 18 до 99 лет проводится ежегодный осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпация щитовидной железы, лимфатических узлов.

Для своевременного выявления рака груди женщинам с 40 до 75 лет 1 раз в 2 года проводится маммография. Женщинам с 18 лет необходимо раз в год проходить осмотр у акушера-гинеколога, а с 18 до 64 лет 1 раз в 3 года сдавать мазок с шейки матки (цитологическое исследование). Этот анализ позволяет диагностировать ранние предраковые изменения и рак шейки матки.

Мужчины в возрасте 45, 50, 55, 60 и 64 лет сдают анализ на определение простатспецифического антигена в крови. Это опухолевый маркер, повышенный уровень которого указывает на риск развития рака простаты.

ПОД НАБЛЮДЕНИЕ

- Оксана Михайловна, расскажите, каких пациентов ставят на диспансерное наблюдение?

- Граждан с выявленными заболеваниями. Это пациенты с хроническими заболеваниями, перенесшие тяжелые болезни и нуждающиеся в реабилитации, состоящие на учете у врачей-специалистов или те, у кого был выявлен высокий риск развития заболеваний, приводящих к инвалидности и смерти.

Решение об установлении диспансерного наблюдения принимает участковый терапевт после окончания первого этапа диспансеризации.

При любой болезни есть четкие правила, как с ней жить: что принимать, как часто и к какому врачу ходить, как не допустить развития осложнений. В этом и состоит суть диспансерного наблюдения.

Порядок и периодичность врачебных осмотров (а при необходимости - амбулаторное или стационарное лечение) определяет врач. Если гражданин не в состоянии сам прийти в поликлинику - проводится прием на дому.

- Какие возрастзависимые заболевания чаще всего встречаются в нашей стране?

- Не менее 67% пациентов старше 70 лет страдают артериальной гипертонией. У 48% имеет место стенокардия напряжения. 25% людей старшей возрастной группы имеют катаракту, 38% страдают отсутствием естественных зубов.

Более 40% пациентов в возрасте 70+ имеют артрит, около 10% - диабет и инсульты. Главный фактор развития этих заболеваний - возраст, а главная цель терапии - не допустить прогрессирования этих недугов.

Фото: scardio.ru

Фото: scardio.ru

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Оксана Михайловна ДРАПКИНА - директор Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, профессор, доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН.

«ВАША ЗАДАЧА - ПРОСТО ПРИЙТИ. ДАЛЬШЕ ПОЗАБОТЯТСЯ ВРАЧИ»

- В нашей стране созданы условия для занятий спортом, - рассказывает Оксана Драпкина. - Во многих городах открыты спортивные площадки, обустроены велосипедные и пешеходные дорожки, в парках проводятся бесплатные тренировки и мастер- классы.

Очень важно, чтобы человек своевременно проходил профилактические осмотры. А при возникновении новых жалоб и ухудшении состояния не занимался самолечением, а сразу же обращался к врачу.

Сегодня пройти диспансеризацию можно быстро и комфортно. Активно развивается проект «Бережливая поликлиника», в медучреждениях создаются комфортные условия для пациентов. О необходимости визитов напоминают представители страховых компаний. Задача человека - просто прийти на диспансеризацию. После того как он оказался в поликлинике, о нем уже позаботятся врачи.

БАЛАНС И РАВНОВЕСИЕ

- Врачи не устают повторять о пользе физической активности. Но пожилые люди, опасаясь за здоровье и самочувствие, стараются беречь, то есть не нагружать себя. Какие виды нагрузок с врачебной точки зрения самые полезные и безопасные для пожилых?

- Людям серебряного возраста рекомендованы кардиотренировки, поскольку с годами часто возникают проблемы с сердцем и сосудами, а сидячий образ жизни при таких заболеваниях категорически противопоказан.

Оптимальный вид физической активности в возрасте 60+ - аэробная нагрузка (прогулки, скандинавская ходьба, плавание, танцы). Желательно заниматься не менее 150 минут в неделю аэробикой средней интенсивности или 75 минут в неделю - занятиями высокой интенсивности. Каждая тренировка должна продолжаться не менее 10 минут.

Минимум 2 раза в неделю следует давать себе силовые нагрузки - упражнения с небольшим весом (легкими гантелями), приседания. Альтернативой занятиям может стать работа в саду, перевозка продуктов и т. д. Силовые занятия хороши тем, что в них задействованы все основные группы мышц.

Людям с проблемами в суставах рекомендуются тренировки, направленные на развитие равновесия и гибкости, которые предотвращают риск падений: йога, тайчи, цигун. В неделю оптимально провести 3 таких тренировки.

Если состояние здоровья не позволяет выполнять рекомендуемый объем физической активности, человек всегда может подобрать посильную для себя нагрузку. Лучше это сделать с помощью инструктора ЛФК.

ЧТО СПАСЕТ ОТ ДЕПРЕССИИ

- Самые серьезные проблемы старшего возраста - деменция и когнитивные нарушения. Можно ли обезопасить от них себя и близких?

- На главные факторы развития деменции - возраст и наследственность - мы повлиять не можем. Но даже при наличии предрасположенности появление этого расстройства можно существенно отсрочить.

Лучшая мера профилактики - здоровый образ жизни. Кроме того, известно, что когнитивные нарушения чаще развиваются у людей, находящихся в социальной изоляции (одиноких, живущих отдельно от детей), с низким уровнем образования и умственной нагрузки.

Отдельного разговора заслуживает депрессия, которая не только служит фактором риска развития слабоумия и когнитивных нарушений, но и снижает качество жизни человека в любом возрасте.

Депрессия - самое распространенное психическое расстройство у пациентов пожилого и старческого возраста. Преимущественно им страдают люди в 60 - 75 лет, причем женщины в три разе чаще, чем мужчины.

Лучшая профилактика депрессии - это дружеское общение и социальная активность. Общение - с родственниками, соседями, бывшими коллегами - не только решает проблему одиночества, но и позволяет вовремя заметить первые симптомы недуга.

Замечено, что депрессия чаще развивается у людей, которые чувствуют себя беспомощными и зависимыми. Вот почему пожилым людям важно стремиться сохранить свою самостоятельность и стараться полагаться прежде всего на себя - не бояться передвигаться по городу, закупать продукты, решать домашние проблемы. Это придаст бодрости, уверенности, заставит поверить в свои силы, что положительно скажется как на настроении, так и на самочувствии.

Известно, что тревогу и внутреннее напряжение лучше всего снимает физическая нагрузка. Поэтому даже несложные физические упражнения могут служить профилактикой депрессии.

Также очень важно поддерживать хорошее настроение. Это полезно не только для психического, но и для физического здоровья. Возьмите за правило, просыпаясь, благодарить за еще один подаренный вам день жизни. Мысли материальны, поэтому нужно буквально заставлять себя быть позитивным.

БУДЬ В КУРСЕ

В рамках федерального проекта «Старшее поколение» создается система долговременного ухода для пожилых россиян.

В 2019 году методика отрабатывается в 12 пилотных регионах. В 2020 году к ним присоединятся еще 6 регионов. В 2021 году - еще 6. С 2022 года эту технологию начнут внедрять во всех 85 регионах Российской Федерации.

Главная цель системы - обеспечить предоставление людям, нуждающимся в уходе, сбалансированного социального обслуживания и медицинской помощи в привычной комфортной обстановке, а также поддержку их семьям.

Принципиальным моментом является оказание помощи с учетом потребности человека и его семьи. Исключаются обезличенные подходы и отрабатываются индивидуальные принципы поддержки: кому-то необходимо помочь в вопросах ухода, например, привлечь сиделку или патронажную службу, кому-то - обучить родственников медицинским и иным навыкам.

Итогом станет создание и отладка современной модели ухода на стыке здравоохранения и социального обслуживания, что, как заключают в Минтруде России, скажется на увеличении периода активного долголетия и продолжительности жизни в нашей стране.

Сегодня пройти диспансеризацию можно быстро и комфортно. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сегодня пройти диспансеризацию можно быстро и комфортно.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ЭТО ПРИГОДИТСЯ

Пять правил для поддержания здоровья

- Врачебное наблюдение - вещь важная и полезная. А что может предпринять сам человек для поддержания здоровья?

- Здоровый образ жизни в пожилом возрасте не менее важен, чем в молодом. Врачи нашего центра из многих параметров выделили пять наиболее важных для поддержания здоровья, которые составляют «индекс приверженности ЗОЖ». Соблюдение этих простых правил четко ассоциируется со снижением смертности от всех сердечно-сосудистых заболеваний.

1 Не курить. Это одна из самых губительных вредных привычек. К счастью, сейчас мы наблюдаем четкую тенденцию снижения курения.

2 Употреблять достаточное количество овощей и фруктов - желательно более 400 г в день. Речь не идет о клубнике, авокадо и других заморских фруктах. Вполне достаточно капусты, морковки, свеклы и яблок - но есть их нужно каждый день.

3 Не увлекаться солью - суточная норма соли не более 5 г (сюда включается и соль, входящая в состав готовых блюд).

4 Быть физически активным. Для поддержания физической формы требуется не менее 1 часа в день ходьбы или хотя бы 30 минут интенсивной нагрузки ежедневно.

5 Не злоупотреблять алкоголем - спиртное повышает риск смертности от всех причин. Сегодня врачи считают, что безопасной дозы алкоголя не существует. Самое лучшее, что может сделать человек, - полностью от него отказаться.

ВАЖНО

У граждан старше 65 лет дополнительно проводится углубленное анкетирование, направленное на выявление возрастассоциированных синдромов, таких, как старческая астения, остеопороз (и высокий риск переломов костей), катаракта, различные нутритивные, когнитивные и психоэмоциональные нарушения, деменции, депрессии, а также характерные для старшего возраста эндокринные, сосудистые и онкологические заболевания.

Поскольку риск возникновения и прогрессирования хронических заболеваний увеличивается с возрастом, людям старшей возрастной группы нужно проходить профилактические осмотры или диспансеризацию ежегодно.

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