Журналистам представили уникальные украшения, созданные специально для России и СНГ

Локализация коллекции значительно снизила затраты на ее доставку. До конечного потребителя товар доходит быстро и без дополнительных сборов. Учитывая размеры нашей страны, удобная логистика остается одним из обязательных условий успешного бизнеса в сфере прямых продаж.

«Украшения Leya – наш первый локальный продукт для России. Мы уверены, что тысячи женщин, чьей красотой и вкусом так славится ваша страна, оценят эту ювелирную продукцию по достоинству, – поделилась СЕО QNET Малу Калуза. – В наших планах вывести на этот рынок гораздо больше уникальных и высококачественных товаров, которые помогут сделать жизнь россиян комфортнее».

Основной темой линии стали цветы и растения разных стран. Серия Leya включает в себя три комплекта ювелирных изделий из белого и розового золота с бриллиантами. Rose Gold Fleur – это серьги и кулон в виде нежных и ярких восточных цветов из розового золота. Комплект Rose Gold Aster передает свежесть и изящество астр. Во все времена этот цветок считался символом красоты, скромности и очарования. Наконец, White Gold Palms – украшения в виде пальмовых листьев из белого золота, инкрустированные бриллиантами. Пальмовая ветвь в разных культурах исторически символизирует мир и спокойствие.

В представлении коллекции Leya журналистам приняла участие признанный эксперт в области ювелирных украшений Ольга Чопорова. Обладательница диплома технолога ювелирного производства уже 13 лет работает в индустрии. За это время она успела попробовать себя в роли дизайнера, модельера, байера, консультанта, преподавателя и многих других. Ольга рассказала собравшимся о последних тенденциях в сфере производства драгоценностей.

В ходе презентации было просто невозможно избежать разговора о моде. Популярный специалист по стилю Любовь Белая поделилась с аудиторией своими идеями о том, с какими предметами одежды лучше сочетать украшения из коллекции Leya, чтобы выглядеть особенно ярко и элегантно.

«Мы рассчитываем на успех Leya в России, ведь эти драгоценности созданы с учетом вкусов потенциальных покупательниц из нашей страны. В дальнейшем наше присутствие на отечественном рынке будет только расширяться. Как один из положительных примеров могу назвать открытие в регионе склада для нашей продукции. Также в планах на будущее организовать в России experience center компании – место, где все желающие смогут познакомиться с нашей продукцией», – отметила Ирина Полякова, глава маркетинга и PR в России и СНГ.