Этюд в серых тонах: За что осудили ведущего аудитора Чувашии Маргариту Замчинскую, которая помогла взыскать с местных бизнесменов 600 млн налогов

ЧИНОВНИКУ - 8 ЛЕТ ТЮРЬМЫ. А СЕСТРЕ ЧИНОВНИКА - 7,5 ЛЕТ… УСЛОВНО

В России надо жить долго. И лучше - в провинции. Самый страшный текст русской литературы - «Леди Макбет Мценского уезда» Лескова - это не про Москву-Питер. А про нее, Русь сермяжную. Как в Орловской губернии жена местного олигарха (купчиха) с любовником убивают законного мужа и ребенка. Зачем? От тоски уездной.

Или как в Вятской губернии (в наши дни - Кировская область. - Ред.) назначенный Москвою либеральный начальник берется было искоренить лихоимство, да в нем же и увязает. И начинается: взятка, суд, острог, тюремная женитьба на декадентствующей поэтессе… Это мы про экс-губернатора Никиту Белых, что уже три года за решеткой после мутных комбинаций с вятской лесной промышленностью.

Но его дело хотя бы попало на столичные передовицы: фигура Белых - всем известная. А в прочих губерниях такое творится - на пятерых Лесковых хватит.

Итак, дано: Чувашская Республика. Министерство финансов здесь возглавляет Светлана Енилина. У женщины-министра есть родная сестра - Маргарита Замчинская. Она аудитор. Это такой ревизор (сплошные приветы из русской классики!), который работает в частной фирме и проверяет бухгалтерский учет в других частных фирмах. Возникает, например, у налоговой или учредителей компании подозрение, что гендир вместе с главбухом подворовывают или уклоняются от налогов - назначают проверку и зовут аудитора, которому по закону все в фирме обязаны предоставлять любые финансовые документы.

Директор «Аудит-Консалтинг» Маргарита Замчинская. Фото: nalog.ru

Правда, Замчинской уже никто ничего не предоставит. 29 октября сего года суд вынес ей приговор. За вымогательство 25 миллионов у объекта ее аудиторской проверки. Женщину взяли с поличным в феврале при получении части «гешефта» - 15 млн рублей.

Никиту Белых, напомню, арестовали в середине 2016 года с почти такой же суммой на руках, только в валюте: 400 тысяч евро - 28,5 миллиона «целковых» по нынешнему курсу. И дали ему 8 лет строгого режима. В том же 2016 году попался на взятке в 2 млн евро министр финансов РФ Алексей Улюкаев (понятно, теперь уже бывший). Впаяли ему те же 8 лет, что и Белых. В общем, с чиновниками наша Фемида лютует.

А в Чувашии частному аудитору Маргарите Замчинской за вымогательство 25 млн рублей дали… 7,5 лет. УСЛОВНО. Случай редкий. Ну два года могут «условно» дать, ну три…

Может, связи помогли (напомню, Замчинская - сестра министра финансов Чувашии)? Да и у тех же Белых - Улюкаевых - нешто связей не было? Были. И покруче! При этом на «условку» не вытянули.

А когда я узнал, что Замчинская, по версии следствия, вымогала деньги у крупнейшего налогоплательщика Чувашии - стратегического предприятия НПП «Экра» (связанного в том числе с оборонкой), - история засверкала новыми красками.

Ну, думаю, сейчас слетаю в поволжскую республику - и в два счета распутаю коррупционное дело, как чиновники-прохиндеи душат честных региональных олигархов.

Но все оказалось иначе...

7,5 ЛЕТ - СЛИШКОМ МАЛО?!

И вот я в Чебоксарах. Приятный город. По улицам бегают инновационные троллейбусы: рога опустил - и катись на мощных аккумуляторах даже туда, где нет контактной сети. На остановках - модные электронные табло со временем прибытия ближайшего «тролля». На улицах - люди с улыбками.

В этом районе Чебоксар троллейбусных проводов нет, но рогатые все равно умеют сюда заезжать на аккумуляторах.Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

Беседую со старшим помощником прокурора Чувашской Республики по взаимодействию со СМИ - Алексеем Якушевичем:

- Мы просили для Замчинской 8 лет и 6 месяцев, а также 500 тысяч рублей штрафа. Суд же дал 7,5 лет условно и БЕЗ штрафа (даже никак не обосновав его отсутствие), - сообщает Якушевич.

- Но женщине 62 года.

- Препятствий по состоянию здоровья для отбытия реального срока нет (что не отрицает и суд). Факт получения денег Замчинская признала, хотя и утверждает, что ничего не вымогала. Поэтому приговор мы обжаловали. Считаем его чрезмерно мягким.

ВЫМОГАТЕЛЬСТВО… ИЛИ ПРОДАЖА УСЛУГИ?

Выслушиваю другую сторону в лице адвоката Замчинской - Александра Павлова. Сама осужденная, поскольку процесс продолжается, комментариев не дает.

- Мы тоже будем обжаловать приговор. Наша позиция однозначна: Замчинская невиновна! - утверждает Павлов.

Я тяжело вздыхаю, вспоминая фразу другого классика про «стон над великою русской рекой» (Чебоксары, как известно, стоят на Волге).

- В адвокатской среде условный срок по особо тяжким статьям (как в данном случае) принято рассматривать как оправдательный, - продолжает Павлов. - Такие приговоры возникают, когда судья понимает, что «состав преступления» весьма спорен, но и оправдательный приговор серьезно отразится на органах следствия.

- По сети гуляет ролик со скрытой камеры, где Замчинская получает деньги якобы за «вымогательство» (после чего и оказывается в камере настоящей). И на этой оперативной видеозаписи отчетливо слышно слово «договор», - замечаю я.

- Вот именно! По версии защиты, никакого вымогательства не было. Маргарита Замчинская совершенно легально оказала НПП «Экра» услуги в виде отчета. До всех этих событий аналогичные услуги для НПП «Экра» она уже неоднократно оказывала (что не отрицает, как мы увидим далее, и само руководство предприятия. - Авт.). Вот и теперь у них тоже были договорные отношения: в тот злополучный раз Маргарита Замчинская также заключила с представителями НПП «Экра» договор об оказании услуг, - настаивает адвокат. - Да, на 25 миллионов рублей. Но если продавец и покупатель сторговались, разве это не их право?

Я пытаюсь связать концы с концами. Аудиторов уровня Замчинской в Чувашии всего 2 - 3 человека, услуги их действительно стоят дорого.

- Ну допустим. А зачем тогда, по вашей версии, кому-то понадобилось выставлять ситуацию именно как вымогательство?

- Тут история давняя. В 2015 - 2016 годах ИФНС (налоговая инспекция. - Ред.) по городу Чебоксары проводила плановую проверку НПП «Экра». В результате предприятию доначислили около 600 миллионов рублей налоговых выплат. Начался арбитражный процесс, экспертом со стороны налоговой там как раз выступала аудитор Замчинская. НПП «Экра» тот суд проиграло, 600 миллионов с него взыскали и установили вину генерального директора (на данный момент уже бывшего). Есть основания полагать, что после этого отношения Замчинской с руководством компании, естественно, испортились.

- И что потом?

- В прошлом году начался совершенно другой арбитраж по корпоративному спору. Между бывшими и нынешними учредителями НПП «Экра» возник спор из-за стоимости доли этих бывших учредителей.

Я хватаюсь за голову - как же здесь, на малой земле, все запутано.

- Замчинская в этом втором арбитраже тоже была экспертом, но вскоре ей дали отвод, суд снял ее с процесса.

Адвокат Замчинской Александр Павлов - справа от меня - уверен, что его клиентка невиновна.Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

- Логично: она же участвовала в подобном деле против НПП «Экра» ранее - том самом иске к налоговой на 600 млн.

- Так вот, - подводит итог адвокат, - есть сведения, что люди, называвшие себя представителями НПП «Экра», обращались к ней в то время, пока она еще не была отведена судом от участия во втором арбитраже. С предложением сделать экспертное заключение, выгодное для НПП «Экра».

То есть, по мнению защиты, все странное «дело о вымогательстве» могло быть в том числе и провокацией. А правоохранительные органы, которые обязаны провести проверку по любому, даже самому абсурдному обращению, выступали лишь игрушкой в чьих-то руках. Ведь сестра Замчинской - вы помните кто. И начальник этой сестры тоже всем известен. А главные желающие подсидеть местную власть, как правило, находятся здесь же, поблизости.

В общем, мне ничего не оставалось, как навестить главного фигуранта скандальной истории - НПП «Экра».

600 МИЛЛИОНОВ ПОТЕРЯТЬ НЕ ЖАЛКО

Центр Чебоксар. Я на проходной знаменитой фабрики. Товар здесь делают нишевой, но незаменимый: системы релейной защиты (проще говоря - предохранители, вплоть до огромных шкафов-автоматов для электроподстанций). Среди клиентов - оборонка, атомная промышленность, Олимпиада в Сочи.

Внутри - футуристичные интерьеры, бесплатные буфеты для сотрудников. Много молодежи, средняя зарплата - под 60 тысяч (так, по крайней мере, говорят).

Общаюсь с председателем правления Группы компаний «Экра» - Андреем Фурашовым. Это сын одного из учредителей (того самого, чья умышленная вина в уклонении от уплаты налогов ранее была установлена).

Я кладу на стол включенный диктофон. От моих вопросов молодой человек не бежит, подробно рассказывает о недавнем «деле о вымогательстве» в исполнении 62-летней женщины.

Пообщался с представителем НПП «Экра» Андреем Фурашовым. По делу Замчинской он проходил свидетелем.Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

По словам Фурашова, в начале 2019 года Маргарита Замчинская позвонила руководству предприятия, попросила о встрече. Там, конечно, хорошо помнили, что женщина-аудитор «участвовала как некий эксперт в арбитраже при разборке с налоговой на 600 миллионов» в 2016 году.

- В качестве основы для того, чтобы эти требования исполнить, они [налоговики] взяли ее [Замчинской] исследования, - поясняет Фурашов. - Потом в ходе препираний, анализа акта [налоговой проверки] и всего остального мы свою позицию последовательно отстаивали. Мы в рамках переписки показывали несущественность доводов, которые предлагала Замчинская в своих, скажем так, комментариях. В результате ее доводы были немного дезавуированы.

Запомните эту фразу. А пока продолжаем беседу:

- Но вы же проиграли. Не обидно было с шестьюстами миллионами расставаться? - спрашиваю.

- Тогда вспомните, какая ситуация была. Что сказал президент?! «Нам нужно повысить собираемость налогов». Как отчитался Мишустин (глава ФНС. - Ред.)? «Мы повысили собираемость налогов». В 1,6 раза, по-моему, - улыбается Фурашов.

Правда, Владимир Владимирович эту фразу сказал в апреле 2017 года. А налоговая проверка на НПП «Экра» проводилась в 2016-м.

«ЭТОТ ОТЧЕТ ВАМ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО ИЗУЧИТЬ»

Далее, по словам Фурашова, в начале февраля 2019 года Маргарита Замчинская позвонила Олегу Саевичу (бывшему директору НПП «Экра», при котором «в районе 2010 - 11 годов» периодически оказывала предприятию аудиторские услуги).

Попросила о встрече. Каковая состоялась 4 февраля в кабинете председателя совета директоров при свидетелях.

- Она села и начала рассказывать. Вы общались с ней? Есть категория людей, которые пытаются говорить на русском, но думают на ином языке, носителями которого они являются. Она является носителем чувашского языка, поэтому она часто склонения может перепутать или фразу не окончить. То есть ее не всегда с первого раза можно понять, - вспоминает Фурашов.

Основной целью визита Замчинской было «преподнести некий труд». Как она его называла: «Отчет, который вам было бы очень интересно посмотреть». Он связан с тем, что она как аудитор провела аналитику деятельности НПП «Экра».

Например, в 2013 году Владимир Фурашов (один из учредителей) получил премию в 179 млн рублей, а в 2014 году Андрей Фурашов (его сын и мой собеседник) - премию в 520 млн рублей. Об этом много писали в региональной интернет-газете «Правда ПФО» по материалам того самого арбитражного процесса с налоговой.

Теперь снова возвращаемся в 2019 год. Тогда НПП «Экра» стало фигурантом второго арбитража - как я уже писал, некоторые из учредителей посчитали стоимость своей доли необоснованно заниженной, да и многомиллионных премий, в отличие от других, не получили. В общем, классика бизнеса.

Так вот: как сообщил мне Фурашов, Замчинская обосновала ценность своего отчета тем, что «если этот труд попадет в руки ваших оппонентов» - окажется у другой стороны арбитража, - то НПП «Экра» данный арбитраж проиграет.

Правда, десятью минутами раньше Фурашов мне рассказывал, что на первом арбитраже (три года назад с налоговой) они доказывали «несущественность аудиторских доводов Замчинской». А тут, значит, возникло опасение, что отчет Замчинской может попасть в руки конкурентов или в публичное поле.

Культура производства на НПП «Экра» - на высоте, вход в чистую зону - только в спецхалате. А вот к налоговой дисциплине бывают претензии.Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

ТАК КТО ЖЕ ЗА ВСЕМ СТОИТ?

Дальнейшие встречи с Замчинской проходили в гостинице «Дубрава», которая принадлежит НПП «Экра». Что тоже странно: будь женщина действительно матерой шантажисткой, она бы предложила общаться или на нейтральной территории, или где-нибудь у себя. Чтобы быть уверенной: никаких подстав или, например, посторонней прослушки нет…

А вот если допустить, что Замчинская приезжала как продавец к покупателю своего отчета, - все более чем логично.

Ладно, продолжаем отрабатывать версию шантажа. Как мы помним, некоторое время Замчинская участвовала во втором арбитражном процессе против НПП «Экра» в качестве эксперта. И, может быть, хотела продать свое «правильное» экспертное заключение по этому делу?

Но нет. Фурашов в беседе с «КП» признает, что Замчинская предлагала свои услуги не в качестве судебного эксперта (к тому моменту с арбитражного процесса она была отведена), а просто как аудитор. Да и никаких намеков «на свои связи с членами правительства Чувашской Республики, с помощью которых можно вырешать вопросы в нужном русле», женщина-аудитор на встречах с руководством НПП «Экра» тоже не делала, - это Фурашов подтвердил мне под диктофон.

По словам собеседника «КП», они были не прочь купить этот самый аудиторский отчет Замчинской, но за меньшие деньги: 300 - 400 тысяч рублей. Все эти подробности Фурашов рассказывал мне, посмеиваясь.

- Из открытых источников могла она получить информацию [для своего отчета]? Могла. Но говорила нам: ценность - не в самих этих данных, а в некой ее уникальной аналитической методике, - говорит Фурашов.

Насколько можно судить, финансовые сведения, о которых шла речь на этих встречах, давно имелись у НПП «Экра». Более того, эти данные уже давно просочились в СМИ и ни для кого не являлись секретом (одну из таких статей на «Правде ПФО» я уже приводил), в том числе и для бывших учредителей.

«Шантаж» же заключался в том, что, по словам представителей предприятия, Замчинская за свой «интересный отчет» якобы запросила 60 млн рублей.

Но, судя по рассказу Фурашова, начался банальный торг. В итоге в серии встреч обе стороны нащупали взаимоприемлемую цену в 25 млн.

Самый пикантный вопрос - а сообщили ли представители НПП «Экра» правоохранительным органам о том, что имел место именно торг (очень странно для «вымогательства», но вполне нормально для коммерческой истории) - подвисает в воздухе. Под диктофон представители НПП «Экра» рассказывали обо всем детально и с интересными подробностями, но наши источники в правоохранительных органах об этом «торге», как выяснилось, не знали.

Возможно, кто-то просто решил использовать ничего не подозревающих силовиков в своих целях?

Дальнейшее вам известно - Замчинскую взяли при получении первой части суммы.

Но почему же вначале фигурировала цифра именно в 60 млн - а не в 50, допустим, или 100?

- 10% - это стандартный гонорар юриста или финансового консультанта за победу в большом процессе, когда идет спор о деньгах, - комментирует руководитель Агентства нестандартных правовых решений, практикующий юрист Виктор Глазов. - Да, такие суммы обычно оплачиваются не сразу, а по завершении процесса. Но в любом случае это обычная практика.

А теперь - бинго. Вы будете смеяться, но второй арбитражный процесс о споре учредителей НПП «Экра» ведется на сумму… 600 млн (как и первый арбитраж против налоговой).

И 60 млн, которые якобы запросила Замчинская за свой «интересный аудиторский отчет», - как раз и составляют 10% от данной суммы.

Так в чем же суть этого «дела о споре учредителей», из-за которого кто-то готов отправить пожилую женщину-аудитора на много лет в тюрьму? Какие страшные тайны скрывает ее аудиторский отчет, до сих пор засекреченный решением суда? Кто манипулирует правоохранительными органами, заставляя их терять свой авторитет в местечковых бизнес-разборках?

В общем, «жестокие нравы, сударь, в нашем городе, жестокие», говаривал еще один герой русской классики. И тоже - о городе на Волге.