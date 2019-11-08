2019-11-11T12:53:44+03:00
Наши права и льготы

Цифровые помощники для мамы

Эти передовые сервисы Фонда соцстраха помогут быстрее, проще и удобнее пользоваться мерами государственной поддержки для семей с детьми
Анна НИКОЛАЕВА
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Смартфоном можно не только фотографировать малыша, но и пользоваться как умным калькулятором для расчета пособий.Смартфоном можно не только фотографировать малыша, но и пользоваться как умным калькулятором для расчета пособий.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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ЭНЦИКЛОПЕДИЯ И УМНЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР В ОДНОМ ПРИЛОЖЕНИИ

Знакомьтесь: «Социальный навигатор». Это бесплатное приложение для смартфонов, разработанное экспертами Фонда социального страхования (ФСС РФ), знает ответы на самые частые вопросы, которые возникают у будущих мам и семей с маленькими детьми.

• Какие пособия полагаются в той или иной жизненной ситуации?

• Какие документы нужны для оформления каждого из пособий?

• Как определяется размер выплат из средств соцстраха для семей с детьми?

А еще можно ввести свои данные в умный калькулятор, встроенный в приложение, и вы узнаете размер конкретного пособия в вашем случае. Благодаря этой функции также можно проверить, верно ли рассчитаны уже поступившие выплаты.

Если возникают вопросы, разногласия с работодателем, можно сразу написать электронное сообщение в фонд - для этого в социальном навигаторе есть специальный раздел.

Как пользоваться приложением:

Социальный навигатор можно бесплатно скачать на гаджеты с операционной системой Андроид версии 4.4 и выше. В приложении две части. Одна - открытая, не требующая авторизации. Здесь можно почитать подробную информацию о социальных услугах, опробовать калькуляторы, не привязанные к определенным данным пользователя, посмотреть, какие выплаты полагаются, посчитать размеры пособий, которые могут выплачиваться в той или иной жизненной ситуации.

Вторая часть - закрытая. Она становится доступна после авторизации, которая происходит через единую систему авторизации и идентификации портала госуслуг. В закрытой части пользователь может увидеть персонифицированную информацию о всех взаимодействиях с ФСС, все свои пособия, запросы и обращения в фонд.

КСТАТИ

Сейчас ведется работа над включением в «Социальный навигатор» единых данных по социально значимым объектам: органам соцзащиты, отделениям Фонда социального страхования, аптекам, протезно-ортопедическим предприятиям и т. д. Скоро с помощью приложения можно будет узнать, где находится ближайший социальный объект, как до него добраться, как позвонить/написать и в целом посмотреть подробную информацию об объекте.

ОФОРМЛЯЕМ ДЕКРЕТ И БОЛЬНИЧНЫЕ С ПОМОЩЬЮ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

В таких случаях поможет передовой сервис «Электронный листок нетрудоспособности» (ЭЛН). В народе его часто называют электронным больничным. Однако с помощью ЭЛН члены семей с детьми могут не только оформлять пособия в случае собственной болезни или по уходу за приболевшим ребенком. Электронный листок нетрудоспособности также служит основанием для оформления отпуска по беременности и родам для будущих мам.

Благодаря ЭЛН беременные женщины и другие получатели пособий освобождаются от бюрократических формальностей, связанных с оформлением листка нетрудоспособности. Минимизируются ошибки при оформлении больничного. ЭЛН нельзя испортить или потерять. Удобно и работодателям, которые экономят ресурсы: для организаций процедура оформления выплат по листкам нетрудоспособности становится более быстрой, экономной, экономически эффективной.

В Фонде соцстраха поясняют, как работает электронный больничный:

• Сначала лечащий врач предлагает вам подписать согласие на оформление ЭЛН.

• Затем доктор открывает специальную программу на своем рабочем компьютере и запрашивает у ФСС РФ номер для формирования электронного листка нетрудоспособности.

• Необходимая информация поступает доктору буквально за считаные секунды. Врач на основании электронной медкарты пациента заполняет минимум полей в ЭЛН: дату его открытия и код причины освобождения от работы (заболевание, травма, беременность и роды и др.). Остальная информация - ФИО и дата рождения пациента (будущей мамы), название медицинской организации вносится в ЭЛН автоматически, позволяя избежать ошибок*.

• Закрывает электронный листок нетрудоспособности также врач после осмотра пациента.

Данные в ЭЛН заверяются квалифицированной электронной подписью врача и медорганизации. Пациенту, чтобы подтвердить своему работодателю факт оформления электронного листка нетрудоспособности, достаточно сообщить номер ЭЛН любым удобным способом - СМС, телефонным звонком, сообщением по электронной почте. Сведения о номере оформленного ЭЛН пациенту сообщает доктор, также может быть выдан бумажный квиток с номером.

НА ЗАМЕТКУ

Электронный листок нетрудоспособности был введен в нашей стране с 1.07.2017, а сегодня уже каждый третий больничный выдается в электронной форме. В целом электронные больничные листы выдают 9 тысяч медицинских организаций. Это около 75% от общего количества поликлиник и больниц в России.

В САНАТОРИЙ С РЕБЕНКОМ-ИНВАЛИДОМ - ПО ЭЛЕКТРОННОМУ ТАЛОНУ

Еще один удобный сервис для семей с детьми - электронный талон РЖД для поездки в санаторий. По этому талону оформляются бесплатные проездные документы на поезда дальнего следования для поездки на санаторно-курортное лечение и обратно. Из числа семей с детьми по закону такая льгота предусматривается для детей-инвалидов и родителя (иного законного представителя), сопровождающего ребенка-инвалида.

С помощью такого сервиса вся необходимая информация о льготнике передается в цифровом формате на сервер ОАО «РЖД», поясняют специалисты Фонда соцстраха. Благодаря этому человек может обойтись вообще без визита в ж/д кассу. Достаточно оформить льготный проездной документ через сайт.

Чтобы воспользоваться сервисом «электронный талон на проезд», нужно обратиться в региональное отделение ФСС РФ по месту жительства. Там оформят электронный талон, подтверждающий право на получение бесплатного ж/д билета.

Затем совершаем несколько простых действий:

1 Регистрируемся на сайте ОАО «РЖД» (www.rzd.ru), воспользовавшись любым гаджетом.

2 Указываем маршрут следования, дату отправления. Ставим галочку в окошке «по льготе ФСС», выбираем поезд, вагон и место.

3 Вводим личные данные: номер СНИЛС (свидетельство пенсионного страхования) и реквизиты паспорта.

При желании можно, как и раньше, получить льготный ж/д билет и в кассе. Теперь для этого достаточно одного лишь паспорта.

*При работе с медицинской информационной системой.

Подготовлено в рамках государственного контракта на оказание услуг по проведению комплекса мероприятий, направленных на повышение информированности населения по вопросам социального страхования.

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