За прогулы уроков музыки Дмитрия Хворостовского выгоняли из дома

Книга, хотя и биографическая, но ее нельзя назвать биографией знаменитого баритона.

- Ко мне постоянно обращались журналисты с вопросом, откуда взялся такой талантливый сын. И я решила рассказать об истории нашей семье, о далеких предках, о родне, - говорит Людмила Петровна. - Все что было ими пережито так или иначе проявилось в Димином характере.

Я начала делать записи в тетрадках еще, когда Дима был жив. Потом мои рукописи редактировал муж – Александр Степанович.

За последние два года о Диме вышло немало книг. Так называемые друзья семьи собирают «факты» из Интернета и на основе их пишут книжки.

В моей книге нет ни слова неправды. Непосредственно нашей семье посвящена только последняя глава. Остальные главы - это семейные придания, которые передавались из уст в уста. Ничто не появляется ниоткуда. Многоликий, сложный и противоречивый характер Димы – от его прадедов и прабабушек. Мои предки – немцы, переселившиеся в конце ХVIII века в Россию. Веберы были одаренными людьми. Они любили петь, много пели в хоре. Мой прадед был ткачом, мастером по пошиву сбруи. В семье были вышивальщики, швеи, все женщины были руководительницами. Немцы стали почти коренными сибиряками. Настойчивость, трудолюбие в характере Димы, думаю, от них.

Александр Степанович ХворостовскийФото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Помню такой эпизод. Отец - в командировке, мы планировали уехать из Красноярска, и он отправился на разведку в другой город. Дима его отсутствием воспользовался и бросил музыкальную школу. Соседка мне рассказала, что видела Диму на базаре, в то время, когда он должен был заниматься музыкой. Прогуливал. Когда он пришел домой, я ему все высказала: «Мы с отцом долго искали в тебе способностей, но кроме музыки, увы, ничего не нашли. Поэтому если ты бросишь ее заниматься, я тебя знать не знаю, уходи из дома. Отец, имея огромный талант, не стал музыкантом в силу обстоятельств, он работает инженером на заводе. Для тебя мы сделали все, и ты прогуливаешь». Дима на меня обиделся, хлопнул дверью и ушел. Ему было 12 лет.

На улице - вьюга, минус 20 градусов. Он страшно замёрз. Я дома себе места не находила: где он, что с ним.

Но, побродив бесприютно по улицам, как следует замерзнув, он вернулся домой.

Вот так приходилось заставлять его заниматься музыкой.

Книжка Людмилы Петровны Хворостовской заканчивается периодом, когда Дмитрий поступил в институт. О дальнейшем рассказывать, по ее мнению, нет смысла. Дмитрий Хворостовский о себе рассказал все, что хотел своим пением.