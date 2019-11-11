2019-11-11T12:20:26+03:00
Происшествия

В Подмосковье школьник сломал нос учительнице

Посреди учебного дня скорая помощь увезла 24-летнюю преподавательницу в больницу
Иван РУНЕВ
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Беготня школьников обернулась поездкой в травмпункт для педагога начальных классов.Беготня школьников обернулась поездкой в травмпункт для педагога начальных классов.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН
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Неприятный инцидент произошёл во вторник 5 ноября в одной из школ Московской области. Обычная перемена между уроками в Покровской средней общеобразовательной школе закончилась для молодой учительницы начальных классов поездкой в травматологию. Всему виной детская беготня в коридоре учебного заведения. Один из учеников так увлёкся игрой с одноклассниками, что не заметил Татьяну Николаевну* (имя изменено) и сбил девушку с ног. Учительница упала и неудачно ударилась лицом. Коллеги сразу вызвали для Татьяны скорую помощь.

— У пострадавшей был диагностирован перелом костей носа. Она несколько часов провела в больнице, пока врачи делали 24-летней девушке операцию. Претензий к ученикам и их родителям учительница не имеет, — сообщил kp.ru источник

С учеником в школе провели беседу о правилах безопасности в учебном заведении, а также у всех учителей был дополнительный инструктаж, чтобы предотвратить подобные инциденты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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