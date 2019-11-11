2019-11-11T12:39:53+03:00
Звезды

Сергей Шнуров себя назвал главным исполнителем страны, а фильмы Дудя - отвратительными

Музыкант раскрыл бизнес-стратегию своего успеха
Антонина ВЕТКИНА
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Сергей Шнуров.Сергей Шнуров.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров дал интервью Софико Шеварнадзе для ее шоу «Просто о сложном». Проект выходит с конца октября на платформе «Яндекс.Эфир» и примечателен тем, что снимается не камерами, а смартфонами.

Разговор строился вокруг шоу-бизнеса вообще и места Шнурова в нем в частности. Музыкант заявил, что в качестве главного адресата своего творчества последнего времени он видит «активную городскую женщину». В этом же кроется причина его нынешнего успеха, полагает артист: «Никто не поет о том, о чем говорят телки. Их истинная проблематика не была представлена». Для того, чтобы лучше понимать психологию женщин, Шнуров даже выписывает журнал Cosmopolitan.

Переориентацию на женщин музыкант произвел после того, как его предыдущая целевая аудитория - криминалитет 90-х, катастрофически уменьшилась: «Я стал смотреть, у кого теперь есть деньги. Это были телки». Шнуров не скрывает, что в основе его творчества — холодный расчет: «Пытаюсь отхватить у всех. Я всех воспринимаю как конкурентов».

Сергей Шнуров на сцене. Фото: Олег ЗОЛОТО

Сергей Шнуров на сцене.Фото: Олег ЗОЛОТО

В настоящий момент Шнуров считает, что основные задачи, которые он перед собой поставил, решены: «В массовой культуре я сделал все, что хотел. 20 лет назад я поставил себе цель стать главным исполнителем в стране. Ну, я им стал». Анализируя свой творческий путь, Шнуров заметил, что он «долго был мультперсонажем; это тяжелая профессия - быть Микки Маусом».

Отправной точкой перезагрузки карьеры Шнуров назвал клип «Экспонат», в который он вложил в десятки раз больше средств, чем обычно. Артист был уверен в успехе, так как такую стратегию позаимствовал в американском бизнес-учебнике о кинопроизводстве.

Также артист вскользь заметил, что ему не нравятся документальные youtube-фильмы его товарища Юрия Дудя. «Это отвратительно. Я это смотреть не буду, потому что это просто плохо сделано», - сказал как отрезал Шнуров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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