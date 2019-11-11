«Главный француз» Соколов - самоуверенный, презрительный, жёсткий...

Я не могла об этом написать несколько дней.

Я в юности была знакома с Олегом Соколовым. Это был 1990. То есть совсем в юности. Летом 1990 года я увлеклась реконструктроством. Влюбилась в парня, который этим серьезно занимался и вслед за ним стала ездить на конюшню в Лисино Корпус, заниматься верховой ездой, варить штаны и гимнастерки, чтобы из зелёных, они стали почти белыми, песчаными. У дяди, который был кадровым военным, заказала хромовые сапоги 39 размера. Мы реконструировали все, что было связано с «белым движением». Изучали историю, в деталях восстанавливали форму белой гвардии, я, в частности, занималась историей батальона смерти. У нас даже в лесах под Питером была ставка и форт, пригодный для сезонной жизни. Насколько знаю, он жив до сих пор и старые реконструкторы возят туда молодое поколение.

Мы встречались несколько раз с Соколовым. Его называли «главным французом». Он был очень красив и харизматичен. Однажды мы столкнулись в «полях» на выездке. Он был в форме офицера французской армии эпохи Наполеона. Они готовились к фестивалю. Он тогда, тридцать лет назад, был очень красив. Я повторюсь. И очень харизматичен. И виртуозно владел верховой ездой. Влюбиться в него можно было с первого взгляда. Самоуверенный, презрительный, жёсткий. Все, что импонирует юной самочьей природе, которой во мне, в мои 20 лет, тоже было достаточно. Мне нравилась эта презрительная сила. И я начала кокетничать и строить глазки. Совершенно не отдавая себе отчета. Я успела так пококетничать, что это стало очевидно настолько, что парень в которого я была влюблена начал ревновать и они чуть не подрались с Соколовым. Примерно через год любовь прошла, а вместе с ней закончилось увлечение реконструкциями. Парень, с которым у меня был роман, оказался женат, уже имел ребёнка и вернулся к семье, у меня тоже начались новые отношения. Соколова я встречала ещё несколько раз на разных тусовках и все думала, может с ним завести роман, но так и не случилось.

Я все это забыла. Просто началась новая жизнь. В ней были совсем другие люди. Потом это вообще казалось стерлось и умерло. Но вот несколько дней назад я прочитала новость про историка, которого выловили из Мойки с отрубленными женскими руками в рюкзаке, и этого историка зовут Олег Соколов. Соколов. И память начала шевелиться. Расчищать год за годом. Потом я начала искать его фото, но вот тех, совсем молодых, 90-го года, я в сети не нашла, но нашла 2000, то есть 10 лет спустя после того, как мы были знакомы. Да, это он, я сразу узнала, ещё по старческим фото. На одном он, в костюме Наполеона, кричит и у него запеклась старческая пена в углах губ. Он всегда был странным на всю голову. Впрочем, как и все реконструкторы. Но вот тот ужас, который я испытала, поняв, что это он, мне сложно описать.

На этой фотографии 2000 года ещё можно разглядеть то, о чем я говорю

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/743163" frameborder="0"></iframe> Преподаватель СПбГУ расчленил аспирантку-любовницу.Преподаватель СПбГУ Олег Соколов убил свою 24-летнюю любовницу. Он застрелил девушку, расчленил и пытался утопить её останки в Мойке. Но в итоге сам доцент оказался в реке…

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