«По следам исчезающих сайгаков»: в Калмыкии снимают фильм о вымирающих антилопах

В Калмыкии спасают одного из редчайших представителей мамонтовой фауны — степных сайгаков. Большинство видов этой экосистемы вымерли под влиянием изменения климата или охоты, однако антилопы сумели выжить и даже получили звание «живого ископаемого». Правда, за последние десять лет численность этих редких животных сократилась более чем в 20 раз.

На сегодняшний день популяция сайгаков в регионе сохранилась только на территории биосферного заповедника «Черные земли», и составляет она всего шесть тысяч особей. Чтобы спасти от вымирания степных антилоп и привлечь внимание общественности к проблеме их вымирания, волонтеры создали проект «По следам исчезающих сайгаков».

Инициативу разработала молодежной общественной организацией республики Калмыкия «Бумба». На средства президентского гранта волонтеры организовали три экспедиции по местам миграции сайгаков. Егеря и научные сотрудники Государственного природного биосферного заповедника «Черные земли» посетили места обитания степных антилоп и собрали биологический материал для его дальнейшего изучения. Исследователи намерены проанализировать влияние человека на изменение численности сайгаков и на их миграцию.

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В рамках проекта к проблеме исчезновения сайгаков были привлечены школьники и студенты из Калмыкии и Астраханской области. Вместе с научными сотрудниками и егерями ребята приняли участие во всех трех экологических десантах и в общественных патрулях. В результате, организаторы проекта планируют сформировать заинтересованную группу и создать молодежный отряд «Герясн (Сайгачонок)».

Кроме научных работников и добровольцев к экспедициям подключились журналисты. Они организовали съемки в полевых условиях, а в скором времени им предстоит создать 30-минутное документальное кино «Сайгаки. Призраки степи». Фильм расскажет зрителю о проблеме исчезновения степных антилоп, а также о мерах, которые смогут помочь сохранить этот вымирающий вид.

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В 2002 году Международным союзом охраны природы сайгаки были отнесены к категории видов, находящихся в критическом состоянии. По словам авторов проекта, причиной катастрофического сокращения популяции стали неконтролируемая охота и многочисленные случаи массового падежа. Так, последний падеж степных антилоп произошел в Казахстане в 2015 году. Тогда погибли 134 тысячи голов, что по подсчетам экспертов, составляет почти треть мировой популяции.

«Для калмыков сайгак – не только важная часть биосферы, но и давний спутник кочевого народа, увековеченный в народных преданиях, пословицах, сказках и песнях. Проблеме сохранения этого ценнейшего вида необходимо комплексное решение. Это вопрос, требующий объединенных усилий государственных органов, общественности и неправительственных организаций», - отмечают представители молодежной общественной организации «Бумба».

Авторы проекта рассчитывают, что фильм «Сайгаки. Призраки степи» поможет обратить внимание как общественности, так и государственных структур на проблему вымирания этих удивительных антилоп. Кроме того волонтеры надеются, что программа поможет улучшить состояние экологической сферы в Прикаспийских регионах России.