Вместе со страной: Незрячие россияне впервые приняли участие в Географическом диктанте

Москва: Диана Гурцкая желает всем удачи

- В прошлом году я выступила с предложением, чтобы в диктанте Русского географического общества могли участвовать люди с инвалидностью по зрению. И вот все получилось! - рассказала перед началом диктанта в пресс-центре «Комсомольской правды» певица Диана Гурцкая.

«КП» стала центральной площадкой для участия в Географическом диктанте незрячих людей из Подмосковья. Их приезд и присоединение к всероссийской просветительской акции организовало Государственное учреждение - Московское областное региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации (ГУ МОРО ФСС РФ).

- Это интересный социальный проект, он позволяет людям с инвалидностью по зрению ощутить свою сопричастность масштабной акции, почувствовать, что они не оставлены без внимания, участвуют в общероссийском событии. И заодно проверить свои знания, расширить их, - рассказал заместитель управляющего ГУ МОРО ФСС РФ Геннадий Мошкин.

- Сегодня мы с вами присутствуем на уникальном событии в жизни незрячих людей в России, - отметила перед началом диктанта вице-президент Всероссийского общества слепых Лидия Абрамова. - Это юбилейный, пятый Географический диктант в России, который проходит в рамках международной просветительской акции. Более 100 стран принимают участие в диктанте. Сегодня впервые так массово к нему присоединились люди с инвалидностью по зрению. 234 площадки по России доступны для незрячих. Конечно, мы, общество слепых, не смогли бы справиться без Фонда социального страхования по Московской области. И сегодня мне очень приятно по поручению президента Всероссийского общества слепых передать слова благодарности и приветствия всем участникам географического диктанта и Российскому географическому обществу.

«Диктант позволит нам еще лучше узнать географию своей страны, - добавила Лидия Абрамова. - И я думаю, что с каждым годом все больше и больше площадок будут доступны для инвалидов по зрению».

Для участия в диктанте приехали 46 человек. Среди них - слабовидящие и незрячие люди из Можайска, Дмитрова, Красногорска, Химок, Солнечногорска, Клина, Мытищ. Помощниками стали 34 волонтера из движения «Мосволонтер». Ребята помогали заполнять бланки и отмечать в них ответы на вопросы диктанта.

От Никиты Михалкова до Сергея Шнурова

Как сообщили «КП» в Русском географическом обществе, для людей с инвалидностью по зрению впервые в этом году были разработаны специальные вопросы и бланки для проведения Географического диктанта. Вопросы озвучивали известные всей стране авторы: режиссер и общественный деятель Никита Михалков, певец и артист Сергей Шнуров, телеведущая Мария Ситтель.

- В своем дневнике путешественник записал: «Передо мной глубокая речная долина с очень крутыми, отвесными склонами и узким дном, которое полностью занято руслом реки», - зачитал первый вопрос Никита Сергеевич Михалков. - Что описал путешественник?

Участникам диктанта предложили четыре варианта на выбор: лагуна, каньон, фьорд, дельта.

- Какое из указанных ниже морей обязательно придется пройти, если следовать из Средиземного моря в Азовское? - продолжил тестирование режиссер. - Баренцево, Каспийское, Черное или Охотское?

Мария Ситтель начала свою партию вопросов со строк стихотворения поэта Ивана Сурикова: «Промелькнут перед глазами две-три старых ивы. И опять в траве волнами ветра переливы». Что описывал поэт? Снова на выбор четыре варианта: тайга, степь, тундра, пустыня.

Знакомый голос Шнура озадачил вопросом, связанным с другим великим русским поэтом:

- У Пушкина можно найти упоминание гор и вершин. А в каких горах находится вершина, названная пиком Пушкина? Ее высота превышает 5 тысяч метров. Варианты ответа: Алтайские горы, Уральские горы, Хибины, Кавказские горы.

Привет из космоса: «Приумножайте знания о Земле»

Перед началом диктанта с напутствием его участникам выступили космонавты Александр Скворцов и Олег Скрипочка. Они передали приветствие землянам с борта Международной космической станции (МКС):

- Дорогие друзья, приветствуем вас на пятом географическом диктанте. Мы сейчас общаемся с вами с МКС. И это прямое доказательство того, как далеко может завести география. Только исследовав почти всю Землю, человек стал стремиться за ее пределы. Возможно, наступят времена, когда мы откроем и заселим другие планеты и будем там совершать великие географические открытия. А пока наша задача - приумножать знания о Земле. Только так мы сможем сберечь ее для будущих поколений.

Пролетая над Россией, мы видим, как широка и прекрасна наша страна. Но чтобы понять это, необязательно подниматься на орбиту. Стремление узнать Россию как можно лучше должно быть в каждом из нас, вне зависимости от того, чем мы занимаемся, кем работаем. Путешествуйте, восхищайтесь нашей страной и одновременно получайте знания, которые помогут вам стать отличником по итогам Географического диктанта.

Иваново: «Сложно, но очень интересно»

Более сорока инвалидов по зрению собрались в здании региональной организации Всероссийского общества слепых, где их встречали волонтеры Молодежной палаты Ивановской областной думы. Задания диктанта для слабовидящих напечатали специальным укрупненным шрифтом. Для удобства тех, кто с трудом различает буквы, их озвучивала и ведущая мероприятия.

Председатель Ивановской областной организации Всероссийского общества инвалидов Андрей Соколов поблагодарил всех, кто откликнулся на приглашение, подчеркнув, что Географический диктант - это хороший стимул, чтобы узнать как можно больше о родной стране.

Представитель Псковского регионального отделения Фонда социального страхования Алла Кураева напомнила, что в компетенцию ФСС входят государственные услуги по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации и санаторно-курортным лечением. «Уже много лет Ивановское отделение фонда работает с этой категорией граждан в части обеспечения их различными техническими средствами реабилитации, необходимыми в повседневной жизни и заметно упрощающими быт как самим инвалидам, так и их родственникам», - рассказала Кураева.

Участники диктанта, а в зале были представители всех поколений, признавались, что задания диктанта сложные, но интересные. Кто-то предпочитал вспоминать знания школьной программы, кто-то рассуждал логически, а кто-то обращался за помощью к более грамотному соседу. Инвалиды по зрению, каждый из которых был отмечен сертификатом участника и получил сладкий подарок от «Комсомольской правды», признавались, что благодарны за подобную возможность - почувствовать себя полноправными членами общества и проверить свои знания.

Программист из областной библиотеки для слепых Юрий Куранов рассказал, что в школе не был отличником по географии, но она всегда его интересовала. «Диктант рассчитан на всесторонне развитого человека, - отметил он. - В некоторых заданиях скорее были нужны знания не географии, а, к примеру, литературы. Были сложные вопросы, на которые я не знал ответа, и тогда я старался мыслить логически. Большое спасибо организаторам за такую возможность. Для всех нас это очень важно. И не только потому, что мы испытали себя, но и встретились, пообщались. Буду рад участвовать в акции и на будущий год».

Тверь: Всем участникам - дипломы и подарки

Тверь приняла участие в Географическом диктанте в пятый раз. И впервые в областной столице была организована площадка для слабовидящих людей. Диктант писали в читальном зале Тверской областной специальной библиотеки для слепых имени М. И. Суворова. Просветительскую акцию организовали «Комсомольская правда» совместно с Фондом социального страхования РФ.

- От имени Тверского отделения фонда хочу поздравить и похвалить тех, кто вместе со всей страной пришел сегодня проверить свои знания в области географии стран мира и своей Родины, - приветствовала участников начальник отдела социальных программ Тверского регионального отделения Фонда социального страхования Маргарита Исакова. И кратко рассказала о том, какую помощь фонд оказывает слабовидящим людям.

В первую очередь это обеспечение граждан техническими средствами реабилитации, протезами, протезно-ортопедическими изделиями. В 2019 году на эти цели выделено 246,6 млн рублей, из них 28,2 млн рублей - на выплату компенсации за самостоятельно приобретенные изделия. На данный момент инвалиды получили более двух миллионов изделий. Трем гражданам выдана компенсация за обслуживание собак-проводников.

Зал вместил более 50 участников. Среди них 17 человек - инвалиды по зрению. Заполнять бланки с ответами им помогали 12 волонтеров - ученики 7 - 11-х классов тверских школ. Участники волновались, для них подобного рода мероприятия - первый и необычный опыт.

- Свои знания географии оцениваю на четыре, но интересно узнать результат диктанта, - смущаясь, отметила педагог тверской коррекционной школы для слабовидящих детей Юлия Борисенко. - Были интересные и разнообразные вопросы, над некоторыми пришлось подумать, а какие-то были очень простые.

Семейная пара Александр и Светлана Сиговы, оба инвалиды по зрению, пришли писать диктант вместе. Но в последний момент супруга застеснялась, и проверить свои знания решился только Александр, а Светлана помогала мужу в заполнении бланков.

- Мне диктант очень понравился и не показался сложным, - рассказал Александр. - Перед тестированием я проходил на сайте тренировочный вариант. Было очень полезно освежить свои знания. Обязательно буду участвовать и в следующем году.

Другие участники тоже остались довольны результатом, некоторые из них отметили, что было бы комфортнее отвечать на вопросы с использованием шрифта Брайля. Не исключено, что в следующем году эта идея будет реализована.

- Тверская область готова к тому, чтобы использовать в написании Географического диктанта шрифт Брайля. Библиотека оборудована всеми необходимыми системами, которые в дальнейшем позволят слабовидящим участникам отвечать на вопросы без помощи волонтеров, - рассказал председатель Тверской областной организации Всероссийского общества слепых Александр Трегуб.

По окончании диктанта всем участникам вручили дипломы и памятные подарки.

Липецк: На вопросы отвечают и 12-летние, и 85-летние

В Липецком регионе проверить свои знания географии участники диктанта могли на 9 площадках. И если первую просветительскую акцию посетили порядка 200 липчан, то теперь их число перевалило за тысячу человек. Одна из таких площадок при участии региональных отделений медиахолдинга «Комсомольская правда» и Фонда соцстраха РФ была организована в Центре образования, реабилитации и оздоровления. В диктанте приняли участие 33 инвалида по зрению, в том числе инвалиды-колясочники. Им помогали сотрудники центра и волонтеры.

Как призналась ведущая диктанта, руководитель Благотворительного фонда соцзащиты «Милосердие» Евгения Донских, «задания далеко не простые, даже пришлось уточнять пару терминов в интернете по поводу ударения».

Впрочем, для каждого из участников (их возрастной состав был от 12 до 85 лет) были свои критерии сложности. Первая десятка вопросов по степени трудности была, что называется, для разогрева. А над остальными требовалось помозговать.

Отведенные на диктант 45 минут пролетели быстро, все участники благополучно справились с заданием. После окончания просветительской акции все присоединившиеся к ней получили свидетельство участника диктанта и подарки.

- Я очень довольна и надеюсь, что справилась успешно. Организация мероприятия была замечательная, волонтеры молодцы, - с улыбкой подытожила завершившуюся акцию одна из самых возрастных участниц диктанта, инвалид по зрению I группы 85-летняя Вера Тюменцева. - Замечаний нет, а пожелание одно - как можно больше вовлекать инвалидов в подобные мероприятия.

Псков: Соревнование в день рождения

В Пскове просветительская акция для инвалидов по зрению прошла при поддержке регионального отделения Фонда социального страхования и «Комсомольской правды - Псков». В зале собрались 20 участников в возрасте от 20 до 82 лет. Все они имеют проблемы со зрением, но это обстоятельство не мешает им наслаждаться жизнью и быть активными. На диктанте каждого из участников сопровождал волонтер.

- Без сомнения, сегодняшний день можно назвать праздником, ведь вы можете поделиться своими знаниями, почерпнуть что-то новое и почувствовать себя причастным к огромной армии участвующих в этом диктанте, - отметила заместитель управляющего Псковским региональным отделением ФСС РФ Ирина Болотина.

Перед началом диктанта ведущий, как и на любом соревновании, провел интеллектуальную разминку. Он задавал вопросы и называл варианты ответов. «Что можно сказать о среднегодовой температуре воздуха в России?», «Какое сокровище лежит на дне озера Тамбукан близ Пятигорска и изменяет цвет его воды?».

С началом диктанта в работу включились волонтеры. Они помогали участникам заполнять бланки и указывать в них верные ответы.

- Для всех, кто заявил о готовности помочь, провели организационное собрание. Волонтерам рассказали, как правильно общаться с инвалидами по зрению и как помочь им чувствовать себя комфортно. Во время диктанта я сопровождала незрячую девушку, Диану Васильеву. Ей 32, и она работает в коррекционной общеобразовательной школе с детьми, имеющими нарушения зрения. Диана помогает им адаптироваться при помощи современных компьютерных технологий. И кстати, день Географического диктанта совпал с ее днем рождения, - поделилась волонтер Анна Пикалёва.

Площадки для присоединения к Географическому диктанту людей с инвалидностью по зрению при участии «КП» и региональных отделений Фонда социального страхования (ФСС РФ) были организованы в 10 регионах России: Архангельской, Воронежской, Ивановской, Мурманской, Брянской, Липецкой, Тверской, Белгородской областях, городах Москва и Псков.