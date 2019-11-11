Москвичка, которую выгнали из Третьяковки за кормление грудью ребенка: Я не делала из процесса перформанс

Молодую маму Полину Хлынову выгнали из Третьяковской галереи, когда она стала кормить грудью своего полуторагодовалого сына. Смотрительница подошла к женщине и сказала: «Нас за это наказывают. Не дай бог увидят дети и их родители, или иностранные туристы. Это неприлично. Кормить надо в предназначенных местах». Разговор по иронии судьбы происходил в зале, где на картинах женщины кормили грудью голеньких младенцев. Но то искусство, а это стыдоба. С такой мыслью Полине Хлыновой указали на дверь, а женщина так хотела посмотреть картины.

- Я не была в Третьяковской галерее лет с 11 и пребывала в романтическом ожидании встречи с искусством и качественного времени с близкими — мы пришли с Левой, мамой и сестрой, - рассказала Полина Хлынова.

Сына женщина взяла в эргорюкзаке, оставив дома коляску. Во время экскурсии ребенок стал хныкать, видимо, устал. Полина решила успокоить и покормить ребенка.

- Кормя за пределами дома, я всегда стараюсь учитывать контекст, и подбираю соответствующую одежду, использую специальный капюшон на рюкзаке, скрывающий голову малыша и не делаю из процесса перформанс. Короче, не вываливаю грудь и стараюсь не смущать окружающих в рамках своих возможностей, - объяснила Полина Хлынова.

Однако смотрительница галереи не поняла, что кормление ребенку жизненно необходимо. Поэтому Хлынова оказалась на улице. От обиды она написала пост в соцсетях. Кто-то прокомментировал, что «больная мамаша решила показать сиси», «нужно с младенцем сидеть дома», а кто-то что «общество больное и мать имеет право кормить ребенка везде». После массового обсуждения свое мнение высказала и Третьяковская галерея. Представители извинились перед молодой мамой и провели дополнительный инструктаж сотрудников музея.

- Мы сожалеем о сложившейся ситуации. Произошло недопонимание в отношениях смотрителя и вас, - публично выразили представители Третьяковской галереи.

К тому же в самой галерее решили разместить специальные таблички, указывающие на зоны, где можно в спокойной обстановке, не привлекая внимания, покормить ребенка.

После сложившейся ситуации Полина Хлынова и сама сделала выводы. Женщина надеется, что ситуация изменится и опыт столкновения с подобным отношением не будет вопросом везения.

- Прецедент случился, и теперь будет на что опираться. Тема очень актуальная и для многих болезненная (у каждого свои причины), но классно, что это так оголилось, потому что именно неоднозначные этические вопросы помогают лучше понимать себя, становиться гуманнее и более открытым, - рассказала Полина Хлынова.