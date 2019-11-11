2019-11-11T17:31:03+03:00
Общество

Москвичка, которую выгнали из Третьяковки за кормление грудью ребенка: Я не делала из процесса перформанс

Молодая мама подняла острый вопрос в соцсетях, а представители галереи уже признали свою ошибку
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
Поделиться:
Комментарии: comments1
Полине Хлыновой указали на дверь, а женщина так хотела посмотреть картиныПолине Хлыновой указали на дверь, а женщина так хотела посмотреть картиныФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Молодую маму Полину Хлынову выгнали из Третьяковской галереи, когда она стала кормить грудью своего полуторагодовалого сына. Смотрительница подошла к женщине и сказала: «Нас за это наказывают. Не дай бог увидят дети и их родители, или иностранные туристы. Это неприлично. Кормить надо в предназначенных местах». Разговор по иронии судьбы происходил в зале, где на картинах женщины кормили грудью голеньких младенцев. Но то искусство, а это стыдоба. С такой мыслью Полине Хлыновой указали на дверь, а женщина так хотела посмотреть картины.

- Я не была в Третьяковской галерее лет с 11 и пребывала в романтическом ожидании встречи с искусством и качественного времени с близкими — мы пришли с Левой, мамой и сестрой, - рассказала Полина Хлынова.

Сына женщина взяла в эргорюкзаке, оставив дома коляску. Во время экскурсии ребенок стал хныкать, видимо, устал. Полина решила успокоить и покормить ребенка.

- Кормя за пределами дома, я всегда стараюсь учитывать контекст, и подбираю соответствующую одежду, использую специальный капюшон на рюкзаке, скрывающий голову малыша и не делаю из процесса перформанс. Короче, не вываливаю грудь и стараюсь не смущать окружающих в рамках своих возможностей, - объяснила Полина Хлынова.

Однако смотрительница галереи не поняла, что кормление ребенку жизненно необходимо. Поэтому Хлынова оказалась на улице. От обиды она написала пост в соцсетях. Кто-то прокомментировал, что «больная мамаша решила показать сиси», «нужно с младенцем сидеть дома», а кто-то что «общество больное и мать имеет право кормить ребенка везде». После массового обсуждения свое мнение высказала и Третьяковская галерея. Представители извинились перед молодой мамой и провели дополнительный инструктаж сотрудников музея.

- Мы сожалеем о сложившейся ситуации. Произошло недопонимание в отношениях смотрителя и вас, - публично выразили представители Третьяковской галереи.

К тому же в самой галерее решили разместить специальные таблички, указывающие на зоны, где можно в спокойной обстановке, не привлекая внимания, покормить ребенка.

После сложившейся ситуации Полина Хлынова и сама сделала выводы. Женщина надеется, что ситуация изменится и опыт столкновения с подобным отношением не будет вопросом везения.

- Прецедент случился, и теперь будет на что опираться. Тема очень актуальная и для многих болезненная (у каждого свои причины), но классно, что это так оголилось, потому что именно неоднозначные этические вопросы помогают лучше понимать себя, становиться гуманнее и более открытым, - рассказала Полина Хлынова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Вместе со страной: Незрячие россияне впервые приняли участие в Географическом диктанте
В этом году к юбилейной, пятой по счету просветительской акции присоединились инвалиды по зрению из разных регионов. Корреспонденты «КП» побывали на площадках проведения диктанта
Директор НМИЦ профилактической медицины Минздрава России Оксана Драпкина: Позитивный настрой полезен для здоровья
Эксперт рассказала «КП» об особенностях диспансеризации людей старшего возраста, о самых распространенных возрастзависимых заболеваниях в нашей стране и о правилах, которые помогают сохранить здоровье
Новости 24
Следователи засекретили данные по делу Ивана Голунова
Собянин рассказал об обновлении столичного парка трамваев
Журналист-провокатор сообщил ложную новость о смерти писательницы Элис Манро
Телевидение Сирии сообщает о взрыве двух заминированных авто у границы с Турцией
Оператор "Северного потока-2" подал в суд на Евросоюз
Умер режиссер фильма «Печорин» Роман Хрущ
В Госдуме оценили идею Украины принять закон о всеукраинском референдуме
Сергей Лавров о ситуации на Украине: «Неонацисты просто правят бал»
Песков: Россия не вмешивалась в выборы президента Мадагаскара
Треть россиян доплачивают в больницах за свое лечение
Украинские военные завершили разведение сил в Петровском
Посольство РФ сожалеет о решении Израиля экстрадировать Буркова в США
Порошенко в 18 раз не пришел на допрос в Госбюро расследований Украины
Россия и Турция проводят четвертое совместное патрулирование в Сирии
Убийство студентки СПбГУ в Кремле считают «актом безумия»
Кремль не знает, покупали ли близкие Асада недвижимость в Москве
Почти 1,5 миллиона россиян страдают от алкоголизма
Песков заявил, что Эво Моралес не запрашивал в РФ политического убежища
Песков: при строительстве "Восточного" было похищено 11 млрд рублей
Организатора "Белых касок" нашли мертвым в Стамбуле
Более половины россиян сталкиваются с кибербуллингом
Дело троих сообщников наркобарона Плахотнюка передано в суд
В Москве мужчина заказал убийство своей матери ради недвижимости
Оксана Пушкина отреагировала на трагедию, выпавшей из окна москвички с детьми
В Верховной раде хотят начать диалог со СМИ из-за скандального указа Зеленского
Лавров раскритиковал попытки США ограбить Сирию
Зеленский сменил своего представителя в правительстве Украины
МИД России назвал отставку Моралеса "срежиссированным госпереворотом"
"Я не гонюсь за работой". Арсен Венгер отреагировал на слухи о тренерстве «Баварии»