Расплата за отмену роуминга: Почему дорожает мобильная связь в России

За год мобильная связь подорожала. Это заметили 74% россиян. К такому выводу пришли аналитики TelecomDaily, которые опросили абонентов «большой четверки» (МегаФон, МТС, «Билайн», Tele2), а также виртуальных операторов, включая «Ростелеком» и «Скайлинк». Только для 5,5% услуги связи стали обходиться дешевле.

Половина людей разочарована и готова сменить оператора связи, либо перейти на более выгодный тариф. Остальные же готовы оставить все как есть. Лояльных клиентов больше всего у «МегаФона» (91%), чуть меньше у Теле2 (89%), «Билайна» (88%) и МТС (87%).

По прогнозу руководителя Content Review Сергея Половникова, к концу года связь подорожает на 15-25%. Причин тому масса. Первая — инфляция. Дорожает все, в том числе и мобильные тарифы. Кроме того, пресловутый «пакет Яровой» продолжает заставлять операторов закладывать в свои бюджеты расходы на его реализацию. К этому добавился еще и суверенный интернет, который также потребует капиталовложения. И по-прежнему люди расплачиваться за отмену внутрисетевого роуминга.

- За отмену роуминга заплатили все, включая тех, кто этим роумингом никогда не пользовался, - говорит Половников. - Как известно, 60-70% населения вообще не выезжает за пределы своего города и в роуминге не нуждались. И они тоже заплатили за его отмену. Это не какая-то эфемерная надбавка за воздух, это вполне ощутимые расходы на соединение, когда операторы мобильной связи платят Ростелекому за звонки на городские номера. Эти расходы никуда не исчезают, они просто «размазываются» по всем абонентам. Второй фактор — повышение НДС на 2%, он платится на всех этапах ценообразования. А операторы не просто поставили вышки и гребут лопатой деньги, эти вышки требуется обслуживать. По этой цепочке повышение НДС будет бить по карману еще несколько лет.

Как именно с нас снимают деньги за отмену роуминга? К примеру, если московский абонент поехал в Санкт-Петербург, он не будет платить за входящие звонки, а также исходящие на местные номера северной столицы. Но звонок родственникам в Москву будет тарифицироваться как междугородний звонок.

При этом эксперт напоминает, что в России одна из самых дешевых мобильных связей в мире. Большинство абонентов не обращает внимание на расходы на связь, потому что они мизерные. Средние затраты на связь в России - 300 рублей в месяц. А в той же Европе, где первыми отменили внутрисетевой роуминг, операторы взвинтили цены на все тарифы мгновенно, наши же делают это постепенно.

Операторы нижнюю планку держат — 150-200 рублей за самый бюджетный пакет. Но наравне с подорожанием операторы прикладывают большие усилия на продвижение семейных тарифов: мобильный интернет, домашний интернет и домашнее телевидение. Если вы все эти услуги берете у одного оператора, вы можете экономить около 30% в месяц.

Как меняются тарифы, в том числе архивные? Через смс клиента оповещают, что, к примеру, теперь у него больше мобильного интернета, но мелким шрифтом указано, что уменьшаются или вовсе убираются звонки на городские телефоны. Но нет таких людей, которые совсем не звонят. А если «вытащить» из тарифа городские звонки, абонент будет платить за каждую минуту разговора. Другой оператор одновременно пересматривает все тарифы, но один раз в год, обычно перед Новым годом. Обычно повышение старых тарифом на 10-15%.

Также Половников обратил внимание на то, что некоторые операторы вводят «социальные пакеты» для пенсионеров и других льготных категорий граждан в районе 150 рублей в месяц. Чтобы подключиться к такому, потребуется предъявить документ льготника. Тут, кстати, полностью отключена возможность случайного подключения к платным рассылкам и прочему спаму.