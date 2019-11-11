“Решил - буду современным почтальоном Печкиным!”: Путешественник на велосипеде развез по Европе письма российских детей

От Уральских гор до Атлантического океана на велосипеде

6800 километров, 134 дня, 509 детских писем о родине. Один велосипед и одно отважное сердце... Путешественник Антон Сазонов в ноябре вернулся из велоэкспедиции “Дети мира”. Проехал через 11 стран, чтобы помочь детям из России и Европы подружиться. Чтобы люди за границей узнали Россию такой, какой видит и знает ее он сам.

- Путешествую я давно. Но раньше ездил, как и большинство людей, просто “для себя”. Посетил шесть десятков стран, увидел, как в разных уголках света живут люди. И начал думать, а что еще полезного я могу добавить к своим путешествиям? Так и родилась идея: поеду по миру на велосипеде с письмами школьников. Буду современным почтальоном Печкиным! - рассказывает Антон Сазонов.

antsazonov Антон Сазонов проехал с детскими письмами через Азию и Европу

Сказано - сделано. В 2018 году на собственные средства он отправился в первую, пробную экспедицию по странам Азии. Чередуя велосипед и общественный транспорт исколесил 13 стран - Пакистан, Индию, Непал, Бангладеш, Таиланд, добрался до Бали.

- Было поначалу непонятно: как я попаду в школы, как ко мне отнесутся... Но, отправившись в путь, я понял, что идея однозначно крутая и нужная. Что во всем мире у детей одинаковые ценности. Меня это вдохновило продолжать путешествия. В 2019 году подал заявку на президентский грант и мой порыв поддержали, оценили. Россия нуждается в позитивной информационной повестке. И общественная дипломатия - это способ создать положительный образ страны в мире. Причем не просто на словах, а делами, личным примером. В поездках я чувствую, что представляю страну, - говорит путешественник.

antsazonov 26 октября добрался до самой западной точки Европы - мыс Рока.

В этот раз за пять месяцев он пересек расстояние от Уральских гор до Атлантического океана только на велосипеде.

antsazonov На перевале, через который шел Суворов

- По сравнению с Азией было проще: я ехал постоянно будто по парку, да и физическая подготовка дала о себе знать, - говорит Антон Сазонов. - По-настоящему сложных участков было два. Первый - Альпы: я шел через перевал Сен-Готард, через который в свое время проходил Суворов. Это был конец августа и там уже лежал снег. А второй участок начался, когда я уже решил, что основные трудности позади. Это была Испания, от Валенсии до Севильи: очень жарко, постоянные подъемы и спуски. Эти 800 километров стали настоящим испытанием.

antsazonov Виды по дороге - настоящая открытка

Ценность живого общения в эпоху соцсетей

Если в первую поездку по Азии Антон вез с собой письма ребят из двух уфимских школ, то в этот раз к проекту присоединились сразу 26 российских учебных заведений. Не только из Уфы, но и из Самары, Тольятти, Саратова, Энгельса, Ижевска, Туймазы, Стерлитамака, и двух поселков - Прибельский и Кротовка. Со всеми ребятами Антон перед поездкой встретился лично и попросил написать письма - искренне, от сердца. Кто-то из ребят писал о мире, дружбе, общечеловеческих ценностях. А кто-то решил рассказать о России и своей малой родине.

Письма российский детейФото: Из личного архива

Письма российский детей

- Так, ребята из Башкирии писали о Южном Урале и его природе, а мальчишки из Удмуртии рассказали, что Ижевск - родина автомата Калашникова. И когда их сверстники во Франции, в Испании читали об этом - испытывали радость и гордость от того, что к ним приехали письма с родины того самого знаменитого во всем мире оружия, - делится Антон Сазонов. - Вообще прием был везде открытый, радостный. За рубежом я полагался на помощь наших соотечественников, навещал русскоязычные школы - и с их помощью выходил уже в местные образовательные учреждения. Всем было очень интересно: ведь я к ним добрался из самой России и вот, мы говорим лицом к лицу. Сейчас эпоха соцсетей, живого общения осталось мало. А ведь это и есть самое ценное. Ребята это чувствуют, их это вдохновляет.

antsazonov Партия писем разгрузилась в Валенсии, в русской школе "Северная звезда" #сазоновдетимира #travellersmail

“Урал - это где-то, где Байкал”

Всего путешественник посетил 16 иностранных школ. Он не только привез письма, но и сам отвечал на вопросы ребят о нашей стране, спрашивал - что они знают о России.

antsazonov Встреча в португальской школе с португальскими школьниками в Оейраше

- Нашу страну все уважают. Я это чувствовал все время и в Азии, и в Европе. Уважение вызывает то, что у нашей страны есть собственная, независимая ни от кого позиция. И то, что наша страна не боится эту свою позицию отстаивать. Это находит живой отклик у простых людей. И я пока не встретил ни одного человека на планете, кто бы не знал нашего Президента. Путин - это настоящий бренд, - говорит Антон Сазонов.

antsazonov В учебном центре Матрёшка в Оейраше, пригороде Лиссабона.

Не обошлось и без стереотипов про Россию - большую, холодную, северную страну.

- Часто, особенно в южных странах, ребята спрашивают про зиму, о том какая она, почему деревья стоят по полгода без листьев… И в эти минуты тишина в классе стоит абсолютная. Трудно им осознать наши расстояния, понять - что такое тысячи километров. Когда я говорю, что я с Урала, они думают, что это “где-то, где Байкал”. Ну да, 3-4 тысячи километров, недалеко, - улыбается Антон. - Несмотря на то, что долгие годы наша страна была достаточно закрытой, да и сейчас получить визу не так просто, очень много людей мечтают посетить Россию. Она, пожалуй, у всех, с кем я говорил, входит в тройку “must see” - стран, которые ты должен увидеть. Обращает внимание и то, что многие действительно интересуются классической русской культурой, ученики в школах выбирают русский как второй иностранный язык. И это не дети наших соотечественников, а испанцы, французы, португальцы… Они хотят лучше понимать классическую культуру: Толстого, Достоевского. Классика нашей литературы есть в библиотеке каждой школы, где я был.

В Европе Антон посетил 16 школФото: Из личного архива

antsazonov В библиотеке в португальской школе есть русская литература на португальском языке #сазоновдетимира #travellersmail

От Таллина до Алматы

Антон уже вернулся в родную Уфу и собирается вновь объехать всех школьников, писавших письма в Европу. Расскажет о поездке, впечатлениях и передаст контакты европейских школ - чтобы завязалась постоянная переписка. “Если из 26 наших школ даже у пяти завяжутся долгосрочные контакты, появятся совместные проекты - значит, все было не зря”, - уверен путешественник.

antsazonov Во время большого путешествия можно иногда позволить себе отдых - прямо на берегу моря

А в следующем году он планирует новую поездку. Не на другой конец света, а в страны куда более близкие нам - и территориально, и исторически, и культурно. Но миссия “современного почтальона Печкина” на этот раз не менее, а может быть даже более важная. Ведь письма дружбы на этот раз пойдут в Россию из бывших республик СССР. Антон планирует в мае стартовать из Таллина, объехать все 15 бывших республик, Приднестровье, Абхазию, Нагорный Карабах, а во время летних каникул заглянуть на российский юг - в Крым, в “Артек”.