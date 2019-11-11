2019-11-11T13:30:42+03:00
Происшествия

3-летнюю девочку, чудом выжившую после падения с 17 этажа, выписали из больницы

Врачи были ошарашены тем, что ребёнок отделался всего одним переломом, и, через неделю она уже была выписана
Наталия ЕРОШКИНА
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31 октября девочка была госпитализирована в реанимационное отделение Одинцовской ЦРБ31 октября девочка была госпитализирована в реанимационное отделение Одинцовской ЦРБФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Невероятный случай произошёл в четверг 31 октября в одном из дворов посёлка ВНИИССОК Одинцовского района. Около 16.00 из окна 17 этажа дома на улице Дружбы выпал маленький ребёнок.

В тот день ее мама, 31-летняя Гульназа, была на работе, а с 3-летней девочкой осталась её 15-летняя тётя. В какой-то момент няня отлучилась в магазин, именно в эти полчаса любопытная малышка выпала из окна многоэтажки. Вернувшись к дому, сестра Гульназы обнаружила племянницу на траве под окнами. Она и вызвала малышке скорую помощь.

— 31 октября девочка была госпитализирована в реанимационное отделение Одинцовской ЦРБ с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и переломом левого плеча. Состояние быстро стабилизировалось и её перевели её в травматологию, — сообщили kp.ru источник в больнице

Девочку выписали уже в минувшую пятницу, 8 ноября, она и дальше будет наблюдаться у врача, но находиться в стационаре ей уже не нужно. Накануне выписки мы поговорили с мамой малышки, она до сих пор в шоке от произошедшего, но очень рада, что дочка идёт на поправку. В момент нашего разговора она ещё была с малышкой в больнице, и ребёнок весело гулил в трубку телефона. Самое страшное уже позади.

— Вся эта история до сих пор в голове не укладывается, это какое-то чудо. Мы уже возвращаемся домой, даже не верится, чуть больше недели прошло. Дочке очень повезло, даже никто из соседей не видел падения, поэтому как так вышло, остаётся загадкой, — рассказала kp.ru мама 3-летней малышки.

Врачи называют этот случай не иначе как чудом. Высота, с которой упала малышка практически не оставляла ребёнку шанса, но девочке очень повезло.

ИСТОЧНИК KP.RU

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